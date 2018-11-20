Вам на похороны: умершую пенсионерку позвали за пособием

Умершую пенсионерку из Самары пригласили получить социальное пособие на собственное погребение. Извещение пришло на адрес женщины из Пенсионного фонда России. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал зять женщины Николай Балыков, приложив фото письма.

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«Подобное хамство является полным беспределом», — возмутился Балыков. По словам мужчины, его теща скончалась в мае этого года, а письмо из ПФР пришло в ноябре.

В тексте извещения указано, что для получения пособия в размере 139 рублей и шести копеек ей нужно подойти в клиентскую службу районного управления ПФР. Помимо прочего, составители бумаги подчеркнули, что при себе женщине необходимо иметь паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

Николай Балыков/Facebook.com

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Балыков также заявил, что не планирует выяснять, почему именно умершей необходимо явиться для получения денег. «И желания такого нет. Только в себя все пришли от смерти родственника», — добавил зять пенсионерки.

Как объяснили в пресс-службе самарского отделении ПФР, инцидент произошел из-за технического сбоя — перепутались списки умерших и списки их родственников, поясняет РИА «Новости». Однако в клиентской группе управления Пенсионной службы России в Октябрьском и Советском районе Самары, откуда и пришло то самое уведомление, не видят в случившемся ничего возмутительного.

«Кто получал пособие на погребение, тот и должен получать доплату. Ну, произошла ошибка. Отчество не то написали, бывает», — пояснила «URA.RU» сотрудница клиентской группы, после чего положила трубку.

После выявления ошибки в каждую семью был направлен корректный вариант письма с официальными извинениями, а к специалисту, допустившему ошибку, применено дисциплинарное взыскание.

Сбои в системе нередко «оживляют» умерших людей по всей стране.

Так, в прошлом году суд в Прионежском районе Карелии по ошибке постановил лишить прав и оштрафовать местного жителя, умершего шесть лет назад. Инцидент произошел из-за того, что правами мужчины воспользовался другой человек.

Установить ошибку удалось совсем недавно.

Как сообщил журналистам замглавы районной прокуратуры Валерий Феоктистов, в январе 2017 года сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором находился явно нетрезвый мужчина. Полицейские потребовали у него предъявить водительское удостоверение, однако не обнаружили в документах никаких признаков того, что оно принадлежит другому человеку. Кроме того, нарушитель был внешне похож на человека, которому при жизни принадлежали эти права.

Согласно данным СМИ, в результате суд выписал штраф в 30 тыс рублей и постановление на лишение прав на имя мужчины, чьи права попали в руки полицейских. Однако факт того, что он ушел из жизни еще в 2012 году, был установлен только в октябре 2018 года. Как выяснилось позже, пьяный водитель, воспользовавшийся чужими правами, уже не раз привлекался к уголовной ответственности, и теперь ему снова не избежать суда.

Деньги от умершего человека пытаются требовать и в Москве. Так, на имя жителя коммунальной квартиры на юго-западе Москвы, умершего еще в 2002 году, в течение 13 лет приходили счета за комнату.

СМИ удалось установить, что ныне покойный мужчина въехал в комнату на Университетском проспекте в Гагаринском районе в середине 1990-х годов. После свадьбы он прописал туда супругу, а та — своего сына. Однако, по свидетельству соседей, эти люди в квартире так и не появились. Приватизировать жилплощадь мужчина не успел, так как в ноябре 2002 года скоропостижно скончался.

Несмотря на то что комната со времен смерти владельца стояла опечатанной и никем не использовалась, каждый месяц на имя мужчины приходил счет за коммунальные услуги. Таким образом задолженность умершего перед коммунальщиками превысила 350 тыс. рублей, при этом сообщалось, что в 2015 году приставы списали часть долга из пенсии пожилой соседки мужчины. По словам ее племянницы, коммуналку ошибочно посчитали отдельной квартирой и объяснили, что у покойника и нынешних жильцов якобы общий лицевой счет.

Впоследствии чиновники признали ошибку и официально извинились.