Россиянин во главе Интерпола: Америка строит козни

Группа сенаторов США призвала администрацию президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.

Реклама

«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, все равно что запускает лису в курятник», — цитирует РИА «Новости» документ, опубликованный на сайте сенатора Роджера Викера.

Заявление составлено от имени двух демократов Джин Шахин и Криса Кунса, а также республиканцев Викера и Марко Рубио.

По мнению американских политиков, российская сторона использует Интерпол «для сведения счетов и преследования политических оппонентов», а кандидат якобы лично содействует этому.

В документе также содержится призыв к Белому дому использовать свое влияние, чтобы не допустить избрание Прокопчука.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября. Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал 5 октября, он отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся в штаб-квартиру Интерпола в Лионе. Вскоре китайские силовые структуры сообщили, что задержали Хунвэя по подозрению во взяточничестве.

Заявление об исчезновении Хунвэя подала в полицию Франции его жена. Она заявила, что перед своим исчезновением он отправил ей фотографию ножа: это, по ее словам, могло быть сигналом о том, что он находится в опасности.

В том же месяце задержанный 64-летний силовик был отправлен в отставку (уже будучи под арестом), а исполняющим обязанности главы Интерпола — до ноябрьских выборов — был избран Ким Ен Нам из Южной Кореи.

Прокопчук, по данным британской газеты The Times, ссылающейся на источник в правительстве, является главным претендентом на пост президента организации. С 2016 года он является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации на выборах 21 ноября практически гарантировано.

Источник рассказал, что британское правительство уверено в победе Прокопчука и не намерено ему препятствовать.

Единственным конкурентом россиянина газета называет нынешнего врио организации гражданина Южной Кореи Ким Ен Нама. При этом не исключается, что ЮАР тоже решит выдвинуть своего кандидата на пост главы организации.

Издание подчеркивает, что избрание Прокопчука стало бы для Кремля значительной победой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле хотели бы успеха российского кандидата в данных выборах.

Александр Прокопчук в 1990-е годы работал руководителем Департамента кадровой политики, затем — начальником Управления внутренней безопасности и защиты информации Министерства РФ по налогам и сборам.

В 2003 году перешел в органы внутренних дел. Был начальником Управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.

В 2011 году он был назначен на должность начальника НЦБ Интерпола МВД России. Прокопчук является кандидатом экономических наук, а также владеет английским, немецким, французским, итальянским, польским языками.

Как выяснили украинские СМИ, Александр Прокопчук является старшим родным братом постоянного представителя Киева при ОБСЕ Игоря Прокопчука.

«Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает», — говорится в официальном ответе МИДа Украины.

При этом в ведомстве заявили, что «не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины».

Отметим, что накануне Украина пригрозила выйти из сотрудничества с Интерполом, если президентом организации будет избран российский представитель. «Возможное президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны — Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO», — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в фейсбуке.

Силовик добавил, что по результатам выборов в Интерпол Киев может обвинить организацию в несправедливости и ангажированности. «По сути, решается вопрос, останется ли эта крупнейшая Международная организация уголовной полиции верна принципу сотрудничества только по делам об общеуголовных преступлениях и отказе по делам политического, религиозного, расового (этнического) или военного характера, как это записано в ее Уставе», — уверяет Аваков.