Театральное дело: что скажет Малобродский? LIVE

- 330258 просмотров Умер Евгений Осин, исполнитель песни «Плачет девушка в автомате»
- 172055 просмотров В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца
- 119988 просмотров Иностранки откровенно рассказали о мужчинах из России
- 105247 просмотров Загитова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Москве
- 94181 просмотр Американский хоккеист назвал российских женщин чернобыльскими уродами
- 90946 просмотров На Западе опасаются возвращения российских баз на Кубу
- 76594 просмотра Почему Януковича госпитализировали в НИИ им. Склифосовского
Тем временем, в Мещанском суде пока что без движений. Прошло уже больше часа от назначенного времени начала заседания. Вероятно, процесс затягивается из-за опоздания Кирилла Серебренникова, которого в суд должны привести на машине ФССП. Отметим, что ранее режиссер прибывал на рассмотрение дела вовремя.
15 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для культуры не подходят методы оценки, используемые для других отраслей, так как они не учитывают ее риски и особенности. Это, по мнению чиновника, показало дело «Седьмой студии». «Мы должны помочь деятелям культуры, дать им определенную свободу. Если бы они имели эту свободу, может быть, поступили бы иначе. Всегда нужно контролировать целевое использование, но может быть как-то иначе», — сообщил Кудрин.
На втором заседании по театральному делу экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум заявила отвод адвокату Александру Лебедеву. Она сообщила, что юрист участвовал в очных ставках с ней как адвокат сотрудников министерства. В частности, во время следственных действий с замминистром культуры Николаем Малаковым.
«Он не может быть адвокатом свидетелей обвинения и одновременно представлять потерпевшего», — пояснила адвокат Карпинская. Тем не менее, в итоге суд отклонил ходатайство Апфельбаум.
На двух последних заседаниях стало известно
— Худрук «Гоголь-центра» знакомился с контрактом, который был заключен с Минкультом в 2011 году, однако в его подробности не вдавался. Технические детали Серебренникову были неизвестны, так как это «не входит в его компетенцию художественного руководителя».
— Подписи на некоторых документах, заключенных «Седьмой студией» от лица Малобродского, были подделаны.
— Суд огласил протокол осмотра компьютера Малобродского, а именно — зачитал его деловые переписки с сотрудниками «Седьмой студии» и Минкульта. В письмах с коллегами Малобродский обсуждал сметы на проекты «Платформы», гонорары иностранным артистам и другие финансовые вопросы. С сотрудниками ведомства — тему взаимодействия «Седьмой студии» и Минкульта, а также вопросы заполнения документов и отчетов.
— В смете, упомянутой в одном из писем Малобродского, фигурирует имя ИП Синельникова, который, как считает следствие, обналичивал выделенные «Седьмой студии» Минкультом деньги. «Синельникову — 800 тысяч», — помечается в смете. Из письма экс-генпродюсера «Седьмой студии» бухгалтера Нины Масляевой становится ясно, что Синельников получал деньги за помощь в подготовке «Сна в летнюю ночь».
У входа в зал суда уже собрались участники процесса — Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум, а также представитель Минкульта Александр Лебедев. Именно он был адвокатом большинства сотрудников министерства, давших показания по делу «Седьмой студии» на стадии следствия.
Что мы знаем на данный момент
— Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум не признают свою вину в мошенничестве. Они назвали обвинения абсурдными. Экс-генпродюсер «Седьмой студии» заявил, что не понимает, «какое именно хищение, какой суммы и когда он совершил, чьим доверием он злоупотребил или кого обманул». По словам Апфельбаум, «Платформу» неоднократно проверяла Счетная палата» и размер поддержки проекта зависел не от нее.
— Всех четырех фигурантов театрального дела назначили гражданскими ответчиками по иску Минкульта. Ведомство требует взыскать с них 133 млн материального ущерба.
— На допросе Серебренников рассказал о всех проектах «Платформы» и людях, принимавших участие в их реализации. Он отметил, что не вникал в вопросы государственного финансирования, а также не распоряжался деньгами из кассы. По его словам, в творческой среде, в которой он работал, обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия.
— На должности худрука режиссер получал не 75 тыс. рублей, как указано в документации «Седьмой студии» за 2011 год, а 100 тыс. рублей в месяц.
— Серебренников заявил суду, что «Платформа» закрылась после того, как пришел новый глава Минкульта. По словам режиссера, проект должен был продолжаться, однако экспериментальное творчество «не пришлось по вкусу» новому министру.
Заседание должно было начаться в 09:30 по Москве, но, как и в предыдущие разы, задерживается.
«Седьмая студия» провела все мероприятия, заявленные в документе о государственном финансировании — это подтвердили в СК и прокуратуре. Тем не менее, согласно обвинительному заключению, Серебренников и Итин создали преступную группу, вовлекли в нее остальных фигурантов дела — все якобы для хищения бюджетных средств.
«В Министерство культуры они предоставляли финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями», — отмечал гособвинитель Олег Лавров.
Дела Вороновой и Масляевой будут рассмотрены отдельно, так как первая уехала из страны и была объявлена в международный розыск, а вторая признала вину, заключила сделку со следствием и свидетельствовала против остальных фигурантов.
Напомним, что по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-бухгалтер организации Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Все они обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах Министерством культуры на «Платформу». Проект популяризировал современное искусство — в его рамках ставились театральные и музыкальные спектакли.
«Газета.Ru» приветствует всех заинтересованных в судьбе дела «Седьмой студии», фигуранты которого обвиняются в хищении государственных средств. Мещанский районный суд продолжает допрос Алексея Малобродского и исследование протокола осмотра его ноутбука. Мы будем следить за ходом судебного заседания и рассказывать вам о главном.