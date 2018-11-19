Театральное дело: что скажет Малобродский? LIVE

На двух последних заседаниях стало известно

— Худрук «Гоголь-центра» знакомился с контрактом, который был заключен с Минкультом в 2011 году, однако в его подробности не вдавался. Технические детали Серебренникову были неизвестны, так как это «не входит в его компетенцию художественного руководителя».

— Подписи на некоторых документах, заключенных «Седьмой студией» от лица Малобродского, были подделаны.

— Суд огласил протокол осмотра компьютера Малобродского, а именно — зачитал его деловые переписки с сотрудниками «Седьмой студии» и Минкульта. В письмах с коллегами Малобродский обсуждал сметы на проекты «Платформы», гонорары иностранным артистам и другие финансовые вопросы. С сотрудниками ведомства — тему взаимодействия «Седьмой студии» и Минкульта, а также вопросы заполнения документов и отчетов.

— В смете, упомянутой в одном из писем Малобродского, фигурирует имя ИП Синельникова, который, как считает следствие, обналичивал выделенные «Седьмой студии» Минкультом деньги. «Синельникову — 800 тысяч», — помечается в смете. Из письма экс-генпродюсера «Седьмой студии» бухгалтера Нины Масляевой становится ясно, что Синельников получал деньги за помощь в подготовке «Сна в летнюю ночь».