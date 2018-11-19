Трагедия в Красноярске: погибший депутат оставил предсмертные записки

Тело вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко обнаружили возле дома на улице Декабристов. Смерть Клешко подтвердили в заксобрании и Следственном комитете (СК). Следователи сообщили, что в кабинете и квартире погибшего нашли предсмертные записки.

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«Несколько записок найдено в доме Алексея Клешко и в его рабочем кабинете, что в этих записках — пока говорить не можем. Одна из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи — добровольный уход из жизни», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Главного следственного управления СКР по краю Ольга Шаманская.

В то же время Следком не исключает и версию доведения до самоубийства. По этой статье возбуждено уголовное дело, заявили РИА «Новости» в ГСУСК региона.

В связи со смертью Клешко на сайтах правительства и Заксобрания края опубликовали некрологи. «Настоящий патриот Красноярья, верный своим убеждениям, Алексей Михайлович был одним из камертонов общественной и политической жизни региона. Он был незаменим в решении сложных задач. Много времени и труда посвящал культурным, просветительским, гуманитарным проектам. Уход Алексея Михайловича — невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», – написали в сообщении.

«Скажу, что в Заксобрании у нас нет человека такого же масштаба, как Клешко. Он тянул на себе колоссальный объем работы и информации, курировал просто гигантское количество дел, везде успевал. Очень болезненно переживал выпады разные в свой адрес, критику. Говорил: «Ну, почему, ведь я сделал все…». У многих, кто его знал близко, сегодня есть не только чувство утраты, но и чувство вины, потому что просто не думали, что все настолько серьезно. Я предлагала ему помощь. Сейчас себя виню, что не настояла», — приводит kp.ru слова коллеги погибшего, депутата заксобрания края Елены Пензиной.

Своими воспоминаниями о погибшем на 49 году жизни вице-спикере поделился в фейсбуке политолог Евгений Минченко. «Алексей был для меня идеалом регионального политика.

Реальный патриот своего края, чуткий к людям, порядочный. Наверное, никто не сделал столько для развития культуры в крае, сколько сделал Алексей Клешко. При этом не было никакой ограниченности и зашоренности.

Очень высокий уровень погруженности и понимания международных и российских процессов, который и на федеральном уровне не часто встретишь», — написал он.

Алексей Клешко родился в Абакане 2 апреля 1970 года. С 1988 по 1989 год служил в Вооруженных Силах СССР; в 1990-1996 годах принимал участие в организации проектов по работе с детьми и молодежью (по поддержке одаренных детей, становлению военно-спортивного центра «Патриот», движений «Молодые — ветеранам» и «КВН на Енисее»).

В 1991 году Клешко начал свою карьеру в области журналистики: он был корреспондентом, комментатором и ведущим Красноярского краевого государственного радио, после чего стал главным редактором первой Красноярской независимой радиокомпании «Местное время». Также был главным редактором телерадиовещания для детей и молодежи.

Политическая карьера Алексея Клешко началась также примерно с середины 90-х: до 2001 года он был депутатом Горсовета. После этого был депутатом Заксобрания Красноярского края, являлся разработчиком ряда законопроектов по укреплению местного самоуправления, осуществления институциональной реформы в общественно-политической сфере и в государственном строительстве, модернизации социальной политики в крае.

В память об Алексее Клешко в Красноярске сделали два мемориала. Их организовали у каждого входа в здании администрации края. Коллеги и местные жители несут туда цветы.

Издание «НГС Красноярск» сообщило, что

29 мая прошлого года именно возле этого дома было обнаружено тело исполняющего обязанности вице-мэра, главы департамента муниципального имущества Юрия Парыгина,

Такую информацию тогда сообщил ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следкома.

Примерно в 20.00 по местному времени (16.00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе Красноярска из окна лестничного пролета 17-го этажа выпал мужчина. Он погиб на месте.

Следователи подтвердили, что погибшим был и.о. вице-мэра. «Он опознан, это Юрий Парыгин. Следователи работают на месте, рассматриваются различные версии, в том числе конфликты в семье», — подчеркнули в ведомстве.

Юрий Парыгин с 2006 года по 2011 год был главой Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года он победил в конкурсе на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.