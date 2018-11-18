От хиджаба до подрыва: что известно о смертнице из Грозного

Самоподрыв возле контрольно-пропускного пункта в Грозном совершила 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Личность погибшей женщины раскрыл представитель Следственного комитета России по Республике Чечня в разговоре с РИА «Новости».

«Ведется следствие. Эксперты устанавливают личности возможных соучастников произошедшего», — отметил сотрудник СКР.

17 ноября возле КПП на улице Шоссейной в Грозном была замечена «странно ведущая себя девушка». Она проигнорировала требование предъявить документы, после этого силовики дали предупредительный выстрел. После выстрела девушка привела в действие взрывное устройство, передает НСН.

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Погибших и пострадавших среди местных жителей, сотрудников полиции и Росгвардии нет. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как сообщает ФАН, погибшая девушка родилась в Адыгее, но на Кавказ приехала из Челябинской области. Она выросла в семье без отца, мать Карины является депутатом одного из сельских поселений сибирского региона и членом комитета по соцполитике.

В школе Карина занималась спортом — играла в волейбол, а также увлекалась педагогикой. В 2015 году она выступала на студенческой научной конференции с докладом на тему методов воспитания культуры межнационального общения, передает URA.Ru.

В 11 классе девушка стала приходить в школу в хиджабе — примерно тогда же в соседнем селе появилась мечеть. Местный имам обещал приходившим на проповеди женщинам «увезти их в Иорданию или Саудовскую Аравию». Вскоре после этого местные жители попросили муфтия сменить имама, что и было сделано.

Директор школы, сообщается в статье, побеседовала с Кариной на тему хиджаба — после этого девушка оскорбилась и уехала из родного села. Впоследствии она добралась до Дагестана, после вышла замуж и сменила фамилию.

20 августа в Чечне почти одновременно произошли сразу три нападения на полицейских. На окраине Грозного молодой водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершил попытку наезда на сотрудника ДПС, стоявшего на посту. Инцидент произошел, когда гаишник попытался досмотреть автомобиль.

После этого был объявлен план «Перехват», злоумышленник в попытке оторваться от погони сбил еще двоих постовых. Они были госпитализированы. Полицейские, преследуя Mercedes, открыли огонь по автомобилю, и в итоге находившиеся в салоне преступники были ликвидированы.

Примерно в 10:30 мск еще два молодых человека, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОВД в Шали. Двое полицейских были ранены, после чего террористов также уничтожили.

Одновременно с этим некий юноша подорвал себя возле полицейского поста в селе Мескер-Юрт в Шалинском районе, однако в результате взрыва никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал, а злоумышленник был госпитализирован с травмами. Спустя два дня он скончался в больнице.

По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, все нападавшие были несовершеннолетними. «Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было неполных 17 лет, самым младшим из преступников было 11 лет», — рассказал Умаров. По его словам, целью нападавших были не сотрудники полиции, а мирные граждане, и силовики преградили путь террористам.

22 августа связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в РФ) информагентство Amaq опубликовало видео с присягой боевиков, которые атаковали силовиков в Чечне. Самому младшему из них 11 лет, он держит в руках нож и смартфон с логотипом ИГ.

Вскоре после этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приказы о нападениях на полицейских в разных районах республики поступили из-за границы через соцсети.

По мнению Кадырова, сложился «заговор против всего чеченского народа». Кроме того, для нападений на силовиков вербовщиками были намеренно привлечены дети и подростки — чтобы в России «в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста».

При этом 23 февраля Рамзан Кадыров заявил, что его республика является «единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм». Тем не менее, на протяжении полугода после этого заявления в Чечне произошло несколько террористических актов.