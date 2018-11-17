Новый анекдот от Bellingcat: в МИДе давно так не смеялись

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над новым расследованием Bellingcat о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания обвиняет в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Она назвала «анекдотом» заявления портала о том, что сотрудники ФСБ надавили на визовый центр, чтобы тот выдал визы «отравителям».

«Это анекдот новый: «Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы». Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?» — приводит НСН публикацию Захаровой в фейсбуке.

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По ее мнению, финал этой истории должен выглядеть так: «сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворах на шухере», отмечает ФАН.

До этого Bellingcat публиковал итоги своих расследований, согласно которым Руслан Боширов и Александр Петров — это псевдонимы, а «на самом деле» это полковник ГРУ по имени Анатолий Чепига и военный врач ГРУ по имени Александр Мишкин.

Александр Евгеньевич Мишкин, который, по подозрению агентства, выдает себя за Александра Петрова, родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Такие данные указаны в опубликованном скриншоте паспорта Мишкина.

Согласно документу, потом он переехал в Санкт-Петербург. Подробности его биографии, «начиная от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области, заканчивая участием в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы», авторы расследования раскрыли 9 октября во время выступления в британской палате общин.

До этого журналисты провели расследование относительно «настоящего» имени Руслана Боширова, который, по их мнению, является полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ Анатолием Чепигой.

Отмечается, что Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка, которая находится в Амурской области. После выпуска из вуза он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Помимо этого он, по данным расследования, принимал участие во Второй чеченской войне.

Имя Руслан Боширов он получил после переезда в Москву, где окончил академию ГУ ВС, уверены журналисты. В 2014 году, указывает Bellingcat, Чепигу удостоили звания Героя России «за выполнение миротворческой миссии».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, не подтвердил информацию о награждении Анатолия Чепиги званием «Героя России». К тому же, комментируя внешнее сходство Чепиги и Боширова, Песков отметил, что по Красной площади «бегают десятки Сталиных и Лениных, и все они похожи на оригинал».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о сложившейся вокруг Bellingcat ситуации, напомнил, что

этот проект тесно связан со спецслужбами и используется для публикации информации, нацеленной на манипуляцию общественным мнением.

Происшествие, ставшее причиной крупного международного скандала, произошло в марте этого года в британском Солсбери, расположенном в 140 км от Лондона. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как позднее показала экспертиза, были отравлены нервно-паралитическим агентом класса «Новичок». Правоохранительные органы Великобритании утверждают, что вещество было нанесено на ручку двери в доме Скрипаля.

Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания. Юлию Скрипаль выписали из больницы только через месяц после инцидента, а ее отца — через два с половиной.

Великобритания обвинила в причастности к покушению Россию. Основанием для этого стало то, что «Новичок» был разработан советскими учеными в конце 1980-х годов. Москва, в свою очередь, категорически отвергает все обвинения, поскольку источник происхождения вещества до сих пор не установлен.

К тому же российская сторона не единожды предлагала начать сотрудничество в расследовании покушения и требовала предоставить доступ к пострадавшим гражданам РФ и документам. Но британские власти долго игнорировали эти запросы, а недавно дали официальный отказ на оказание помощи по «делу Скрипалей».

Что касается самих Петрова и Боширова, то их снимки как «подозреваемых» в отравлении Скрипалей британские силовики предъявили в начале сентября, утверждая, что на них изображены офицеры ГРУ.

Именно тогда, по словам подозреваемых, они и узнали о скандале с «делом Скрипалей». 13 сентября они дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что на фотографиях запечатлены именно они.

В то же время они заявили, что никак не связаны с российской разведкой. По словам россиян, они работают в фитнес-индустрии — в том числе занимаются продажей спортивного питания. Как утверждают Петров и Боширов, в Солсбери их привел исключительно туристический интерес: они хотели взглянуть на местный собор и полюбоваться его шпилем. Россияне признались, что сложившаяся ситуация их пугает, и призвали реальных отравителей принести им извинения.