Принц в деле: ЦРУ назвало заказчика убийства Хашукджи

Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, Мухаммед бин Салман Аль Сауд мог быть тем человеком, который отдал приказ об убийстве обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи, сообщает само издание со ссылкой на источники в ЦРУ.

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«Принятая позиция заключается в том, что убийство журналиста не могло произойти без его ведома или участия», — приводит ФАН сообщение газеты.

После этого посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман, брат наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, в своем твиттере заявил, что сам он не причастен к убийству оппозиционного журналиста.

«Я никогда не разговаривал с ним по телефону и уж тем более никогда не предлагал ему поехать в Турцию по какой бы то ни было причине», — написал дипломат.

Он также потребовал от правительства Соединенных Штатов опубликовать данные, которые бы подтвердили обвинения газеты. От самого наследного саудовского принца реакции пока не последовало.

Известно, что Хашукджи задушили утром 3 октября — сразу после того, как он вошел в здание посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая прокуратура. В ведомстве также подчеркивают, что убийство не было случайностью, передает НСН.

«Хашукджи стал жертвой спланированного убийства.

Его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили», — отмечается в заявлении.

О тщательном планировании убийства оппозиционного журналиста ранее уже заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая в парламенте, он рассказал о приезде группы людей из Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к инциденту.

«В понедельник (1 октября) в 16.30 приехала первая команда из Саудовской Аравии, они идут в генконсульство, делают разведку в Белградском лесу и Ялове. Потом приезжает вторая команда, размещается в другом отеле. Всего 15 человек, которые утром (3 октября) в 9.50-10.00 приезжают в консульство. Журналист звонит и подтверждает свой визит. В 13.08 он приходит в консульство. После этого его больше никто не видел», — рассказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что специалисты, прибывшие в Стамбул из Эр-Рияда, отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве Саудовской Аравии во время посещения Хашукджи. Также они забрали жесткие диски и стерли записи с камер. Во время своего выступления Эрдоган подчеркнул, что

Турция не удовлетворена ходом расследования и версией, которую предоставили власти Саудовской Аравии.

«Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей — «Газета.Ru»), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности, ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее», — сказал Эрдоган.

Убийство может иметь далеко идущие последствия —

глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что произошедшее может дестабилизировать Ближний Восток.

По его словам, ситуация в регионе может измениться из-за возможного участия властей Саудовской Аравии в убийстве Хашукджи.

Он добавил, что США призывают все страны к «непоколебимому уважению прав человека». Мэттис также сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео уже отозвал несколько виз у граждан Саудовской Аравии и «примет дополнительные меры».

Сам же Помпео заявил, что США не собираются отказываться от стратегического партнерства с Саудовской Аравией. При этом он подчеркнул, что Вашингтон намерен наказать виновных в убийстве оппозиционного журналиста.

«Мы будем продолжать работать над тем, чтобы сохранить эти важные стратегические отношения, но при этом и над поиском виновных в этой ужасной смерти для привлечения их к ответственности», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии имеют важное значение для противостояния «крупнейшему в мире государственному спонсору терроризма», которым Помпео считает Иран.

Позднее король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время телефонного разговора уведомил российского президента Владимира Путина о ходе расследования журналиста.

«Хранитель двух святынь уведомил президента России о мерах и следственных мероприятиях по раскрытию всех обстоятельств убийства Джамаля Хашукджи, а также усилиях правительства по привлечению к ответственности тех, чья вина будет доказана, с целью их наказания», — сообщали арабские СМИ.

Как отмечалось,

Путин выразил уверенность в том, что саудовская сторона приняла все необходимые меры и расследование является прозрачным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Песков подчеркнул, что вопрос о мнении Кремля по заявлениям саудовских властей об убийстве Хашукджи, является «неуместным».

«Есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть», — сказал Песков.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт также рассказала, что заявление властей Саудовский Аравии по итогам дела об убийстве Хушукджи являются «хорошим шагом».

Но не все на Западе верят Эр-Рияду — британская писательница Джоан Роулинг и американская актриса Мерил Стрип подписали письмо, призывающее ООН провести независимое расследование убийства Хашукджи.

Письмо, адресованное генсеку ООН Антонио Гутеррешу, также подписали около 100 деятелей культуры. Среди них лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, американские актеры Алек Болдуин и Синтия Никсон.

«Мы со всем уважением призываем вас немедленно санкционировать независимое внутренне расследование исчезновения и очевидного убийства Джамаля Хашукджи», — говорится в тексте письма.

А Билл Гейтс прервал сотрудничество с саудовским благотворительным фондом Misk в связи с убийством Хашукджи.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд выступает против международного расследования дела. По его словам, в Саудовской Аравии есть свои органы расследования. Он также добавил, что правоохранительные органы Эр-Рияда отличаются профессионализмом и независимостью.