Деликатесы на 60 тысяч: как Цеповяз пировал в колонии

Осужденный член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии в Амурской области, ежемесячно получал деликатесов на сумму от 30 до 60 тыс. рублей. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе «Вопрос с пристрастием» на канале «Эфир».

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«Мы и наши коллеги из других органов установили человека, который проносил туда продукты питания. Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 до 60 тыс. рублей в месяц», — сказал Куренной.

При этом передача могла весить более 30 кг, тогда как обычным заключенным разрешено получать посылки не тяжелее 20 кг. Помимо дорогих сортов сыра, колбасы, красной рыбы и икры, Цеповяз также получал сырое мясо — хотя осужденным запрещено готовить самим.

Также проверка показала, что Цеповяз нарушал правила для заключенных, когда работал пасечником. Он мог находиться там только в определенное время, и от камеры до пасеки его должны были сопровождать конвоиры.

«Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть, я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Куренной добавил, что осужденного без оснований перевели на облегченные условия пребывания в колонии: «Он, когда туда прибыл, формально был признан лицом, склонным к организации и провокации групповых эксцессов. Он являлся одним из лидеров уголовного преступного сообщества. Несмотря на это, он почему-то в июле 2016 года был переведен на облегченные условия пребывания в исправительном учреждении, безосновательно».

По словам официального представителя Генпрокуратуры, Цеповяз должен был встать на профилактический учет в колонии, но не сделал этого. Он также напомнил, что в ИК-3 в Амурской области, где содержится Цеповяз, действует особый режим, так как там находятся лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В конце октября СМИ опубликовали снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии красной икрой, крабами и шашлыками. ФСИН признала подлинность фотографий, отметив, что они были сделаны в 2015 году. Ведомство провело служебную проверку в ИК-3 и выявило там нарушения правил внутреннего распорядка. В результате были уволены несколько сотрудников колонии. Сам Цеповяз продолжает называть фотографии подделкой, созданной для того, чтобы скомпрометировать осужденного.

Как выяснили СМИ, продукты Цеповязу передавал 27-летний житель Благовещенска Александр Уланов. Он отбывал наказание в том же ИК, что и член «банды Цапков». По словам Уланова, ежемесячно он закупал товаров на сумму до 100 тыс. рублей: «Продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить», — отметил он.

Все позиции закупались четко по списку — в том числе икра. Однако к поставке крабов и шашлыков Уланов, по его утверждению, отношения не имеет.

Деньги на «запрещенку» перечисляла бывшая жена Цеповяза — Наталья Стришняя. По ее словам, муж присылал ей номера банковских карт, на которые надо было переводить деньги. На его содержание в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год, рассказывала экс-супруга Цеповяза.

Вячеслав Цеповяз был одним из членов криминальной группировки Сергея Цапка. Она действовала на территории Краснодарского края в 90-е и в начале 2000-х годов. За это время участники банды убили 19 человек. Осенью 2010 года после массового убийства семьи из 12 человек, в том числе четверых детей, преступная группировка была раскрыта. Спустя три года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет и 10 месяцев.