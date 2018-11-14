«Не об отравлении, а о последствиях»: что опишет Скрипаль

Племянница отравленного в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория решила написать книгу о своей семье, сообщает ФАН. Она планирует закончить ее в феврале.

Скрипаль рассказала ТАСС, что книга будет посвящена не самому отравлению бывшего полковника ГРУ, а тому, как этот инцидент повлиял на ее семью.

Племянница экс-офицера отметила, что в данный момент ведет переговоры с издательством, но не уточнила, о каком именно идет речь.

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Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с 90-летней матерью Сергея Скрипаля Еленой. Она на протяжении долгого времени пыталась навестить пострадавших в Великобритании родственников, но британские власти неоднократно отказывали ей в выдаче визы.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был разработан в России. В связи с этим Великобритания возложила ответственность за случившееся на Кремль. В то же время российская сторона категорически отрицает причастность к этому инциденту.

Москва не единожды призывала Лондон к сотрудничеству в данном деле, но утвердительного ответа по-прежнему не получила. По характеристике главы МИД РФ Сергея Лаврова, «дело Скрипалей» рассыпается на глазах.

Великобритания, между тем, продолжает гнуть линию «Новичка» и виновности России в инциденте. 5 сентября глава британского правительства Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в покушении на жизни Скрипалей. Британские спецслужбы считают, что таковыми являются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии. Оказалось, что это реальные люди, которые, однако, они категорически опровергли свою причастность к инциденту. Более того, в интервью, которое они дали телеканалу Russia Today, мужчины заявили, что впервые узнали о Скрипале, когда их фотографии появились во всех медиа.

Не поверили в виновность соотечественников и в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала британскую сторону «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

На данный момент Сергей Скрипаль проживает в Великобритании. В 1999 году он ушел в отставку из ГРУ, после чего до 2004 года работал в структуре МИД. Его работа прекратилась, когда он был осужден за шпионаж в пользу британской стороны. Скрипаль признал вину и даже уточнил, что за информацию о российских разведчиках Великобритания выплатила ему более $100 тыс. В 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году помиловали. Тогда же он и переехал в Соединенное королевство, где ему предоставили политическое убежище.

Дочь Юлия жила с ним в течении нескольких лет, пока в 2014 году не переехала в Москву. С тех пор девушка регулярно навещает отца.

Кстати, книга, которую пишет Виктория Скрипаль, не первое произведение о жизни бывшего офицера ГРУ. Журналист Марк Урабан написал книгу «Skripal Files» по рассказам самого пострадавшего экс-полковника.

Урбан утверждает, что в прошлом году у него ушло много часов на интервью со Скрипалем, которое он брал в рамках своего исследования о работе шпионов после «холодной войны». Журналист отметил, что после инцидента в Солсбери данные конкретно об бывшем офицере ГРУ будут изданы отдельно. Отрывок из его книги еще летом опубликовал британский таблоид Daily Mail, снабдив его большим количеством фотографий из личного архива Скрипаля.

Британский журналист рассказывает, что агент Секретной разведывательной службы (MI6), который назвался Ричардом Бэгнеллом, встретил Скрипаля в Мадриде в начале 90-х годов и тогда предложил ему работать на правительство Великобритании. Они с Бэгнеллом якобы «сотрудничали» на «арендованной специально для этих целей квартире», еще когда Скрипаль работал при российском посольстве в Испании. За каждую «деловую» встречу россиянин, как пишет Урбан, получал несколько тысяч долларов. Но в 1996 году, когда информатор вернулся в Москву, разведчики были вынуждены искать иную форму коммуникации.

Если верить книге, во время работы на британскую разведку экс-полковник ГРУ дважды передавал информацию Лондону в книгах при помощи «невидимых» чернил.

Впервые это произошло через его супругу Людмилу и дочь Юлию. Они были на каникулах в Аликанте и передали «старому другу» Скрипаля — тому самому Бэгнеллу — подарок от мужа. Людмила вручила ему роман русского писателя, в котором впоследствии «эксперты MI6 обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами», утверждает Урбан.

Второе послание Скрипаль также передал «подарком» через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу. Скрипаль во время беседы с Урбаном отметил, что его жена была не в курсе «содержания» книги.