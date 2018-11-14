Арест с Огоньком: в Подмосковье поймали «вора в законе»

В Подмосковье во время спецоперации силовики поймали 56-летнего «вора в законе» Александра Окунева, известного по прозвищу Саша Огонек. Машину, в которой ехал мужчина, остановили на трассе М-7 «Волга». При Огоньке обнаружили сверток с 4 граммами героина.

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Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила, что «в результате оперативно-розыскных мероприятий на автодороге М-7 «Волга» был остановлен автомобиль иностранного производства, в котором в качестве пассажира находился ранее неоднократно судимый 56-летний так называемый «вор в законе», именуемый как Саша Огонек, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств».

В сети было опубликовано видео, на котором Александр Окунев при задержании признал, что он коронован «вором в законе». На вопрос о месте жительства преступник ответил, что «в Москве проживает, где хочет» и что он «вообще бомж».

Кроме того, Саша Огонек сказал, что все судимости у него были сняты, а его криминальное прозвище — Вася.

Сейчас преступник заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Саша Огонек (Александр Бриксман) родился 16 июля 1962 года в бедной еврейской семье из Ленинграда. Сообщается, что молодой человек довольно рано потерял родителей и связался с уличными хулиганами, которые занимались кражами. Первый раз Окунев сел в тюрьму за покушение на убийство: попытался зарезать собутыльника в драке. Во время заключения Бриксман достаточно быстро завоевал авторитет среди других осужденных, не подчиняясь администрации и отказываясь работать. Отмечается, что большую часть срока он провел в штрафном изоляторе.

После первого срока молодой преступник заключил фиктивный брак, сменив свою фамилию, данную при рождении, на Окунева. Возможно, Бриксман считал, что это поможет ему пробиться в криминальную элиту. В это же время он стал называть себя Сашей Огоньком.

Второй срок Окунев получил за жестокое избиение милиционера. Во время третьего заключения во Владимирском централе в 1994 году Сашу Огонька, по данным СМИ, короновали. Отмечается, что его крестными отцами стали известные «воры в законе» — Саша Север и Цицка. По некоторым данным, Огонек занимался передачей в тюрьму запрещенных товаров. Так, на фотографиях, которые были предъявлены оперативниками из Владимирского централа, видно, что Саша Север и другие заключенные сидят за хорошо накрытым столом, с водкой и закусками.

На воле Окунев пробыл совсем недолго. Спустя год криминальный авторитет получил еще один срок.

Сашу Огонька задержали в Минске в 1995 году на воровской сходке, где он, вероятнее всего, собирался предъявить претензии местным уголовникам, так как те перестали участвовать в общих денежных сборах после распада СССР. Всех собравшихся задержала милиция. При Окуневе были найдены наркотики.

Выйдя на волю, «вор в законе» начал жить в подмосковном Орехово-Зуево. После того, как с него сняли официальный надзор, Огонек переехал в столицу, сняв квартиру в Северо-Восточном округе Москвы. Сообщается, что в то время за ним установило наблюдение Главное управление по борьбе с организованной преступностью как за преступным лидером.

Пятый срок Окунев получил в 1999 году. Оперативники ГУБОПа задержали преступника, у которого из-за пояса торчал пистолет. Саша Огонек сказал, что нашел его на улице и якобы вынужден носить из-за частых нападений. В отделении милиции «вора в законе» обыскали еще раз, найдя пакетик с героином, который уголовник также признал своим.

В тот же день, к слову, в другом районе Москвы был задержан еще один «вор в законе» — Реваз Морчиладзе, известный как Питкин. Утверждается, что титул он получил по наследству от старшего брата, известного и влиятельного грузинского преступника, который в столице был главой аджарской преступной группировки. Питкин жил в Тульской области, но время от времени приезжал в столицу. Когда он очередной раз посетил Москву, его арестовали. У Морчиладзе-младшего обнаружили 0,31 гр героина. В отличие от Саши Огонька, преступник раннее никогда не был судим.