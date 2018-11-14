«Ударил ногой и оттащил на обочину»: кто избил инвалида на Алтае

По поручению начальника ГУ МВД по Алтайскому краю было назначено проведение служебной проверки после появления в интернете видоролика, на котором в городе Горняке люди в форме применяют физическую силу к мужчине на костылях.

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На кадрах, снятых на любительскую камеру, видно как инвалид подходит к человеку в форме и обращается к нему. В ответ на это полицейский отталкивает подошедшего и садится в машину. От нанесенного удара мужчина падает и бьет костылем отъезжающий автомобиль. После этого к нему подбегают другие люди в форме, один из них — по всей видимости, водитель пострадавшего от костыля автомобиля — несколько раз пинает инвалида. Затем упавшего оттаскивают по снегу в сторону.

Как отмечается в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю, проверку действий полицейских будут проводить сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главка. В случае подтверждения информации о причастности полицейских все виновные понесут наказание вплоть до увольнения.

По данному факту приступило к доследственной проверке и Следственное управление СК по региону, в ходе которой будет установлены все обстоятельства произошедшего.

«Кроме того, будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников полиции, применившим к мужчине физическую силу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного управления СК.

Случай в Алтайском крае является далеко не первым в череде инцидентов с применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к гражданским. В сентябре 2018 года прокуратура и МВД начали проверку полицейских, которые, по информации СМИ, избили 17-летнего юношу и 15-летнюю девушку, задержанных по подозрению в краже денег со счета незнакомой им женщины.

По данным журналистов, правоохранители несколько дней подряд подолгу допрашивали подростков с применением физического насилия и угроз. Как рассказали молодые люди, на допросах их били подушкой с каким-то тяжелым наполнением, поэтому следов на теле не осталось. Адвокат также говорит, что, по словам одного из подростков, его били по лицу, а полицейские якобы прикладывали холодное мокрое полотенце, чтобы не осталось синяков. В один вечер парень потерял сознание, с его слов, к нему приехала «скорая», поставила укол, после чего избиение продолжилось. Девушка позже обратилась за медицинской помощью, и врачи зафиксировали побои.

Помимо физического применялось и психологическое насилие: молодого человека, по его словам, заставили копать себе могилу, а у девушки спрашивали, девственница ли она и предлагали «познакомиться поближе» с полицейским.

Проверка в отношении насилия со стороны полицейских продолжается, однако прокуратура уже нашла нарушения в действиях силовиков: во время допросов школьников не сопровождали ни родители, ни законные представители. Кроме того, следственные действия с подростком младше 16 лет должны проводиться с участием педагога или психолога, чего не было сделано. В связи с этими нарушениями прокуратура еще в августе внесла представление начальнику полиции Каменска-Уральского.

Бывает и так, что преступники оказываются одеты в полицейскую форму, хотя на самом деле не имеют к органам никакого отношения. Так, в мае 2018 года в Челябинске разгорелся громкий скандал из-за участия вооруженного мужчины в полицейской форме в жестокой дорожной разборке. Тогда одного из водителей едва не забили до смерти, а «страж порядка» не только не прекратил драку, но и поучаствовал в ней.

В ходе разборок между водителями двух машин к месту происшествия внезапно подъехал мужчина в полицейской форме и надел наручники на одного из мужчин без предъявления обвинений. После этого избиение мужчины продолжилось, в то время как «полицейский» вел себя отстраненно. В какой-то момент он также неожиданно достал из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Впрочем, это не произвело на избивавших водителя мужчин никакого эффекта. Когда на место подъехали другие сотрудники ДПС, «полицейский» непринужденно с ними поздоровался.

В местной полиции заверили, что мужчина не имеет никакого отношения к МВД. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, материалы в отношении проверки неизвестного, скорее всего, выделят в отдельное производство.

«Личность человека в форме, похожую на полицейскую, установлена. Сейчас проводится проверка, в результате которой будут ясны все обстоятельства произошедшего», — заявили «Газете.Ru» в ведомстве, отказавшись раскрыть другие подробности.

По информации местных СМИ, мужчина на самом деле работает на одном из заводов Челябинска, а форму он взял у своей жены, работающей в патрульно-постовой службе и находящейся в декретном отпуске.

Как сообщают источники, псевдо-полицейский сделал это из предосторожности, чтобы не вызывать вопросов у инспекторов ГИБДД, так как сел за руль в ту ночь без водительского удостоверения.