«С йогой здесь похуже»: Улюкаев прислал весточку с зоны

Письмо с зоны

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за многомиллионную взятку, написал письмо из исправительной колонии №1 Тверской области, в которой рассказал о своей жизни на зоне.

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В колонии Улюкаев находится уже пять месяцев. По данным на июль 2018 года, вместе с ним в ИК отбывают наказание еще 1,4 тыс. арестантов. На территории заведения есть школа, производственные цеха, церковь, спортзал, а также библиотека, куда бывший глава Минэкономразвития и устроился на работу.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др. Более 300 читателей.

Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — написал Улюкаев изданию News.ru, его орфография сохранена.

Как ранее сообщал «Газете.Ru» секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, зарплата экс-министра на должности библиотекаря составляет 11,1 тыс. рублей.

«Он может покупать в магазине при ИК-1 продукты. Если на территории колонии есть платные услуги — например, спортзал, парикмахерская — он может оплачивать их со своей зарплаты. Сейчас с имущества Улюкаева снят арест, и если этой суммы будет недостаточно для погашения ущерба государству, с его тюремного счета может быть удержана часть денежных средств. Для этого ФСИН выпустит соответствующее распоряжение», — отмечал правозащитник.



В своем письме Улюкаев также рассказал о занятиях спортом в колонии. «Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее. С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — объяснил экс-чиновник.

Он также отметил, что скучает по своим родным и близким. Кроме того, бывшего министра попросили оценить нынешнее состояние российской экономики. Он объяснил, что не может комментировать этот вопрос, так как «не располагает необходимой для этого информацией».

Ранее в ОНК заявляли, что в тюрьме Улюкаев демонстрирует хорошее поведение и не нарушает правила внутреннего распорядка.

По словам секретаря комиссии Мельникова, если бывший министр продолжит в том же духе, у него может появиться возможность выйти по УДО.

В то же время, подчеркивал правозащитник, за время содержания в колонии бывший министр сильно похудел и часто испытывал эмоциональное давление. «Ему психологически тяжело осознать все то, что с ним произошло. Человек переживает — его хронические заболевания обостряются. Изначально Улюкаев был настолько подавлен, что просил, чтобы в СИЗО его содержали отдельно. Однако такая возможность дается лишь в исключительных случаях — например, по медицинским показаниям», — сообщал Мельников.

Миллионы Улюкаева уйдут в государственную казну

В конце октября Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счета Улюкаева. Тем самым было удовлетворено ходатайство Федеральной службы судебных приставов (ФССП), требующей, чтобы экс-министр оплатил оставшуюся часть штрафа в соответствии с формулировкой приговора. На данный момент из 130,4 млн рублей ущерба Улюкаев покрыл лишь 5,5 млн рублей. Ему предстоит перевести в государственную казну еще 124,9 млн рублей.

Ходатайство приставов было вызвано тем, что банк, в котором находятся счета осужденного, отказался списывать средства, опираясь на судебный арест, запрещающий любые финансовые операции. Эта бюрократическая проблема и побудила ФССП обратиться в Замоскворецкий суд.

Кроме того, в конце сентября Мосгорсуд признал законным возврат экс-генералу ФСБ и главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, которые он предоставлял на проведение оперативного эксперимента по задержанию Улюкаева.

В ходе операции исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал Улюкаеву указанную сумму в качестве взятки. Все происходило на территории офиса нефтяной компании под наблюдением сотрудников ФСБ.

Защитники экс-министра экономического развития были против возврата двух миллионов долларов Феоктистову. По их словам, он не доказал право владения и распоряжения этими средствами, и на самом деле они принадлежат другому лицу. Эта информация, объяснили юристы, есть в материалах уголовного дела.

Роковой для Улюкаева саммит

Напомним, экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в вымогательстве $2 млн за положительную оценку сделки по приобретению компании «Башнефть» «Роснефтью».

Основой для доказательства вины Улюкаева стали показания Олега Феоктистова, который в то время работал главой службы безопасности у Сечина. Он рассказал, что во время саммита БРИКС, который проходил осенью 2016 года в Гоа, Улюкаев «с помощью двух пальцев» указал Сечину сумму взятки, которую он якобы хотел получить за одобрение сделки. Все происходило во время игры в бильярд.

Во время судебного процесса над экс-министром были оглашены протоколы осмотра его рабочего кабинета, где

оперативники обнаружили $250 тыс., десять золотых слитков, золотые монеты, деньги в других валютах, а также дорогие часы. Одни из них были оценены правоохранителями в 500 тыс. руб.

Также суд наложил арест на имущество Улюкаева — его автомобиль Range Rover, недвижимость в Москве, десять земельных участков в Смоленской области, а также счета в Сбербанке и ВТБ, на которых лежали $1 млн и 280 млн рублей.

Приговор бывшему чиновнику вынесли в декабре 2017 года — он был осужден на восемь лет лишения свободы и штраф в 130 млн рублей. Улюкаев отказался признавать свою вину. Он неоднократно отмечал, что стал жертвой провокации. По словам Улюкаева, он был убежден, что в сумке с $2 млн, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина.

«Обвинение абсурдно, но во всяком абсурде должна быть своя система. Она есть и здесь. Краеугольные камни этого абсурда — жестокость и вседозволенность провокаторов. Ну и материальная часть, о которой я уже говорил в прениях, — cui prodest, кому выгодно? Выгодоприобретатель этой чудовищной провокации очевиден. Все это надо расследовать, и все это, несомненно, рано или поздно будет расследовано. Уверен, что этим преступным действиям будет дана должная оценка», — говорил экс-министр в своем последнем слове.