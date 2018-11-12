Театральное дело: что скажет Серебренников? LIVE

Судья интересуется, распоряжался ли Серебренников деньгами из кассы «Седьмой студии». Режиссер отвечает отрицательно. По его словам, он лишь просил руководство повысить гонорары участникам и организаторам театральных постановок.

«Потому что художники, режиссеры, артисты с этими вопросами обращались ко мне. Просил у Вороновой, Малобродского и Итина. Чаще всего у Малобродского», — сообщил он.