Театральное дело: что скажет Серебренников? LIVE

- 200818 просмотров В ПФР объяснили механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам
- 158957 просмотров Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко
- 138820 просмотров Путин назвал «хорошей» беседу с Трампом в Париже
- 134833 просмотра Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе
- 123216 просмотров Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит»
- 101880 просмотров СМИ узнали о наказании скандальной свердловской чиновницы
- 97527 просмотров Изнасилованная в Уфе полицейская отказалась от проверки на полиграфе
На «Платформу», продолжает экс-гендиректор «Седьмой студии», его пригласил Юрий Итин. «Это решение было согласовано с Серебренниковым. Затем мы неоднократно обсуждали сотрудничество на личных встречах», — отметил он. В то время вопрос выделения субсидии на реализацию «Платформы» находился на обсуждении. Тогда, по мнению Малобродского, речь шла о трехлетнем контракте.
Вопросы задает адвокат. Он просит экс-гендиректора «Седьмой студии» рассказать о том, что из себя представляла «Платформа», и как возникла идея создать этот проект. «Идея появилась без моего участия. Она возникла в воображении Серебренникова, который позднее поделился ею с Итиным. Я об этой идее узнал при знакомстве с Серебренниковым в конце марта — начале апреля 2011 года. Идея заключалась в масштабном проекте по пропаганде современного искусства», — ответил Малобродский.
Судья закончила допрос Серебренникова. Она приглашает к трибуне Алексея Малобродского.
Судья интересуется, распоряжался ли Серебренников деньгами из кассы «Седьмой студии». Режиссер отвечает отрицательно. По его словам, он лишь просил руководство повысить гонорары участникам и организаторам театральных постановок.
«Потому что художники, режиссеры, артисты с этими вопросами обращались ко мне. Просил у Вороновой, Малобродского и Итина. Чаще всего у Малобродского», — сообщил он.
Серебренников подчеркивает, что в той среде, в который он работал, обсуждался лишь вопрос наличия денег или их отсутствия. «Как они попадали в кассу, мне неизвестно», — добавил он.
Режиссер отметил, что у него есть свидетельство ИП, которое действует до сих пор. «С его помощью я получаю гонорары за спектакли», — объяснил он. Когда был заведен документ, подсудимый не помнит.
В качестве примера судья напоминает режиссеру о покупке рояля. Она пытается узнать, для чего был необходим этот инструмент и кто отвечал за его покупку.
«Играть огромное количество музыкальных мероприятий невозможно. Это такая вещь, которая необходима «Платформе». Я не просил: пожалуйста, купите рояль. Мы пришли к выводу, что невыгодно его каждый раз арендовать. Мы разоримся каждый раз туда возить его, он нам нужен», — объяснил Серебренников.
Лия Ахеджакова начинает смеяться. «Ну как же театр без рояля?», — восклицает она. Судья просит зал быть потише. «Сейчас кто-то будет удален из зала суда. Вы мешаете», — сказала Аккуратова.
Вопросов у прокурора оказалось не так много. Она закончила допрашивать Серебренникова. Теперь вопросы задает судья. Она спрашивает, изучал ли режиссер контракт, заключенный с Минкультом в 2011 году.
«Этот контракт был построен вокруг моей творческой программы. Я его читал, изучал. Что мы могли покупать на эти деньги, мне было неизвестно. Я знал, что мы должны были потратить средства на «Платформу». Технические детали мне были неизвестны. Это не входит в мою компетенцию художественного руководителя. Там был оговорен список мероприятий, которые должны быть проведены. Это рамочные бумажки», — сообщил Серебренников.
По заявлению прокурора, из материалов дела известно, что на Серебренникова была оформлена доверенность. Гособвинительница спрашивает у режиссера, кто из Минкульта настаивал на том, чтобы документы в ведомство подписывал именно он.
«Не помню, кто меня просил. Помню, что по одной доверенности я подписывал творческие отчеты, в которых был изложен список мероприятий «Платформы», который я изучал и понимал, что все мероприятия были проведены в полном объеме», — ответил худрук «Гоголь-центра».
Суд вызвал Серебренникова к трибуне. На нем майка с надписью «Русь, чего ты хочешь от меня?». Вопросы режиссеру задает прокурор.
Судья Ирина Аккуратова, наконец, зашла в зал — заседание открыто. Она перечисляет стороны, спрашивает, есть ли у них ходатайства. Таковых нет.
Заседание задерживается уже на 40 минут. Участники процесса, родственники подсудимых и пресса разместились в зале суда. Он, к слову, довольно просторный, в отличие от того, где рассматривалось дело экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Трансляция процесса сегодня была отменена, так как все желающие смогли попасть в зал.
9 ноября Кирилл Серебренников заявил суду, что финансирование «Платформы» было прекращено по решению главы Минкульта Владимира Мединского. По его словам, проект должен был продолжаться, на него были выделены деньги из бюджета.
«Но пришел новый министр культуры [в мае 2012 года Министерство культуры возглавил Мединский, — «Газета.Ru»], который сказал: ваши все эксперименты нам не нужны, современное искусство не нужно и все ваши эксперименты — за свой счет. И перекрыл, свернул все проекты, связанные с современным искусством. И все деньги, которые были выделены на «Платформу», он забрал себе куда-то», — заявил режиссер.
Он отметил, что составлением договора занимались люди, «которые в этом что-то понимают». «Субсидии начинались позже, чем проект должен был запуститься. Мы давали свои деньги. Как я понимаю, госконтракт нужен был, чтобы запустить «Платформу», — добавил худрук «Гоголь-центра».
Режиссер также заявил, что в 2011 году не занимался подготовкой контракта на выделение бюджетных средств «Платформе». «Я на самом деле не участвовал в подготовке документов и бумажек, потому что я в этом ничего не понимаю и панически их боюсь. Любые бумаги, которые мне приносят, вызывают у меня паническую атаку», — объяснил Серебренников.
А мы пока напомним, что происходило на предыдущих процессах. Давать показания Серебренников начал 8 ноября. Тогда он рассказал о людях, которые работали над «Платформой», наличном расчете с ними, а также о размере своего оклада на должности художественного руководителя. Так, стало известно, что он получал 100 тыс. рублей в месяц, а не указанные в штатном расписании «Седьмой студии» за 2011 год 75 тыс. рублей.
Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», к залу, где будет рассматриваться дело «Седьмой студии», продолжают стягиваться люди, пришедшие поддержать подсудимых. Среди них — актриса Лия Ахеджакова.
Также в прошлую среду суд признал Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум ответчиками по иску Минкульта, который требуют взыскать с них 133 млн рублей ущерба.
Подсудимые и их защитники не согласились с этим решением. Кроме того, адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила, что СК и Минкульт разошлись в оценке суммы ущерба. Так, на предварительных слушаниях представители ведомства заявляли, что у них претензия на 39 млн, а не на на 133 млн рублей.
Во время первого заседания по делу «Седьмой студии», которое прошло 7 ноября, Серебренников, Итин, Апфельбаум и Малобродский отказались признавать вменяемую им вину.
«Это обвинение не просто абсурдно. Ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять их смысл не можешь. В какой-то момент я подумал, что у прокурора сломался принтер и он много раз распечатал одно и то же», — заявил Серебренников.
«Я не понимаю, какое именно хищение, какой суммы и когда я совершил, чьим доверием я злоупотребил или кого обманул. В материалах дела нет внятного ответа на эти вопросы», — сказал Малобродский.
«Решение о форме проекта «Платформа», о размере поддержки принимала не я, а руководство министерства. Проект неоднократно проверяла Счетная палата, никаких претензий не было», — сообщила Апфельбаум.
Уголовные дела в отношении Вороновой и Масляевой будут рассматриваться отдельно. Первая уехала из страны и была объявлена в международный розыск, а вторая признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на остальных фигурантов.
СК и прокуратура признали, что «Седьмая студия» провела все мероприятия, на которые были выделеные бюджетные средства. Тем не менее, из обвинительного заключения следует, что Серебренников и Итин «создали устойчивую сплоченную организованную группу», вовлекли в нее остальных фигурантов дела с целью хищения средств. «В Министерство культуры они предоставляли финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями», — отмечал госзащитник Олег Лавров.
Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-бухгалтер организации Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обвиняются в хищении государственных 133 млн рублей, которые в 2011–2014 годах были выделены на проект «Платформа». В его рамках ставились театральные и музыкальные произведения.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Мещанский суд продолжает допрашивать режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Судебный процесс должен начаться в 09:30 по Москве. Мы будем следить за развитием событий в онлайн-режиме.