«Кого я обманул?» Чем кончился суд над Серебренниковым

В Мещанском суде Москвы начался процесс по делу о хищениях государственных средств, выделенных на проект «Седьмой студии». За оперативное сопровождение расследования отвечала служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. На первом заседании фигуранты дела отказались признавать вину в мошенничестве на сумму 133,2 млн рублей.

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Обвиняемыми по «театральному» делу проходят режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший директор Юрий Итин, а также экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум, которая на момент задержания работала директором Российского академического молодежного театра.

Кроме того, в деле фигурирует бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, а также экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Последняя заключила сделку со следствием, признала вину в хищении средств и дала показания на бывших коллег. Ее дело будет рассматриваться отдельно, в суд оно еще не передано.

Кирилл Серебренников пришел в здание суда в черной футболке с надписью «ЖГИ». На заседании он вновь отметил, что не признает себя виновным.

«Это обвинение не просто абсурдно. Ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять их смысл не можешь. В какой-то момент я подумал, что у прокурора сломался принтер и он много раз распечатал одно и то же», — сказал режиссер 7 ноября в суде.

По словам Софьи Апфельбаум, обвинение содержит множество ошибок и не отражает ее показаний. Алексей Малобродский в свою очередь заявил, что за время 11-месячного ареста он многократно перечитывал вменяемую ему статью 159 УК РФ. По словам экс-директора «Гоголь-центра», ему по-прежнему непонятно, в чем его обвиняют.

«Я не понимаю, какое именно хищение, какой суммы и когда я совершил, чьим доверием я злоупотребил или кого обманул. В материалах дела нет внятного ответа на эти вопросы», — отметил Малобродский, заявив о своей непричастности к противоправному присвоению денег.

Следствие и гособвинение признали, что все мероприятия, на которые «Седьмая студия» получила субсидии, действительно были проведены. В связи с этим, по мнению адвоката Итина Юрия Лысенко, единственный вопрос, которым должен интересоваться СК, — это соответствие бюджетных трат реальной стоимости всех работ. Вместо этого следователи, продолжает защитник экс-директора «Седьмой студии», приравняли обналичивание денег к их хищению. Он напомнил, что оборот наличных денег в стране не запрещен.

На первом заседании Министерство культуры России, которое выступает по делу в качестве потерпевшей стороны, потребовало взыскать с фигурантов 133 млн и 127 тыс. рублей, выделенных на проект «Седьмой студии», в качестве гражданского иска.

После суд признал Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум ответчиками по иску ведомства. Все фигуранты выразили свое несогласие с таким решением суда, адвокаты поддержали позицию своих подзащитных.

По словам защитника Алексея Малобродского, представители Минкульта разошлись со следствием в оценке суммы ущерба. «В материалах дела есть гражданский иск Министерства культуры, основанный только на экспертизе, выполненной экспертом Рафиковой. 11 июля в адрес следствия поступало ходатайство представителя Минкультуры Зайцевой, которая выразила сомнения в достоверности экспертизы. В предварительных слушаниях представители Минкультуры заявили, что у них претензия не на 133 млн, а 39 млн, о чем у меня есть соответствующая запись», — заявила юрист Ксения Карпинская.

7 ноября Владимир Путин встретился с министром культуры Владимиром Мединским. Как говорил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, планировалось поднять вопросы, стоящие на повестке дня в культурной области. Кроме того, есть вероятность, что на встрече обсудили дальнейшую судьбу «театрального дела». Отметим, что в конце мая 2018 года Мединский призывал расследовать дело «Седьмой студии» без «демонстративной жестокости».

«Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения», — сказал министр, подчеркнув, что «закон един для всех». Он также отметил, что далек от творчества Серебренникова и был в «Гоголь-центре» лишь один раз — вскоре после его открытия.

Напомним, что уголовное дело в отношении Серебренникова и других фигурантов было заведено в мае 2017 года. Следователи обвинили театральную организацию «Седьмая студия», созданную режиссером и студентами его курса в МХАТ, в хищении бюджетных средств в период с 2011 по 2014 год. Сумма была выделена Минкультом на развитие театрального проекта «Платформа».

По данным прокуратуры, Серебренников и Итин, «имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием», создали преступную группу, в которую были привлечены Малобродский, Воронова, Масляева и Апфельбаум. Гособвинение подчеркнуло, что после получения субсидии сотрудники «Седьмой студии» направили в Минкульт «заведомо недостоверные списки мероприятий» с завышенной оценкой затрат на них. На полученные незаконным путем деньги злоумышленники якобы оформляли фиктивные договоры и перечисляли средства подконтрольным юридическим лицам.

23 мая того же года СК провел обыски в доме Кирилла Серебренникова. Следственные мероприятия также прошли в «Гоголь-центре», на «Винзаводе» и в школе-студии МХАТ. На следующий день, 24 мая, были задержаны экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева. В ходе суда Итин заявил, что виновен в халатности, а не в мошенничестве. Его поместили под домашний арест.

Масляева, согласившись сотрудничать со следствием, признала факт хищения средств. По ее словам, «Седьмая студия» вела двойную бухгалтерию и за время работы компании были выведены на счета фирм-однодневок более 100 млн рублей. Все документы по «черной бухгалтерии», как рассказала Масляева, были уничтожены летом 2016 года. После дачи показаний бывшего бухгалтера перевели из СИЗО под домашний арест.

Наличие «черной бухгалтерии» также подтвердили сотрудничавшие с «Седьмой студией» директор ООО «Кино и театр» Екатерина Иванова и предприниматель Василий Синельников.

В июне 2017 года был задержан еще один фигурант дела – экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, который ранее работал генпродюсером «Седьмой студии». 22 августа того же года Кирилла Серебренникова задержали на съемках фильма «Лето» в Санкт-Петербурге. Режиссера привезли в Москву и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он украл 68 млн рублей, которые были выделены на реализацию проекта «Платформа». Суд арестовал квартиру, машину и денежные средства Серебренникова.

В конце сентября 2017 года Басманный суд вынес решение о заочном аресте продюсера «Гоголь-центра» Екатерины Вороновой. На данный момент она объявлена в международный розыск, так как не проживает на территории России.

26 октября обвинения были выдвинуты Софье Апфельбаум. Она возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры и якобы находилась в сговоре с главой «Седьмой студии». По данным следствия, Апфельбаум занималась подтверждением фиктивных финансовых отчетов.

В январе 2018 года сумма ущерба, вменяемого фигурантом «театрального дела», выросла с 68 до 113 млн рублей. Это, произошло после того, как экс-бухгалтер Масляева «уточнила и добавила сумму». В том же месяце Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и официально предъявил фигурантам обвинения.

17 июля 2018 года Басманный суд Москвы обязал Серебренникова до 1 сентября ознакомиться с материалами дела, которые насчитывают 258 томов. Далее они были направлены в прокуратуру, которая впоследствии передала дело на рассмотрение в суд.