«Минута, и мы бы сами загорелись»: пожар в Петербурге

Причиной крупного пожара площадью около 5 тыс. кв. м. в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга мог стать поджог, передают «Невские новости».

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Кроме того, по словам специалистов, причиной масштабного пожара могла стать завезенная к Новому году пиротехника. Также возгорание могли спровоцировать нарушение противопожарной безопасности или действия неквалифицированных рабочих.

Все версии будут отработаны, окончательная будет названа только после проведения экспертизы, которая позволит установить причины возгорания, рассказали в службах региона.

Кроме того, названа еще одна версия произошедшего: источники в региональных ведомствах говорят, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

Работающие в гипермаркете единодушно указывают, что

огонь распространился по магазину практически моментально.

«За полчаса уже все горело! Еще минута, и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки», — рассказывают сотрудники.

Информация о пожаре поступила в МЧС около 8 утра в субботу 10 ноября — возгорание началось в отделе, где находятся растительные масла, то есть в левом крыле здания, сообщает «Фонтанка».

После начала пожара посетители и персонал — всего около 100 человек — были выведены из круглосуточного магазина. По словам сотрудницы «Ленты», как только пошел дым, сотрудники и покупатели стали выбегать из здания.

Вскоре пожарные локализовали распространение огня, а ранг сложности пожара был понижен с третьего на второй, а потом и на первый, рассказал глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. Сейчас с огнем борются 98 человек личного состава МЧС с 22 единицами техники.

При этом, по его словам, здание сделано из металлических конструкций, которые не устойчивы к нагреванию, что может привести к обрушению. Работы ведутся в опасной ситуации для пожарных. Аникин уточнил, что

в магазине расположены газовая котельная и электрическая подстанция, их успели отключить.

Однако в ходе горения обрушилось около 3,2 тыс кв. м кровли. Угроза дальнейшего обрушения по-прежнему существует. По предварительным данным в результате ЧП пострадал один человек, передает РИА «Новости».

«По нашим данным, пострадал один человек, он госпитализирован с травмами. Пострадавший не в тяжелом состоянии», — рассказали в городской службе скорой помощи.

На место пожара приехали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с вице-губернатором Константином Серовым. Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную реакцию, благодаря которой удалось предотвратить распространение огня на соседнее административное здание, которое расположено в 20 метрах от гипермаркета.

«В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено», — пояснила пресс-служба МЧС.

В аэропорту «Пулково» уже приводят в готовность для тушения пожара два вертолета — Ми-8 и Ка-32

— с водосливными устройствами емкостью 5 тонн. Место водозабора находится в 150 метрах от пожара, сказал представитель оперативного штаба на месте ЧС, передает НСН.

В Сети уже появилось видео пожара, в том числе и снятое с квадрокоптера. Судя по кадрам, пламя распространилось практически по всей площади гипермаркета. Небо заволокло дымом. Отметим, ветер гонит дым в сторону «Балтийского вокзала» — там люди закрывают рты и не могут дышать.