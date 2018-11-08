Поесть нормально не дают: Цеповяз подаст в суд

Эдуард Муртазов, адвокат осужденного члена кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза, заявил, что подаст в суд иск о клевете в связи с публикацией в СМИ фотографий, на которых похожий на его клиента человек ест крабов, шашлык и красную икру.

Реклама

Юрист отметил, что эти фотографии были опубликованы еще несколько месяцев назад. Сотрудники ФСИН и прокуратуры после этого провели проверку, в ходе которой якобы установили, что снимки являются подделкой и не могли быть сделаны на территории амурской колонии, в которой сидит Цеповяз, утверждает адвокат. Он также рассказал журналистам, что в начале этого года проверяющие приходили к самому Цеповязу и показывали те самые фотографии. Заключенный, со слов Муртазова, удивился, признал, что человек на снимках похож на него, но сказал, что не знает, где в колонии находятся похожие комнаты.

Муртазов сообщил, что публикация этих снимков в СМИ и последовавший за этим скандал принесли «много дискомфорта» Цеповязу. Уже несколько месяцев его клиента проверяют, отметил адвокат.

На фотографиях, появившихся в сети, Цеповяз в тюремной одежде позирует перед камерой. На одном снимке он жарит шашлыки на мангале, на другом — ест крабов и икру, на третьем — сидит в кресле перед столом, уставленным блюдами с едой, не похожей на простую пищу заключенных.

В управлении ФСИН по Амурской области признали подлинность фотографий и уточнили, что они были сделаны в 2015 году.

После публикации фото Следственный комитет России заявил о начале проверки условий заключенных в амурской колонии. Правоохранители обнаружили, что для Цеповяза в исправительном учреждении действительно были созданы особые условия содержания.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, Цеповязу предоставляли дорогие продукты и необоснованные дополнительные длительные и краткосрочные свидания. Кроме того, осужденный мог свободно пользоваться телефоном и встречаться с другими заключенными.

Сотрудники Генпрокуратуры также выяснили, что дорогостоящие продукты, одежду и телефоны Цеповязу передавал житель Благовещенска, сообщает ФАН. Мужчина регулярно, не реже раза в месяц, приобретал крабов, икру, мясо для шашлыка, а также спортивные костюмы и сотовые телефоны.

СКР после проверки завел уголовное дело в отношении сотрудников колонии, которых подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года сотрудники колонии в интересах Цеповяза совершали действия, явно выходящие за пределы их полномочий, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее рассказал адвокат заключенного, сам Цеповяз в курсе скандала с фотографиями. Он заявил, что снимки являются сфабрикованными. По словам Цеповяза, их подделала его бывшая жена Наталья Стришняя, с которой он после развода делит имущество. Через эти снимки экс-жена якобы хотела оказать давление на суд, утверждает Цеповяз.

Кроме того, Цеповяз высказал свое недовольство реакцией людей на снимки и обвинил «несидящее общество» в ущемлении права находящихся в заключении на деликатесы.

«Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод, и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник»,

— отметил Цеповяз в заявлении, которое он передал РБК через своих адвокатов.

Сама Стришняя опровергла обвинения в свой адрес. В разговоре с «Би-би-си» она пояснила, что ее бывший супруг присылал ей и детям эти снимки в 2015—2016 годах. В комментарии к одному из снимков Цеповяз написал, что он был сделан в комнате отдыха.

Женщина также рассказала, что в прошлом году передала фотографии в Генпрокуратуру и ФСИН, чтобы правоохранители проверили условия содержания ее экс-супруга. В ответ ей сообщили, что «выявлены нарушения» и «виновные наказаны». При этом она заявила, что не знает, как снимки попали к журналистам.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек, в том числе четырех детей, осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Цеповяза в 2013 году суд приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в соучастии в убийстве.