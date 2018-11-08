Ошибка вышла: как в Воронеже пенсионерке отняли не ту ногу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении воронежских врачей, которых подозревают в том, что они по ошибке ампутировали ногу 89-летней пациентке. Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

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Потерпевшей по делу стала пенсионерка Мария Дронова, бывшая узница концлагеря, заслуженный работник образования РФ. По данным следствия, женщину госпитализировали в городскую больницу №3, поскольку она нуждалась в срочной операции. Судя по фотографиям Дроновой, которые появились в СМИ, у нее развивалась гангрена — пальцы на правой ноге были черными. 4 ноября женщину прооперировали. Когда ее сын Андрей пришел в больницу навестить мать, он увидел, что вместо правой ноги женщине ампутировали левую ногу до середины бедра.

Мужчина утверждает, что у врачей не было никаких медицинских показателей для этого. По его словам, левая нога матери была здорова, хотя и отекла из-за того, что женщина долго сидела: в таком положении ей было легче переносить боль.

7 ноября женщине в этой же больнице провели еще одну операцию, в результате которой отняли правую, пораженную, ногу.

В больнице заявляют, что ошибки при ампутации не было, поскольку Дроновой необходимо было удалить обе конечности.

Главный врач Сергей Шамсутдинов рассказал, что в день перед первой операцией четыре дежурных врача на консилиуме изучили случай Дроновой и пришли к выводу, что куда большую опасность для ее здоровья представляет левая нога.

«В левой конечности были ишемические боли, на которые сама пациентка и жаловалась», — подчеркнул Шамсутдинов и отметил, что именно по этой причине врачи решили сначала ампутировать левую ногу.

В департаменте здравоохранения Воронежской области также заявили, что Дронову госпитализировали с «поражениями обеих нижних конечностей», и состояние левой ноги представляло наибольшую угрозу для жизни больной из-за острого нарушения кровообращения.

Андрей Дронов рассказал, что у женщины имелось направление из поликлиники, где указывалось, что ампутировать надо именно правую ногу. Документ был зарегистрирован в 3-й больнице, однако после инцидента он исчез, утверждает мужчина. Теперь он подозревает, что врачи могли подменить медицинские документы, чтобы обосновать ампутацию обеих ног.

Булат Мухамеджанов, юрист правозащитной организации «Зона права», которая представляет интересы пострадавшей стороны, не исключает, что в будущем дело будет переквалифицировано на статью «Халатность» (ст. 293 УК РФ). При этом даже если экспертиза подтвердит нарушение со стороны медиков и врачебную ошибку, пострадавшая сторона готова обсудить досудебное урегулирование, сообщил он.

«Безусловно, для этого должно быть письменное признание вины со стороны больницы с принесением официальных извинений. И справедливая компенсация моральных и физических страданий», — пояснил Мухамеджанов «Газете.Ru».

После того, как ее выпишут из больницы, женщине должна быть присвоена инвалидность. Для восстановления ей понадобятся протезы (они полагаются гражданину по полису ОМС) и лекарства.

При этом с возмещением затрат на реабилитацию Дронову могут ждать проблемы, поскольку российские суды принимают во внимание документы, свидетельствующие об уже потраченных суммах, продолжает юрист.

А обращаться в суд за компенсацией после каждой очередной покупки препаратов или средств реабилитации — накладно и неудобно.

Ранее в Воронежской области после ампутации обеих ног умерла 94-летняя Анастасия Шевцова. Ее родственники считают, что врачи вовремя не оказали пациентке необходимое лечение. Это привело к развитию болезни, после чего женщине пришлось отнять обе ноги.

Ее дочь Елена Сергеева, рассказала, что 29 декабря прошлого года Шевцову положили в больницу после того, как у нее заболела нога. До 6 января пациентку никто не навещал из-за нехватки врачей в новогодние каникулы, утверждает Сергеева. По ее словам, матери не делали даже обезболивающие уколы, хотя ей трудно было терпеть боли. Спустя неделю одна нога женщины почернела.

«Доктор пришел и стал на нее кричать. И когда мама призналась мне в этом, мы с мужем тут же выехали на машине в Петропавловку. По пути я позвонила по всем телефонам доверия, следователю», — приводит слова Сергеевой «МК».

Конечность пришлось ампутировать. Сергеева рассказала, что после того, как о ситуации стало известно следователям, врачи резко поменяли свое отношение к пациентке и назначили качественное лечение.

Тем не менее в начале февраля Шевцовой пришлось ампутировать и вторую ногу. Эту операцию она не перенесла: 3 февраля, не выходя из-под наркоза, пенсионерка умерла в больнице, где до самой пенсии работала медсестрой.

После этого СКР завел уголовное дело по статье о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Дело под контроль взял прокурор района.

Как сообщалось, в ходе проверки судмедэксперты пришли к выводу, что врачи не использовали все доступные методы диагностики и выбрали «принципиально неверную тактику лечения», после которой пришлось ампутировать ноги.

Персонал больницы опроверг слова Сергеевой о том, что в новогодние праздники женщину не осматривали. В Петропавловской больнице отметили, что дежурный врач, санитарка и медсестра работают круглосуточно, и сразу после госпитализации пациентке назначали лечение.

Как сообщали СМИ в сентябре этого года, хирург, который проводил операции по ампутации ног, все еще работает в больнице. Коллеги сообщали, что он «высокопрофессиональный и квалифицированный врач».

В России с каждым годом растет количество обращений пациентов, которые заявляют о врачебных ошибках или о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Об этом в июле нынешнего года заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Так, если в 2012 году в ведомство поступило 2,1 тыс. подобных жалоб, то в 2016 — уже почти 5 тыс., а еще через год более 6 тыс.

Петренко отметила, что по факту каждого обращения следователи проводят проверку, однако не всегда она приводит к возбуждению уголовного дела. При этом «в суд уходит только 10% от расследованных уголовных дел. То есть в 90% случаев уголовные дела прекращаются».