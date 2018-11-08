Без шашлыка и икры: почему Цеповяза бросили в карцер

Заключенный Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет лишения свободы по делу «банды Цапков», был переведен в штрафной изолятор исправительной колонии №3 (ИК-3) в Амурской области. Об этом сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии региона Наталья Охотникова в разговоре с ТАСС.

«Сегодня мне сообщили, что он помещен в штрафной изолятор. С чем это связано — я не знаю», — подчеркнула глава комиссии. Она добавила, что в ближайшее время общественники посетят ИК-3 с визитом.

По словам Охотниковой, ранее Цеповяз не жаловался на условия содержания в колонии. Жалоб на нарушение заключенным условий режима от администрации ИК-3 также не было.

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«У нас вообще давно не было жалоб, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях», — подчеркнула глава общественной комиссии по Амурской области.

Отметим, что пресс-служба УФСИН России по региону отказалась комментировать информацию о переводе Цеповяза в ШИЗО, передает ФАН.

Одновременно с этим прокуратура Амурской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении работников колонии, где отбывает наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Отмечается, что проверки прокуратуры Приамурья показали, что сотрудники колонии продолжают предоставлять привилегии Цеповязу. «В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)», — цитирует Куренного НСН.

Ранее в российской прессе были опубликованы фотографии, на которых заключенный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе перед ним продукты, которые, очевидно, не входят в тюремное меню: крабы, шашлык и красная икра. Подлинность фотографий подтвердила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Амурской области, однако выяснилось, что сделаны они были в 2015 году.

Проверка показала, что у Цеповяза были особые условия содержания.

Это выражалось не только в передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться.

По данным региональной прокуратуры, Цеповяз систематически переписывался с сыном, отправляя тому сообщения с разных номеров. «По незаконному согласованию с руководством учреждения он имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения, пользовался стационарной телефонной связью», — говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, заключенный регулярно вызывал к себе стоматолога.

Деньги на деликатесы и услуги некоторое время переводила его бывшая жена. По данным RT, ее вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний.

В то же время Эльбрус Муртазов, адвокат Цеповяза, считает опубликованные фотографии из колонии фейком. «Инцидента такого не было в колонии, это фейковые фотографии, просто смонтированы», – заявил Муртазов. Адвокат уточнил, что у его клиента нет мобильного телефона, о чем также ранее сообщалось в СМИ. Цеповяз содержится «на равных условиях с другими з/к», подчеркнул он.

Вячеслав Цеповяз — один из членов действовавшей в Краснодарском крае организованной преступной группировки «Цапковские», которая входила в Кутаисскую этническую ОПГ. Во главе банды стоял Сергей Цапок. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в соучастии в жестоком убийстве 12 человек, в том числе малолетних детей, в станице Кущевской в 2010 году.

Бандиты зарезали и забили фермера Сервера Аметова, его жену Галину, их гостей, а также четырех детей.

Годовалую девочку «цапки» сожгли заживо, облив бензином. Кроме того, они застрелили 14-летнего соседского мальчика в спину и расправились с малолетними дочерьми ростовского бизнесмена Владимира Мироненко. Всего в тот вечер были убиты 12 человек.

Первые подозреваемые были задержаны спустя неделю — 11 ноября 2010 года. В Ростове-на-Дону, в 80 км от станицы Кущевская, был задержан 34-летний Сергей Цапок. Следователи считают, что именно он — заказчик этого преступления. В этот же день был задержан Вячеслав Цеповяз, предполагаемый организатор преступления и депутат местного заксобрания.

Спустя три года после убийства Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и двух других членов банды к пожизненному заключению. Еще три бандита получили 20-летние сроки заключения.

Сергей Цапок скончался летом 2014 года в одиночной камере Краснодарского СИЗО №1 — у убийцы произошел инсульт. Тогда же член банды Цапка Игорь Черных покончил с собой в камере следственного изолятора. Суд также установил, что именно Черных убил трех малолетних детей фермера Аметова в 2010 году и совершил еще одно убийство в 2008 году.