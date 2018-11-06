Аномальная погода: что ждет Москву в ноябре

Жителей Москвы и Московской области ждет аномально теплый и солнечный ноябрь, сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Среднесуточная температура в последнем месяце осени будет на 5-6°С выше нормы, отметил он. В ближайшую неделю погоду в регионе определяет антициклон, поэтому москвичи смогут насладиться «бабьим летом».

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Тишковец рассказал, что температура будет соответствовать показателям, характерным для середины октября. Кроме того, ноябрь окажется нетипично солнечным, «а это означает лимит по осадкам», отметил эксперт. В ноябре текущего года выпадет не более 60% месячной нормы осадков.

«Количество солнечных дней втрое превысит многолетние показатели. Сам снежный покров ляжет скромным слоем в 24 сантиметра в конце ноября», — приводит его слова RT.

Росгидрометцентр также подтвердил, что первая декада ноября в столице и области будет сухой и необычно солнечной.

Ночами температура будет понижаться до околонулевых отметок с вероятностью легких заморозков и очаговых предутренних туманов, а днем воздух будет прогреваться до +3…+8°С, к выходным станет немного прохладнее.

Во вторник, 6 ноября, осадков в городе не ожидается, однако Москву накроет туман. Температура днем составит +5…+7°С, ночью +2…+4°С. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление высокое, 757 мм рт. ст.

7 ноября, в среду, в городе будет преимущественно облачно, без осадков. Температура днем составит +3…+5°С, а ночью опустится до -1…+1°С. Ветер северо-западный, 1-6 м/с, атмосферный фон составит 754 мм рт. ст.

В четверг, 8 ноября, в городе также будет облачно, зато осадки не испортят настроение. По прогнозам синоптиков центра «Фобос», днем ожидается +2…+7°С, ночью -3…+2°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Давление по-прежнему повышенное: 756 мм рт. ст.

Рабочая неделя закончится прохладно, но все же без осадков. Температура днем в пятницу, 9 ноября, составит +2…+7°С, ночью -3…+2°С. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферный фон 753 мм рт. ст.

В субботу, 10 ноября, погода обещает быть облачной с прояснениями, небольшие осадки прогнозируют лишь местами. Дневная температура составит 0…+5°С, ночная -5…0°С. Ветер юго-восточный, усилившийся до 8 м/c. Атмосферное давление подрастет на пару пунктов и составит 755 мм рт. ст.

Наконец, в воскресенье, 11 ноября, в город придут первые дневные морозы, впрочем, совсем слабые: -1…+2°С, ночью же столбики термометров опустятся до -4…1°С. Осадков не ожидается, атмосферный фон высокий (757 мм рт. ст.), ветер южный, 3-8 м/с.

Как предупредили синоптики, к концу недели жителям Центральной России стоит подготовиться к резкому повышению атмосферного давления.

«К выходным, благодаря обширному северному антициклону, на европейской части страны ожидается резкое повышение атмосферного давления до рекордных значений, поэтому метеозависимым людям стоит подготовиться к переменам погоды», — отмечается в сообщении Росгидрометцентра.

Что касается прогнозов на месяц, то ближе к середине ноября в столицу придет похолодание, сообщают в «Фобосе». Однако настоящую зиму жители региона пока не увидят: в конце ноября в Москве ожидаются оттепели.

Необычно теплая осень откладывает климатическую зиму, которая придет в столичный регион ближе к Новому году. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил журналистам, что, судя по прогнозам, «зима пока откладывается».

По его словам, обычно температура воздуха в столице становится отрицательной к 10 ноября. «Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция», — пояснил Киктев на пресс-конференции 31 октября.

Как отметил эксперт, снежный покров если и появится на улицах города, то лишь в третьей декаде ноября из-за нехарактерной для этого месяца теплой погоды.

Евгений Тишковец также подтвердил, что в этом году зима наступит на 7-10 дней позже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что нынешний октябрь стал самым теплым в России за последние 140 лет. В частности, в европейской части России температура превышала норму примерно на 2,5°С, а на севере страны отклонение от нормы «в плюс» составило уже 10°С.