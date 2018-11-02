Два месяца в СИЗО: уфимских полицейских отправили под арест

Троих экс-сотрудников полиции из Уфы, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги, отправили под арест до 31 декабря. Таким образом Кировский районный суд Уфы 2 ноября удовлетворил ходатайство следователей, сообщила журналистам представитель суда. Решение по каждому фигуранту дела принимали отдельно в течение дня.

Реклама

Первым в СИЗО отправился 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев. За ним последовал его коллега — 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Последним под арест пошел 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Незадолго до судебного решения все трое подозреваемых были уволены из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», указали на сайте регионального ведомства.

31 октября 23-летняя девушка-дознаватель из миграционного отдела МВД по Уфимскому району подала в местную полицию заявление об изнасиловании. На данным момент следствие установило, что в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей распивали спиртные напитки в здании миграционного отдела МВД. Затем они решили пригласить к застолью девушку.

На тот момент в здании ведомства практически никого не было, указывает ФАН. Девушка не стала отказывать старшим по званию и присоединилась к коллегам. В результате трое правоохранителей избили и изнасиловали дознавателя. Они нанесли ей многочисленные травмы и повреждения в виде разрыва ткани. По данным СМИ, девушку отпустили только утром.

Позже ДНК-экспертиза подтвердила факт изнасилования девушки, сообщили уфимские СМИ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. «Дознаватель получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции», — подчеркнул он.

Также известно, что в ночь инцидента дознаватель была не единственной девушкой на банкете у коллег. По приглашению одного из подозреваемых она пришла в кабинет начальника вместе с подругой, сообщил РИА «Новости» источник в силовых органах Башкирии. По словам собеседника агентства, свидетельница на данный момент принимает участие в следственных действиях. Ее не госпитализировали, она чувствует себя нормально и не нуждается в психологической помощи, отметил уфимский правоохранитель.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

Супруга одного из полицейских утверждает, что в ночь происшествия ее муж находился дома.

В беседе с ГТРК «Башкортостан» женщина заявила, что до сих пор пребывает в шоке от произошедшего и отказывается верить, что ее супруг мог совершить подобное.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая. Вчера он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было», — отметила она.

Жена подозреваемого также рассказала, что они с мужем воспитывают двух детей четырех и трех лет. «Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил, все его сотрудники, все его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны. Остальных я знаю по мере его службы — непосредственный его начальник, поэтому пересекались. Лично мы не знакомы. Про эту девушку я вообще в первый раз услышала», — подчеркнула собеседница телерадиокомпании.

«Я до сих пор на эмоциях, и невозможно передать словами, когда мужа обвиняют в таком. Тяжело это принять», — заключила она.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ведомство направило в Башкирию группу сотрудников центрального аппарата Министерства, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Она уточнила, что, в частности, будет дана правовая оценка действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на районном и региональном уровнях. Волк заверила, что виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Как отметила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина, такие прецеденты в военных и силовых структурах, «к несчастью, имеют место». По ее словам, наиболее распространенными являются случаи, когда сотрудницам органов за интимную связь предлагают повышение на службе.

«Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала — карьерный рост, нет — пошла вон!», — заявила парламентарий НСН.