«Постоянно ревновал»: жену участкового нашли в колодце

«Долгие годы издевался над своей женой»

В Самарской области правоохранители расследуют смерть 40-летней жительницы поселка Шентала Гульназ Бадертдиновой. Ее тело было обнаружено 18 октября в колодце, расположенном на территории ее дома. Постановление о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом имеется в распоряжении «Газеты.Ru», его в редакцию передали родственники погибшей.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате асфиксии — женщина захлебнулась водой в колодце. Также у нее зафиксирован ожог пищевода — предположительно, уксусным раствором.

В постановлении регионального СК говорится, что Бадертдинова характеризовалась положительно, имела двоих несовершеннолетних детей и постоянную работу. Мыслей о суициде не высказывала, попыток самоубийства не предпринимала. Эта информация стала поводом для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Его завели 22 октября.

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На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка. По словам сестры погибшей, в последнем письме была написана лишь одна строчка. «Я лично видела эту записку. Слева вверху листа А4 было невнятно и грязно написано следующее: «В моей смерти прошу никого не винить». При этом буква «В» не совпадает с ее почерком – она никогда так не писала», — рассказала Гулися Закиуллина «Газете.Ru».

Она отметила, что письмо обнаружили родители мужа Гульназ Бадертдиновой — оно лежало на крыльце недалеко от колодца. «После обнаружения записки они заметили, что колодец, которым никто никогда не пользовался, был приоткрыт. Так они и нашли тело невестки. Муж в это время был на работе. Отец позвонил ему и рассказал о случившемся», — заявила Гулися.

Супруг погибшей — Гакиль Бадертдинов — участковый, капитан полиции при ОМВД по Шенталинскому району Самарской области. На сайте районной администрации говорится, что в его ведении находятся многоквартирные дома и частные домовладения, расположенные в нескольких населенных пунктах.

По словам брата погибшей Ильнура Хуснуллина, который и сообщил о смерти сестры на горячую линию правозащитной организации «Зона права», участковый на протяжении многих лет издевался над своей женой.

«Когда мы отдыхали в 2012 году на озере, я увидел, как он беспричинно ударил сестру. В ответ я дал ему по плечу. Он постоянно ревновал ее, хотя поводов для этого Гульназ не давала. Когда мимо проходили знакомые или соседи, она опускала голову, боялась даже поздороваться с ними, так как муж мог прийти в ярость. Он запрещал ей регистрироваться в социальных сетях. Я еле уговорил ее создать профиль в мессенджере, чтобы мы могли переписываться», — заявил Хуснуллин «Газете.Ru».

«Девочки плакали, просили маму не делать этого»

Гульназ Бадертдинова работала старшим юридическим консультантом на муниципальном предприятии «Производственное объединение ЖКХ». У нее осталисьдве несовершеннолетние дочки — 16 и 11 лет. «Она провела детство в самарском селе Денискино. Я помню ее жизнерадостной, бойкой, целеустремленной. Учеба была на первом месте, она закончила школу с золотой медалью, поступила в самарскую юридическую академию на юриспруденцию, где получила красный диплом», — сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» сестра погибшей Гулися Закиуллина.

Сестра погибшей рассказала, что после учебы Гульназ переехала в Нижневартовск и устроилась там старшим инспектором на таможню. Проработала буквально два года, пока в 2001 году не взяла отпуск и не уехала в родное село Денискино. «Там она и встретилась со своим одноклассником Бадертдиновым и уже спустя некоторое время заявила родителям, что влюбилась. Со свадьбой решили не затягивать – она состоялась уже 26 января 2002 года. В марте того же года сестра забеременела.

В начале беременности муж ни за что ударил ее — это был первый приступ его ревности. То ли она с кем-то поздоровалась, то ли посмотрела не так. С того момента подобные случаи стали происходить систематически», — отметила родственница.

Спустя несколько лет после свадьбы супруги переехали из Денискино в село Шентала — там они некоторое время снимали комнату, а затем купили собственный дом, где и проживали совместно до лета 2018 года. В августе текущего года Гульназ, не выдержав постоянных нападок мужа, вместе с дочерьми решила переехать на съемную квартиру.

«Она стала жить там спокойно, начала высыпаться, рассказывала, что теперь ей никто не угрожает. Через некоторое муж начал приходить на съемную квартиру и требовать от них вернуться домой. Девочки плакали, просили маму не делать этого, говорили, что боятся отца. Буквально полтора месяца она смогла там пожить — с начала сентября и до 18 октября», — рассказала сестра погибшей.

По словам Закиуллиной, незадолго до смерти, в сентябре 2018 года, Гульназ рассказала ей об инциденте, который произошел с ней в 2009 году. «Говорила: «Ты знаешь, он же мне один раз нос сломал. Снимки сохранились», — сказала она. Чтобы никто не заметил побои, Бадертдинов на некоторое время увез ее из Шенталы в Самару», — сообщила родственница.

На допросе у следователя старшая дочь рассказала, что отец всю жизнь издевался на ней. «Я была вместе с ней и психологом. Она сообщила, что папа постоянно ревновал ее, что у него были какие-то видения, будто она с кем-то не тем гуляет. Она говорила, что отец бил их в прошлом году перед 1 сентября.

Однажды Гакиль гонялся за ней, мамой и младшей сестрой по дому. Им пришлось спрятаться с ванной. В итоге он кулаком разбил стекло, и старшей дочери в лоб отлетел осколок», — заявила сестра погибшей.

Собеседница «Газеты.Ru» отметила, что ее сестра планировала приехать в Нижневартовск на Новый год, а следующем летом и вовсе переехать в этот город. «Она мечтала отучить детей, жаловалась, что муж достает ее, пишет смс с угрозами. Эти сообщения приобщены к делу — телефон Гакиля изъяли следователи», — объяснила Закиуллина.

Брат и сестра Гульназ Бадертдиновой подчеркивают, что женщина не сообщала об издевательствах со стороны мужа в полицию, так как боялась, что его могут уволить. «У них кредит, ипотека, за которые нужно платить. Она опасалась, что Гакиля могут снять с должности», — добавила Закиуллина.

Почему молчат жертвы домашнего насилия

Сам Бадертдинов после трагедии с женой взял отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. Отец погибшей рассказал, что накануне, 1 ноября, видел супруга своей дочери в форме у здания райцентра, расположенного в селе Шентала. «Папа теперь часто ездит туда к следователю, пытается сделать все, чтобы справедливость восторжествовала», — объяснил брат погибшей женщины Ильнур Хуснуллин.

«Газета.Ru» попыталась связаться с Гакилем Бадертдиновым как по его мобильному, так и рабочему телефону. Однако ответа получить не удалось. Редакция направила запрос в Следственный комитет по Самарской области.

Как сообщил «Газете.Ru» координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов, ответы на многие вопросы в деле Гульназ Бадертдиновой дадут результаты различных экспертиз — в том числе посмертной психолого-психиатрической. Между тем, по его словам, на горячую линию организации неоднократно поступали жалобы россиянок на насилие со стороны мужей-сотрудников правоохранительных органов.

«Жертвы рукоприкладства, совершенного полицейским, как правило, не пишут заявления о преступлении. Мотивировка такая — уголовное дело все равно не возбудят, а мне еще лишний раз и достанется», — объясняет правозащитник.