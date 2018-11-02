«Давайте зажжем»: США включили электрический стул

В Нашвилле, столице штата Теннесси, с помощью электрического стула был казнен 63-летний Эдмунд Загорски. К такому способу исполнения наказания в США не прибегали уже пять лет — в последний раз для казни этот аппарат применялся в 2013 году в штате Вирджиния. В Теннесси же он не использовался с 1960 года. В этом штате осужденные чаще выбирают казнь с помощью смертельной инъекции: последний смертный приговор был приведен в исполнение в этом году.

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Эдмунд Загорски был приговорен к высшей мере наказания еще в 1984 году — его осудили за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики. Своей казни Загорски ждал 35 лет. По данным телеканала WSMV, Загорски сам попросил власти штата заменить ввод смертельной инъекции на казнь на электрическом стуле, посчитав ее более быстрой и менее болезненной.

Последними словами заключенного перед исполнением приговора стала фраза: «Давайте зажжем».

Накануне казни в исправности электрического стула, предназначенного для казни, усомнился его создатель — американский техник-самоучка Фред Лейхтер. Изобретатель высказал опасение, что после того, как у него отняли право проводить экспертизу работы аппарата, другие специалисты модернизировали стул, и это могло неблагоприятно сказаться на нем.

«Я беспокоюсь, что электрический стул в Теннесси может кому-нибудь навредить или вызвать проблемы. И на нем мое имя. Не думаю, что казнь выйдет гуманной», — отметил он.

В государственных документах значится, что стул, предназначенный для приведения в исполнение наказания для Загорски, был проверен 10 октября этого года и соответствует современным стандартам. Однако Лейхтер вплоть до дня казни был не согласен с заключением и утверждал, что его конструкция дефектна.

Этот стул является одним из приспособлений для казни, которые Лейхтер конструировал в период с 1979 по 1990 год. Последний раз он модернизировал свою «адскую машину» в 1988 году, когда руководство тюрьмы обратилось к нему за экспертной проверкой, поскольку приспособление не использовалось десятилетиями.

Лейхтер принимал участие в создании электрических стульев, газовых камер, машин по приведению в действие смертоносных инъекций и виселиц как минимум в 27 американских штатах.

Интересно, что техник никогда не получал специальность инженера и не владел достаточной квалификацией для конструирования и установки аппаратов для смертных казней.

Смертная казнь предусмотрена законодательством 36 американских штатов. Ранее, в 1960-е, с этим видом наказания велась активная борьба. Итогом стал мораторий на ее исполнение, действовавший с 1972 года. После того, как он был отменен в 1976 году, в стране казнили 1484 заключенных, в том числе 19 — в 2018 году. До конца года исполнения приговора ожидают еще восемь человек.

Приговоры приводятся в исполнение с помощью электрического стула, газовой камеры, через расстрел или повешение. Кроме того, в 16 штатах допускается как обязательный или альтернативный другой способ смертной казни — посредством инъекции. Казненный сам может выбрать метод, который пугает его меньше всего — это считается проявлением гуманизма.

Споры о самой системе смертной казни идут во многих странах мира, в том числе и в России, где с 1997 года введен мораторий на применение высшей меры наказания.

Тем не менее, в последнее время в России все чаще слышатся мнения о необходимости отказа от моратория. В 2017 году, отвечая на вопросы студентов Московского государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал условие, при котором в России можно будет снять мораторий на смертную казнь.

Он заявил, что это допустимо лишь по итогам референдума, а применять соответствующее наказание следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших «особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность».

Эти заявления вызвали негативную реакцию Совета Европы. Россия впоследствии уверила руководство СЕ, что мораторий будет сохранятся.