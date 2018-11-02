«Исчез с лица земли»: куда пропал жених Юлии Скрипаль

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория дала интервью британскому изданию Daily Mirror. В нем она, как ранее и в российских СМИ, пожаловалась на то, что история с отравлением практически разрушила ее жизнь, а ее семья по-прежнему пытается связаться с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, но не может этого сделать.

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Журналисты Mirror побывали в гостях у 45-летней Виктории Скрипаль. «Это полный ужас для всей семьи Скрипалей, — пожаловалась родственница бывшего шпиона зарубежным журналистам. – Мы вымотаны, мы устали, мы выдохлись. Наша жизнь — это кошмар».

Виктория Скрипаль рассказала репортерам британского издания, что члены ее семьи до сих пор не знают, где находятся Сергей и Юлия. Она заметила, что не верит в том, что к отравлению Скрипалей могут быть причастны российские спецслужбы — «никто работал бы так непрофессионально». Она заявила, что все, что нужно ее семье — это узнать правду.

«Я хочу снова услышать голос дяди», — призналась племянница Скрипаля.

Виктория Скрипаль также сообщила иностранным журналистам о загадочной автомобильной аварии, произошедшей в конце сентября, когда она вместе с мужем ехала из Ярославля в Москву — тогда в 500 метрах от въезда в город автомобиль внезапно потерял управление, и машина врезалась в отбойник. Подозрительная неисправность встревожила Викторию: «Мы не исключаем, что за нами кто-то следил. Я правда не знаю, была ли это случайность или нет».

Журналисты британского издания, помимо квартиры Виктории Скрипаль в Ярославле, побывали и у дома, где ранее проживала Юлия Скрипаль, не подающая двоюродной сестре известий о себе и своем отце. Они обратили внимание, что автомобиль Ford, принадлежащий дочери Сергея Скрипаля, до сих пор стоит на парковке у дома: «Коричневый Ford с иконками на щитке управления оставлен так давно, что к его лобовому стеклу прикрепили рекламный флайер от автосервиса с предложением его помыть и провести осмотр», — пишет Mirror.

Издание отмечает, что в доме, у которого стоит автомобиль, Юлия Скрипаль снимала двухкомнатную квартиру — в ней она проживала вместе с женихом Степаном Викеевым и двумя собаками. Собака по кличке Нуар до сих пор остается в собачьей гостинице, ожидая, что хозяйка ее заберет.

Владелец квартиры сообщил британским журналистам, что уже нашел других квартиросъемщиков. «Я могу подтвердить, что они снимали квартиру, но ничего большего я сказать не готов», — заявил арендодатель.

Вещи Юлии и Степана кто-то тайно вывез, но машина осталась.

О бойфренде Юлии Скрипаль Степане Викееве журналисты пишут, что он исчез. «Никто его не видел. Он исчез с лица земли», — рассказал им один из друзей пары.

О «гражданском муже» Юлии Скрипаль еще в начале апреля 2018 года рассказало издание МК. По его информации, 30-летний Степан Викеев — экономист, выпускник ГУУ. В 2014 году он защитил в МГУ диссертацию по теме «Перспективы развития рынка бизнес-образования» на кафедре экономической социологии и маркетинга социологического факультета.

По словам Виктории Скрипаль, сразу после отравления Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта Степан Викеев постарался отстраниться от этой истории. И действительно постарался «исчезнуть». «Он прячется, скрывается, строит из себя тайного агента. Меняет квартиры, пароли, явки, чтобы как можно быстрее и больше от этой истории всей отстраниться. Он сказал, что просто был ее другом. Живут больше трех лет в одной квартире — просто друзья! Жениться он на ней не собирался, ничего нет. Этого человека в его жизни нет. Когда все это произошло, он буквально 6 числа собрал все свои вещи, отовсюду съехал. Все быстро-быстро. Ключи от ее квартиры отдал прорабу, который ремонт делал. Сказал, вы меня не знаете, вы меня не видите, и стал всячески скрываться. Он даже не одну сим-карту сменил, чтобы ему никто не звонил, никто его не нашел. Целые детективные истории разыгрывал, как в шпионском романе. Он отрекся полностью и сразу, чтобы его эта история никак не затрагивала», — рассказала Виктория Скрипаль НСН.

По информации издания MK, мать Степана Викеева, Татьяна Васильевна, работает в ведомстве, относящемся к силовым структурам. Она возглавляет Научно-производственное объединение «Институт современных проблем безопасности». Это общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 5 млн рублей создано в 2014 году — в том же году Викеева и стала его главой. Учредитель объединения — горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Степан Викеев работает там же. В апреле 2018 года издание отмечало, что его мать недолюбливала Юлию Скрипаль — по мнению журналистов, женщина, работающая в силовых структурах, не одобряла отношений сына с дочерью бывшего шпиона.