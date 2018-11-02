Изнасилование коллеги: уфимские полицейские уволены

Сотрудники полиция Уфы, подозреваемые в изнасиловании 23-летней коллеги, уволены из подразделения башкирского МВД, сообщается на сайте регионального ведомства.

Реклама

Как отмечается, правоохранители совершили «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции». Сейчас проводится служебная проверка по факту инцидента, по результатам которой будет принято решение о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Об инциденте стало известно в среду, 31 октября, после того, как девушка-дознаватель из миграционного отдела МВД по Уфимскому району подала в полицию Уфы заявление об изнасиловании.

По предварительным данным, в ночь на вторник трое коллег потерпевшей устроили застолье в здании миграционного отдела МВД. Правоохранители выпили и решили пригласить девушку-дознавателя.

Как отмечает ФАН, к тому моменту в здании практически никого не оставалось. Девушка не могла отказать старшему по званию и не подозревала, что может оказаться в опасности. После того как она присоединилась к компании, трое правоохранителей напали на нее — избили и изнасиловали. Отпустили девушку только утром — по сообщениям СМИ, они получила травмы от побоев, а также множественные повреждения в виде разрывов тканей.

Источник в силовых органах Башкирии рассказал РИА «Новости», что в ночь инцидента дознаватель по приглашению одного из подозреваемых пришла в кабинет начальника вместе с подругой. По словам источника, сейчас девушка принимает участие в следственных действиях. Она не госпитализирована, чувствует себя нормально и не нуждается в психологической помощи, утверждает уфимский правоохранитель.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах сообщали, что жертва преступления является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии.

По подозрению в причастности к изнасилованию задержаны 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району, а также 51-летний начальник отдела, являющийся непосредственным руководителем потерпевшей. СКР возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Сейчас подозреваемых допрашивают, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В пятницу Кировский районный суд Уфы рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для подозреваемых в виде ареста на два месяца.

Между тем супруга одного из подозреваемых отрицает его вину.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29 на 30 он дома ночевал», — передает ее слова ГТРК «Башкортостан».

Женщина рассказала журналистам, что об обвинениях против мужа узнала, когда в их дом пришли следователи, чтобы провести обыск. Она также добавила, что в семье растут двое детей в возрасте трех и четырех лет, и за семь лет их знакомства муж ни разу не пропадал и всегда отвечал на звонки. «Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил – все его сотрудники, всего его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — добавила она.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина, комментируя новость, сообщила, что в военных и силовых ведомствах подобные факты случаются. Часто правоохранители, пристающие к своим коллегам-женщинам, обещают им карьерный рост в случае согласия на интимную близость, отметила она.

«Этот случай не единичен. Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала — карьерный рост, нет — пошла вон!», — пояснила парламентарий в беседе с НСН.

При этом, отметила она, далеко не все сотрудники госведомств заявляют в полицию о противоправных действиях своих коллег.

«Конечно, Уголовный Кодекс РФ защищает ее права, и, главное, что она написала заявление о преступлении на своих же коллег, что делают, к сожалению, единицы. Наша команда уже занимается разработкой закона о сексуальных домогательствах, который изначально непопулярен даже среди моих коллег, но, на наш взгляд, он крайне необходим», — заверила она.