Преодолеть раскол: Путин открывает Всемирный собор. LIVE

По словам Путина, голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверено. «Это предопределено нашей традицией, внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизацией — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность», — сказал он.

Президент отметил, что историю человечества невозможно представить без таких неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай, Западная Европа и Америка. «Это многоликая сложность, каждая грань которой дополняет о обогащает друг друга», — добавил Путин.