Преодолеть раскол: Путин открывает Всемирный собор. LIVE

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По словам Путина, голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверено. «Это предопределено нашей традицией, внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизацией — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность», — сказал он.
Президент отметил, что историю человечества невозможно представить без таких неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай, Западная Европа и Америка. «Это многоликая сложность, каждая грань которой дополняет о обогащает друг друга», — добавил Путин.
Большая часть дискуссий в эти дни посвящена цивилизационному развитию Россию, осмыслению ее роли в современном мире, продолжает Путин. «Именно сейчас решается, каким будет мир будущего. Будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, то есть права сильного, или мир диалога и взаимного уважения», — отметил он.
По словам Путина, для этого используется «пещерный национализм и русофобия». «Также осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями — она опасна. Но убежден: жизнь все расставит по местам. Нельзя заставить людей идти против своей веры, традиций, правды и справедливости», — считает российский лидер.
Он отметил, что сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы переформатировать мир, а также разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками.
«Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, возведенными до уровня вассалов, проще и удобней управлять, использовать как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся и на постсоветском пространстве», — заявил президент.
Президент отметил, что Собор «энергично поддерживает братьев за рубежом». «Вы многое делаете для национальной консолидации. Убежден, только единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные исторические вызовы, добиваться настоящих прорывов, противостоять любому внешнему давлению», — сообщил Путин.
Пленарное заседание Всемирного объявлено открытым. С вступительным словом выступает президент России Владимир Путин.
«Сердечно приветствую вас на 22-ом заседании ВРНС. Как много изменилось в жизни нашей страны, что здесь, в Кремле, в зале, который называли когда-то Дворцом съездов, проходит русский народный собор. Это свидетельство коренных изменений в нашем обществе. Созданный под эгидой РПЦ, ваш форум уже на протяжении четверти века играет значимую роль в общественной жизни России, всего русского мира. Активно содействует решению социальных, просветительских, гуманитарных проблем, сохранению межнационального согласия и воспитанию молодежи», — сказал президент.
Гости продолжают прибывать на заседание Всемирного собора. Начало мероприятия планировалось на 13:00. Однако, судя по всему, рассадить всех пришедших гостей вовремя не удалось.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Всемирный собор — важный формат для Путина, так как он затрагивает серьезные межнациональные и межрелигиозные вопросы. «Ранее не всегда график президента позволял принимать участие. Это формат, который касается всего русского мира, это вопросы и межнационального, и межрелигиозного общения, и патриотизм, другие ценностные вопросы. Это такое мировоззренческое и важное мероприятие», — заявил Песков.
Общественная организация «Всемирный русский народный собор» была основана в 1993 году. Это произошло на фоне конституционного кризиса в стране. По мнению патриарха, российский народ тогда остро нуждался в объединении. В июле 2005 года Собор получил специальный консультативный статус при ООН.
Также Константинополь решил не признавать отделение глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Ожидается, что участники Всемирного Собора обсудят проблему сохранения всеправославного единства в мире.
«Речь пойдет о том, что должны делать гражданское общество и НКО в ситуации цивилизационных выборов, обострения международной обстановки, на фоне роста русофобии в мире и дискриминации соотечественников. Скорее всего, ситуация по Украине будет тоже затронута, поскольку для Русской православной церкви эта тема на повестке дня, хотя она связана и с политикой», — заявил глава экспертного центра ВРНС Александр Рудаков.
Собор проходит на фоне конфликта в мировом православном сообществе. Русская православная церковь прервала каноническое общение с Константинопольским патриархатом. Это произошло после того, как Константинополь заявил о предоставлении автокефалии украинской церкви, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.
По словам Путина, сегодняшний форум, который проходит под девизом «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития», поднимет наиболее острые вопросы современности.
«Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплоченности. Ратовала за укрепление мира, сотрудничества, доверительного, взаимополезного диалога со своими партнерами. И только сохраняя это историческое наследие, нашу нравственную и духовную опору — мы сможем двигаться вперед, добиваться поставленных целей», — считает президент.
Мероприятия посетят политики, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, религиозные лидеры, а также делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья.
Добрый день! В Государственном Кремлевском дворце сегодня пройдет пленарное заседание Всемирного русского народного собора. Оно будет посвящено 25-летию организации. Участники подведут итоги деятельности Собора, а также обсудят дальнейшие перспективы его развития. Заседание откроют президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл. «Газета.Ru» будет передавать ключевые тезисы выступлений.