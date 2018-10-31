«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД Уфы

В Республике Башкортостан произошел громкий скандал: трое высокопоставленных сотрудников полиции Уфы обвинены в групповом изнасиловании своей коллеги – 23-летней девушки, которая работала дознавателем. Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ — по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.

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«Следственным отделом по Кировскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, в отношении дознавателя Отдела МВД России по Уфимскому району», — говорится в заявлении ведомства.

Как установило следствие, трое сотрудников МВД напали в ночь с 29 на 30 октября на свою коллегу в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. «В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, — уточняется в заявлении регионального следкома. — Расследование уголовного дела продолжается».

К делу подключился и столичный Главк МВД: в Уфу выехала группа следователей, которая установит обстоятельства случившегося.

«В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отмечается в пресс-релизе СК РФ, поступившем в «Интерфакс», по подозрению в изнасиловании 23-летней сотрудницы МВД задержаны 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел, когда упомянутые сотрудники МВД совместно распивали спиртные напитки. «По этой версии, все трое остались на ночь в отделении, выпивали в одном из кабинетов, — рассказал источник изданию UFA1.RU

— Во время распития вспомнили о девушке-дознавателе, пригласили ее к себе под предлогом работы и надругались». Сейчас все трое обвиняемых задержаны.

По информации источника сайта kp.ru, пострадавшая девушка – дочь высокопоставленного сотрудника Росгвардии.

Это не первый скандал в МВД Башкортостана. В самом начале 2018 года здесь было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии Ильнура Юсупова. Он был уволен из органов в 2017 году за несоответствие расходов официальным доходам за три года – он не сумел объяснить происхождение дорогостоящего автомобиля и нескольких объектов недвижимости. После этого

прокуратура потребовала имущество его семьи на 18 млн руб. – в частности, автомобиль Toyota Highlander, квартиру площадью 163 кв. м, дом и участок под Уфой, а также 1/2 доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка.

Следом за конфискацией имущества последовало задержание бывшего сотрудника МВД, а затем и его арест: Ильнура Юсупова заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286). По версии следствия, Юсупов, в частности, незаконно предоставил право собственности земли в Уфимском районе своей жене и оформил своим родственникам и друзьям участки в деревне Нурлино.

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный местному бюджету, составил 6 млн рублей.