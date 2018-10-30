Вербовали молодежь: в Татарстане раскрыта ячейка ИГ

Сотрудники ФСБ раскрыли в Татарстане законспирированную террористическую ячейку, связанную с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

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Как стало известно, правоохранители задержали 18 человек: семерых боевиков и 11 граждан, попавших под их влияние. В частности, террористы вербовали радикально настроенную молодежь, чтобы использовать их для проведения ряда резонансных акции на территории России. После терактов в РФ участники группировки планировали присоединиться к боевикам в Сирии, сообщили в ФСБ.

Ведомство опубликовало видеозапись спецоперации по поимке членов ячейки. Один из злоумышленников был задержан в тот момент, когда забирал оружие из схрона.

Также стало известно, что лидером террористического сообщества являлся житель города Набережные Челны, которого ранее осудили за пропаганду ИГ.

«В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ, — сообщается в пресс-релизе, опубликованном 30 октября.

Спецоперация ФСБ прошла совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали шестерых членов глубоко законспирированной ячейки ИГ в Москве. Участники готовили теракты в столице с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. В ведомстве сообщили, что группировкой руководили эмиссары в Сирии — выходцы из Средней Азии.

Деятельность боевиков ИГ спонсировалась за счет денежных переводов из-за границы, а также преступной деятельности самих участников ячейки.

«Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам. В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства», — пояснили в ведомстве.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. В сети также опубликовали видео с места задержания членов ИГ. В начале ролика, который длится менее двух минут, показаны пять задержанных в наручниках, четверо лежат на земле. После этого показывается квартира экстремистов, один из них надевает маску и вешает флаг ИГ на стену. Также на записи видно конфискованное оружие с патронами, пачки денег и мобильные телефоны, передает ФАН.

Правоохранители регулярно сообщают о предотвращении деятельности террористических ячеек в России.

Так, представитель Антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев рассказал журналистам, что с начала нынешнего года спецслужбы разоблачили около 20 «спящих ячеек» международных террористов, которые базировались на Северном Кавказе.

В состав сообществ входили более 120 человек, причем большинство из них были молодыми людьми, отметил он.

По словам Григорьева, спящие ячейки террористов в основном образуют боевики, вернувшиеся к себе на родину из стран, где они принимали участие в боевых действиях. Большинство «уцелевших боевиков будут возвращаться [из Сирии и других горячих точек] в страны СНГ или Евросоюза», считает эксперт. При этом он отметил, что подобные сообщества существуют более чем в 60 странах мира, включая Россию и другие государства СНГ.

25 октября президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами сообщил, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 15 терактов. За каждой из этих операций стоят спасенные жизни людей, подчеркнул российский лидер и призвал ФСБ «и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК)».

Чтобы снизить уровень террористических угроз необходимо, чтобы спецслужбы своевременно получали оперативную информацию и умели действовать точно и скоординировано, отметил Путин. По его мнению, эти же принципы уместны в борьбе с экстремизмом, коррупцией, а также в защите государственной границы и противодействии зарубежным службам.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Сибирском федеральном округе сейчас растет активность последователей международных террористических группировок. За прошедшие девять месяцев в регионе было возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, отметил он. Несмотря на то, что теракты в Сибири происходят нечасто, активность боевиков в регионе возросла по сравнению с 2000-ми годами.