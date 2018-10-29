«Ненадежная компания»: в Джакарте ищут причины авиакатастрофы

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии. Он следовал рейсом JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка региона Суматра. На борту авиалайнера находились 189 человек — 181 пассажир, среди которых было трое детей, и восемь членов экипажа.

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По словам пресс-секретаря службы воздушной навигации Индонезии Йоханеса Сирайта, воздушное судно поднялось в воздух в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и спустя 13 минут пропало с радаров. До того, как самолет перестал выходить на связь, экипаж запросил разрешения вернуться на авиабазу, отметил он. «Диспетчерская дала разрешение, однако самолет исчез с радаров», — сказал Сирайт журналистам.

Обломки самолета и личные вещи пассажиров обнаружили в море примерно в 15 километрах к северу от острова Ява — первыми их увидели экипажи гражданских судов примерно. По данным AP,

на месте крушения обнаружили смартфоны, несколько удостоверений личности, банковских книг и водительских документов.

На данный момент самолет находится на глубине 30-35 метров, и спасатели пока не планируют поднимать на поверхность Boeing 737, отметил замглавы национального спасательного агентства Сурио Аджи. «Приоритетными остается эвакуация жертв крушения, а также поиск бортовых самописцев. На данный момент не рассматривается вопрос о поднятии на поверхность самолета», — заявил он, уточнив, что на месте работают водолазы.

Сайт FlightRadar24 указывает, что первые неполадки на борту Boeing 737 были зафиксированы уже через две минуты после взлета, когда он поднялся на высоту всего 610 метров. После этого самолет спустился на 150 метров, повернул влево и снова поднялся вверх до уровня в 1,5 км, где оставался в течение большей части полета. Воздушное судно развило скорость в 345 узлов. В момент исчезновения лайнер находился на высоте 1,1 км.

Как заявил представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии, слова которого приводит Associated Press, все 189 человек, находившихся на борту, погибли. В частности на борту индонезийского самолета было двое иностранцев. Помимо пилота Бхавье Сунейи, гражданина Индии, там находился и гражданин Италии, имя которого не называется.

Фоторепортаж: В Индонезии разбился самолет Boeing 737 __is_photorep_included12038857: 1

Этим рейсом летели также 23 правительственных чиновника Индонезии, сообщает Reuters. После крушения лайнера австралийским чиновникам запретили летать авиакомпанией Lion Air. «Решение будет пересмотрено после получения подробных результатов расследования крушения», — сообщили на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Газета Jakarta Post со ссылкой на государственную страховую компанию Jasa Raharja сообщила, что семьям погибших выплатят компенсацию размером более $3 тыс.

Lion Air — крупнейшая в Индонезии авиакомпания-лоукостер. Она выполняет как внутренние рейсы, так и международные — в Сингапур, Малайзию, Китай, Саудовскую Аравию. Организация приобрела довольно плохую репутацию: по данным издания Sydney Morning Herald, некоторые пилоты Lion Air с 2011 года неоднократно употребляли метамфетамин, что приводило к расследованиям и арестам.

«Последний инцидент произошел в декабре 2017 года, когда старший пилот (авиакомпании — «Газета.Ru») за день до рейса был арестован за хранение кристаллического метамфетамина в гостиничном номере, а его тест на наличие наркотиков (в крови – «Газета.Ru») показал положительный результат», — отмечает издание.

Впрочем, и безопасностью полетов авиакомпания не отличалась: с 2002 года в Lion Air произошло более десятка крупных инцидентов или аварий. К 2007 году авиакомпанию наряду со всеми остальными авиаперевозчиками Индонезии признали небезопасной и внесли в «черный список» Европейского союза.

В этом списке числилась 51 авиакомпания, но в 2016 году Lion Air из него исключили. Спустя два года то же произошло и с остальными индонезийскими авиаперевозчиками: ЕС признал, что Индонезия за прошедшие годы значительно увеличила уровень безопасности авиаперевозок.

Разбившийся Boeing 737 MAX 8 авиакомпания приобрела только в августе 2018 года — он успел налетать 800 часов, указал глава Национальной службы безопасности транспорта Индонезии.

Несмотря на молодость лайнера, у него уже наблюдались технические проблемы. Как отметил гендиректор Lion Air Group Эдвард Сираит, первый тревожный звонок был еще за день до крушения — во время перелета с острова Бали в Джакарту. Однако все неполадки были своевременно устранены.

Саму причину неисправностей Сираит не указал, но уточнил, что подобных проблем у других самолетов авиакомпании замечено не было. В эксплуатации Lion Air находятся 11 лайнеров Boeing 737 MAX 8.

В компании Boeing выразили озабоченность в связи с трагедией. «Министерство транспорта Индонезии подтвердило, что обнаружены обломки самолета 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, следовавшего рейсом JT 610 из Джакарты в Панкалпинанг, — говорится в официальном заявлении компании. — Авиакомпания Boeing глубоко опечалена потерей рейса JT 610. Мы выражаем обеспокоенность судьбой тех, кто находился на борту, и от глубины души сочувствуем их родным и близким. Boeing готовы оказать техническую помощь в расследовании инцидента. В соответствии с международным протоколом, все запросы по расследованию этого происшествия следует направлять в Национальный комитет транспортной безопасности Индонезии».

По мнению генерал-майора, заслуженного военного летчика России Владимира Попова, на борту была аварийная ситуация, поскольку самолет практически сразу запросил экстренную посадку. «Или развивались отказы авиационной техники, и было ясно, что продолжать полет практически невозможно. В Индонезии, может быть, и условия по метеорологическому обеспечению очень тяжелые, там могут быть и дожди, и туманы. Все это могло как-то отразиться на безопасности полетов», — сказал он радио «Sputnik».

В свою очередь, бывший военный летчик Алексей Власов считает, что при выяснении причин этого крушения, в первую очередь, будут рассматриваться две версии: ошибка пилотов и отказ техники. «Вторая версия может быть связана с закупоркой системы ППД (приемников полного давления — «Газета.Ru»), — пояснил эксперт «Газете.Ru». — Ситуация очень похожа на катастрофу Ан-148 в Домодедово, когда экипаж не включил обогрев ППД: указатель скорости стал показывать ее падение, и самолет стали разгонять на пикирование, пока не вошли в землю».

Алексей Власов также предполагает, что на борту мог возникнуть пожар, в результате которого задымление в кабине сделало невозможным произвести вынужденную посадку на воду. «Как только найдут «черные ящики», многое прояснится, — подытожил эксперт. — Также нужно смотреть на разлет обломков: по ним можно определить, как падал самолет и сделать какие-то предположения».