«Нужен закон»: Филарет поделит лавры и переименует церкви

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что после того, как она получит автокефалию, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна будет сменить название на «Русскую православную церковь в Украине». При этом, отметил Филарет, возглавляемая им организация официально получит название «Украинская православная церковь Киевского патриархата» (УПЦ КП).

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Как стало известно, соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду. Документ подразумевает, что религиозные организации, центр которых находится в России, должны отображать это в своем в официальном наименовании.

«Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется «Украинская православная церковь», носила свое правдивое название — «Русская православная церковь в Украине», — заявил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

В ходе пресс-конференции Филарет также сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться в страну под предлогом «защиты православных на Украине». Он сравнил эти планы с «вмешательством» Москвы в донбасский конфликт.

«Тогда вторжение произошло под предлогом «защиты русскоговорящего населения». А сейчас может случиться уже под предлогом «защиты православных на Украине. Мы должны объединиться перед лицом этой угрозы и всегда помнить о ней», — заявил глава УПЦ КП.

Кроме того, он затронул вопрос о собственности Киевского патриархата. Принадлежность храмов на Украине к той или иной церкви будут определять «сами церковные общины», отметил Филарет.

По его словам, если большинство прихожан решат перейти в УПЦ Киевского патриархата, «то так и будет». В случае, если люди решат остаться в лоне Московского патриархата, то и сам приход останется в его собственности.

УПЦ Киевского патриархата «не допустит никакого насилия над прихожанами» при переходе храмов в единую УПЦ, подчеркнул Филарет.

«Мы знаем, что у части украинцев терпения немного, они не хотят видеть представителей РПЦ на Украине. Но мы нашли на них управу и после майдана, когда они хотели захватить Киево-Печерскую лавру. Тогда мы сказали: «Нам этого не треба», и они отступили. Мы и сейчас вместе с властями постараемся не допустить никакого насилия. Общины всех храмов будут принимать свои решения добровольно», — заявил глава религиозной организации.

На вопрос о том, какой церкви будут принадлежать Киево-Печерская и Почаевская лавры, Филарет отметил, что эти приходы находятся на территории Украины и являются «украинскими православными святынями». Однако, заявил он, их переход «в единую УПЦ может быть только добровольным». Если общины лавр не захотят перейти в Киевский патриархат, то «единая церковь» примет это решение.

«Мы уже долго терпели в ожидании автокефалии — и потерпим еще», — объявил он.

Филарет не случайно говорит о «единой церкви»: томос (указ) об автокефалии может быть выдан только объединенной церкви. Ее предстоятеля должны выбрать на большом архиерейском соборе православных церквей на Украине. Дату события должен назначить Вселенский патриархат, однако пока он этого не сделал.

При этом каноническая УПЦ Московского патриархата уже заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии. Таким образом, сейчас в предстоящем соборе планируют участвовать неканоническая УПЦ Киевского патриархата, а также Украинская автокефальная церковь. Напомним, УАПЦ была организована выходцами с Украины, проживающими в Северной Америке и Западной Европе — так же, как Киевский патриархат, она является неканонической православной организацией.

Как отметил Филарет, кандидатуру предстоятеля единой УПЦ на большом архиерейском соборе будут определять, в первую очередь, последователи его церкви, поскольку ее представляют 40 архиереев. От Украинской автокефальной церкви выступят 12 архиереев.

Как полагает Филарет, именно на этом соборе будет возможно переименовать УПЦ Московского патриархата в «Российскую православную церковь на Украине».

Он также призвал украинцев не волноваться по поводу противодействия объединению трех украинских автономных церквей в единую Украинскую православную церковь.

«Сегодня эти деятели нагнетают смуту, а завтра их вполне уже может не быть на Украине», — предупредил он.

11 октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета и лидера УАПЦ — Макария.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.