«Выстрелил и все забрал»: как грабили Бельянинова

Злоумышленник ограбил дом экс-главы Федеральной таможенной службы России Андрея Бельянинова, который расположен в Новой Москве. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, грабителю удалось украсть более 15 млн рублей, около $10 тыс. и 30 коллекционных золотых монет.

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Разбойное нападение на дом Бельянинова произошло в период с 20:00 до 21:00 24 октября, отмечает газета «МК». «В момент ограбления в доме находились бывший глава ФТС и его супруга, на которую и записан дом в поселении Сосенское.

К ним ворвался вооруженный злоумышленник в черной маске с прорезью для глаз. Выстрелив в пол, он приказал им отдать всю имевшуюся у них наличность», — отметил собеседник ТАСС.

По данным источника ФАН, грабитель был одет в плащ камуфляжного цвета. Сотрудники полиции пытались догнать его, однако служебная собака потеряла след на расстоянии 400 метров от дома.

В столичном главке МВД подтвердили факт нападения на дом экс-главы ФТС. Там отметили, что грабитель скрылся с места происшествия. «Материальный ущерб устанавливается, проводится доследственная проверка», — заявили в полиции.

Андрей Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу с 2006 по 2016 год. Он покинул свой пост на фоне возбуждения уголовного дела на главу холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, замгендиректора «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского и директора Юго-Восточной торговой компании Илью Пичко.

Их обвинили в незаконном импорте элитного алкоголя под видом строительных материалов. Эти противоправные деяния, по данным СК, принесли ущерб размером более 2 млн руб. 30 июля 2018 года Михальченко предъявили новое обвинение — уже по 210-й статье УК РФ «Об организации преступного сообщества».

Незадолго до отставки экс-главы ФТС в его доме и служебном кабинете проводились обыски. Источник «Газеты.Ru» в силовых структурах в июле 2016 года заявлял, что следственные мероприятия были связаны с делом о контрабанде алкоголя. Собеседник издания отмечал, что у следователей есть достоверные данные о противоправной деятельности Бельянинова, которая связана с покровительством контрабанды.

Фоторепортаж: Обыски у главы Федеральной таможенной службы РФ __is_photorep_included9713153: 1

Источник сообщал, что в кабинете у Бельянинова были изъяты визитки главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. Кроме того, силовики обыскали его загородный дом площадью 1565 кв. м.

Там оперативники были поражены роскошными интерьерами — стены дома украшали картины XVII–XIX веков.

Тогда следователи изъяли из дома чиновника около 10 млн рублей, $400 тыс. и €300 тыс. Деньги он хранил в коробках из-под обуви. По данным силовиков, экс-глава ФТС лично доставал их с антресолей. Сам Бельянинов утверждал, что это накопления его семьи — об этом сообщал «Рен-ТВ» со ссылкой на источник. «Именно такое объяснение значится в документах», — заявил собеседник телеканала.

Кроме того, силовики провели обыски в трех московских квартирах, принадлежащих чиновнику. Фотографии, сделанные при обысках в доме бывшего директор ФТС, были опубликованы в прессе.

Позже подозрения силовиков в отношении Бельянинова не подтвердились — ему вернули все изъятые вещдоки. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин раскритиковал СМИ за размещение фотографий, сделанных в доме чиновника.

«В отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым и с вами полностью согласен. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — заявил он на одной из пресс-конференций.

На данный момент Бельянинов работает государственным советником таможенной службы России. Кроме того, с 1 декабря 2017 года он возглавил правление Евразийского банка развития.