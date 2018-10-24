Уцелевшая улика: что керченский стрелок скрывал на флешке

В личных вещах керченского стрелка Владислава Рослякова обнаружена флешка, на которой находились книги по химии и пиротехнике. Об этом РИА «Новости» заявил один из сотрудников правоохранительных органов, который расследует дело о массовом убийстве в политехническом колледже.

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По его словам, инструкции по изготовлению бомбы на съемном носителе не было. Собеседник агентства усомнился в том, что по схемам, которые Росляков хранил на флешке, можно было собрать самодельное взрывное устройство. Он добавил, что почти все материалы были скачаны стрелком из открытых источников.

Ранее СМИ сообщали, что на этом же флеш-накопителе содержались многочисленные инструкции по созданию бомбы, фотографии колледжа, а также скриншоты из компьютерной игры DOOM. Кроме того, по информации телеканала РЕН ТВ, перед нападением студент сжег на поле неподалеку от дома личные вещи: ноутбук, телефон и Библию. Следователи нашли оплавленные детали техники, они были отправлены на экспертизу.

На тот же пустырь, как свидетельствует видео, опубликованное телеканалом, стрелок принес сейф неизвестного содержания. Предполагается, что студент его закопал.

23 октября стало известно, что студенты политехнического колледжа Керчи вернулись на учебу. Занятия теперь проходят в соседнем корпусе. В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ему не в чем упрекнуть администрацию колледжа, так как во время трагедии она действовала правильно. Политик добавил, что директор учебного заведения не понесет наказания.

По словам Аксенова, часть пострадавших в результате бойни получат инвалидность. В больницах на данный момент остаются 47 человек, шестеро раненых проходят лечение в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Глава Республики Крым, ссылаясь на медиков, заявил, что их состояние улучшается.

Тем временем на счет оказания материальной помощи родственникам пострадавших и погибших в Керчи поступило более 10 млн рублей. Об этом рассказала глава крымского Минфина Ирина Кивико. Счет был открыт 18 октября, его реквизиты есть на сайте крымского правительства. Всего прошло 815 платежей — как от организаций, так и от рядовых россиян.

Напомним, на прошлой неделе, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керчи. После этого он покончил жизнь самоубийством в библиотеке. В результате погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Более 70 человек получили серьезные ранения.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело «Об убийстве двух и более лиц общеопасным способом». При этом изначально керченскую трагедию сочли терактом.

Незадолго до атаки на колледж Росляков получил разрешение на хранение оружия. Он прошел специальную медкомиссию, которая также включала проверку у психиатра.

«Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку», — сообщили в симферопольском центре подготовки, где стрелок и получил свидетельство, необходимое для получения лицензии на хранение оружия.

За несколько дней до бойни молодой человек приобрел 150 патронов и охотничье ружье. «Он купил всего 150 штук — это небольшое количество для стрелка, который может стрельбой заниматься. Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование, ношение и хранение оружия по закону, он ничего не нарушил, 12-й калибр — стандартный, который используют в охоте», — заявлял директор магазина, в котором Росляков купил оружие, Андрей Лунев, его цитирует РЕН ТВ.

Раннее студент занимался изготовлением самодельных бомб и делился достижениями с друзьями. Об этом СМИ заявили его знакомые. Между тем, по словам представителя Национального антитеррористического комитета, собрать такое взрывное устройство «достаточно легко» — достаточно лишь инструкции из интернета.

Подруга Владислава Рослякова рассказала, что интерес к оружию у студента появился давно. «В начале общения он был очень зажатый и недоверчивый. Но мы нашли общий язык, так как я хожу на стрельбу. Он тоже увлекался этим. Ему нравилось разное оружие. Он рассказывал, что его любимый нож был «бабочка», — рассказала она RT.

Анна Радченко, которая живет по соседству с семьей Росляковых, отметила, что еще в детстве керченский стрелок часто проявлял агрессию. По ее словам, он любил играть с игрушечным ружьем во дворе и грубил взрослым, когда те просили его убрать игрушку. «Мы, маленькие дети, сидели, он выходит на улицу с саблей в очках для сварки. Просто стоит и начинает говорить про горящие заводы, еще что-то. Дети стоят в шоке, соседи отбирают оружие. Никого не бил, но выходил, были такие странности. <...> Даже у меня был с ним инцидент, когда попадали «пульками» в ноги, то есть всякое было», — объяснила собеседница RT.

Еще одна местная жительница добавила, что отец Рослякова хранил у себя в доме оружие. Кроме того, он самостоятельно собирал его, используя соответствующую литературу.

Деньги на покупку охотничьего ружья и патроны к нему Росляков взял у бабушки. По данным сайта kp.ru, незадолго до трагедии молодой человек пришел к Галине Росляковой домой — якобы за детскими фотографиями. После визита внука у родственницы пропали 20 тыс. рублей, которые она отложила на похороны.