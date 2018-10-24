Не умерла, а спит: как россиянин повез труп жены на Украину

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном убийстве после того, как двое мужчин пытались провести на территорию страны мертвую россиянку, выдав ее за живого пассажира. Об этом сообщает Восточное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в фейсбуке.

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Во вторник, 23 октября, пограничники, работающие на российско-украинской границе в Харьковской области, остановили автомобиль «Форд» с российскими номерами. Машиной управлял гражданин России, вместе с ним был его сын с украинским паспортом. Во время осмотра автомобиля пограничники обратили внимание на женщину, спящую на заднем сидении. Как выяснилось, она была мертва.

Украинское ведомство, сообщая об инциденте, прикрепило к посту несколько фотографий, на которых видно, что тело женщины на заднем сидении, пристегнутое ремнем безопасности, было одето в теплую одежду, перчатки и шапку, ее лицо было закрыто подушкой.

Сам водитель пояснил, что является супругом умершей женщины и везет ее тело на Украину, чтобы похоронить в Запорожской области. Он также предоставил украинским правоохранителям свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ.

Почему мужчина закрепил тело родственницы на пассажирском сидении в сидячем положении, пока неясно. Между тем, по данным украинских пограничников, российские правоохранители «не увидели в перемещении трупа ничего удивительного» и спокойно выпустили автомобиль с территории России.

Издание ФАН со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что российские пограничники знали о том, что в автомобиле находится труп женщины. Водитель автомобиля не скрывал этого, подчеркнул источник. «Все документы были в порядке, поэтому выпустили. А решение, как транспортировать тело родственницы, — их дело. Никто не выдавал ее за живую», — отметил собеседник.

Украинские таможенники обратились в полицию, которые возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящий момент следствие продолжается.

Напомним, что в последние несколько лет пересечение границы между Россией и Украиной затрудняется для граждан обеих стран. В конце нынешнего августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал украинцам перевезти своих родственников из России на родину, чтобы семьи не оказались разделенными в случае введения запрета на железнодорожное и автобусное сообщение между двумя странами.

«Пускай привозят на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», — пояснил чиновник журналистам.

Омелян также подчеркнул, что киевские власти намерены бороться с нелегальными пассажирскими перевозками из Донецкой и Луганской областей в Россию. Кроме того, министр обратился к населению Украины, призвав их прекратить ездить в Россию на заработки.

«Если вы хотите работать за границей — пожалуйста, страны Европейского союза. Вы получите больше денег, в более комфортных условиях, в безопасности», — сказал он.

По мнению Омеляна, украинцы должны «интегрироваться в ЕС», а в Россию «ездить нечего». Он также подчеркнул, что и на Украине существует достаточное количество рабочих мест.

Между тем Россия наряду с Польшей остается главной страной, куда украинцы выезжают, чтобы заработать деньги. Согласно миграционным данным Министерства внутренних дел РФ, в первые шесть месяцев 2018 года более 238,7 тыс. украинцев выехали в Россию на заработки. Вторая по популярности цель приезда в РФ — частный визит (242,2 тыс. украинцев).

С января по июнь 39,6 тыс.украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тыс. — вид на постоянное жительство, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, 16,6 тыс. граждан Украины приехали в Россию с целью туризма, 12,6 тыс. — для получения образования.

В 2017 году на заработки в РФ приехали полмиллиона граждан Украины, при этом около 85 тыс. украинцев получили российские паспорта, отметили в МИД РФ.

Заявления о том, что украинцам стоит забыть о поездках в Россию, министр Омелян делал на фоне новостей о возможном прекращении железнодорожного и автобусного сообщения между странами. Как сообщал чиновник, вопрос об отмене сообщения с Россией власти Украины может решиться в 2018 году. При этом Омелян уверял, что убытки от закрытия движения российских поездов через территорию Украины составят одну гривну.

Член комитета Госдумы России по международным делам Виталий Милонов, комментируя новость, отметил, что такое решение навредит исключительно жителям Украины. По его словам, подавляющее число пассажиров поездов, идущих из Украины в Россию и обратно, — это сами украинцы, которые приезжают в страну на заработки или к родственникам.

«Среди пассажиров много и тех украинцев, которые переехали в Россию после того, как у них на родине произошел госпереворот в 2014 году. И они ездят на Украину, чтобы навестить оставшихся там родных и близких, помочь им материально. Украинцы ездят в Россию и обратно, чтобы наполнить дохлую украинскую экономику хоть какими-то деньгами. А Киев, закрыв этот путь, будет, как говорится, бомбить собственные города», — считает Милонов.