Снег и гололедица: холода ворвались в Москву

К окончанию рабочей недели температура в Москве опустится до околонулевых значений. С четверга на пятницу, 26 октября, продолжительные дожди сменятся мокрым снегом, а из-за низкой температуры на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом заявили в центре «Фобос».

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«С четверга на пятницу мы ждем короткие снегопады. В ночные и утренние часы температура приблизится к околонулевым отметкам, и Москва окажется в тылу циклона. Соответственно, ожидается холод, и ливневые дожди будут переходить в заряды мокрого снега. Снег будет достаточно кратковременным, не интенсивным, а в дневные часы он будет таять. На дорогах будет скользко», — сообщил главный специалист метеобюро Евгений Тишковец РИА «Новости».

Синоптики также не исключают образование временного снежного покрова в этот день. Тем не менее, надолго он не задержится, учитывая дневную температуру +4…+6°С. Атмосферное давление — 737 мм рт. ст. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 12-17 м/c.

В среду, 24 октября, москвичей ждет пасмурная и дождливая погода. Днем в столице потеплеет до +6…+8°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с. По данным «Фобоса», показания барометров в этот день достигнут барического «дна» — атмосферный фон прогнозируется в районе 725 мм рт. ст. Из-за него метеозависимые люди будут чувствовать себя дискомфортно.

«Облака помешают увидеть полнолуние. Мы уже сегодня попали под влияние циклона, который приближается к нам с запада. Буквально завтра центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над Москвой. И лишь в пятницу в тыловой части циклона в облаках начнут появляться просветы», — заявили агентству «Москва» в метеобюро.

За среду и четверг в столице может выпасть 10-15 мм осадков, что составляет до 20-25% месячной нормы. При этом самую неблагоприятную погоду синоптики прогнозируют на четверг, 25 октября. В течение дня в городе пройдет ливень, который к вечеру перейдет в мокрый снег.

Дневная температура составит +5…+7°С, а ночью она опустится до +1…+3°С. Ветер западной четверти 7-12 м/c. Атмосферное давление низкое 730 мм рт. ст. Специалисты предупреждают метеочувствительных людей о возможных головных болях и чувстве усталости.

В Центре организации дорожного движения московских автолюбителей призвали воспользоваться общественным транспортом 24 и 25 октября.

«Гидрометцентр сообщает — 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду и четверг. Ожидаем традиционное для непогоды увеличение количества мелких ДТП и снижение скорости в часы пик. По возможности пользуйтесь городским транспортом», — говорится в сообщении центра.

В ночь с пятницы на субботу жителей столицы ждет похолодание — столбики термометров опустятся до -5°С. В дневное время пройдет мокрый снег, температура 27 октября ожидается в районе +4..+9°С. Ветер юго-западный 4- 9 м/c

В ночь с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют -1…+4°С. Дневная температура 28 октября составит +4…+9°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/c

Специалисты Гидрометцентра заявили, что спешить со сменой летней резины пока не стоит. Они отметили, что среднесуточная температура воздуха на неделе будет в районе +4,5...+6,5°С — такие значения представляют собой пограничное состояние, которое не обязывает автовладельцев срочно ставить зимнюю резину.

«И жителям мегаполиса, где в ночные и утренние часы на дорогах образование гололедицы маловероятно, пока можно не спешить с этим процессом, хотя и затягивать тоже не стоит. А вот тем, кто приезжает из области, все же стоит задуматься, так как неделя обещает быть дождливой, и риск образования гололедицы в утренние часы по области значительно выше», — заявили в метеобюро.

В центре «Фобос» сообщили, что в ближайшее время практически вся европейская территория России окажется в области обширного циклона. На юге страны к исходу 24 октября может выпасть порядка 50 мм осадков, так что мокро будет не только москвичам.