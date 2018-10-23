Мертвые души: как чиновники страховали террористов

Высокопоставленные дагестанские чиновники оформляли поддельные медстраховки и списывали деньги из фонда ОМС на выходцев из республики, которые уехали воевать в Сирию на стороне боевиков. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

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«Раскручиваем историю с лжеинвалидами, когда здоровым людям выдавали липовые свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета. Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС. До этого еще додуматься надо», — сообщил он в интервью ТАСС.

Главу дагестанского фонда ОМС Магомеда Сулейманова задержали еще 18 августа. Следователи считают, что он организовал подделку документов, которые выдаются россиянам в больницах, и с их помощью осуществлял хищение бюджетных средств. Созданное им преступное сообщество действовало с 2010 по 2018 год, заявили в СК.

«В аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 гражданах, фактически умерших либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Злоумышленники нанесли ущерб Пенсионному фонду России в размере 24 млн рублей.

По подозрению в хищении бюджетных средств в мае был также задержан экс-глава дагестанского бюро медико-социальной экспертизы при Минтруда России Магомед Махачев. Его брат Ашик Махачев возглавлял территориальное отделение бюро — правоохранители задержали его 24 июля. Обоих подозревают в растрате бюджетных средств. По версии следствия, они незаконно предоставляли инвалидность гражданам.

Нынешний глава Дагестана Владимир Васильев стал врио губернатора в октябре 2017 года. Он занял пост вслед за ушедшим в отставку Рамазаном Абдулатиповым. Вскоре после прихода Васильева, в начале 2018 года, в республике развернулись мощные антикоррупционные зачистки.

16 января текущего года Счетная палата республики заявила, что администрация Махачкалы допустила нарушения на сумму около 3 млрд рублей. Ведомство обвинило чиновников в нецелевом и неэффективном использовании бюджетных средств, завышении стоимости строительных работ, а также в нарушениях при муниципальных закупках.

Спустя три дня за превышение должностных полномочий был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. По данным СК, в марте 2016 года он незаконно передал участок земли площадью 17,5 тыс. кв. метров и рыночной стоимостью 81 млн рублей Арскому кирпичному заводу. За это чиновник получил более миллиона рублей. Мусаев признал свою вину вину в октябре текущего года. Его дело взято под личный контроль главы СКР Александра Бастрыкина.

В ночь с 4 на 5 февраля оперативники ФСБ начали массовые обыски в государственных учреждениях Махачкалы, а также в домах высокопоставленных чиновников — все это происходило в рамках масштабных мероприятий по противодействию коррупции. 5 февраля силовики задержали врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-главу регионального Минобра Шахабаса Шахова.

Вечером того же дня губернатор отправил все республиканское правительство в отставку.

Вторая волна обысков началась спустя месяц. 2 марта сотрудники спецслужб задержали главу Дербентского района Магомеда Джелилова. Ему, как и мэру Махачкалы, предъявили обвинение по земельному вопросу. По данным СК, чиновник незаконно подписал документы о предоставлении жителям района двух участков площадью по одному гектару.

Спустя месяц, 1 апреля, следователи возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Дербента Абулферза Ахмедханова. По данным ведомства, в 2017 году он незаконно разрешил ввести в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома, которые не были подключены к электричеству, газу и воде. Кроме того, объекты были неблагоустроенны и не имели фасадов.

4 июля глава Дагестана снял с должности вице-премьера региона Рамазана Алиева, который ранее занимал пост губернатора. В его доме прошли обыски, затем чиновника арестовали по подозрению в хищении 14 млн бюджетных рублей. Между тем нынешний глава администрации региона Васильев отметил, что Алиев был уволен за срыв планов по увеличению сбора налогов.

В конце июля по делу о продаже мэрией участка площадью 17 тыс. кв метров был задержал глава администрации Махачкалы, начальник управления архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов.

Последним был задержан замглавы правительства Дагестана Исмаил Эфендиев. Против него 22 сентября было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. Чиновника задержали в рамках того же уголовного дела, по которому ранее арестовали первого зампреда правительства Рамазана Алиева, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Еще в начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе действий силовиков в Дагестане.

«Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов, особенно когда речь идет о таких высокопоставленных представителях. В остальном это все вопрос правоохранительных органов», — заявил Песков, отметив, что антикоррупционную кампанию некорректно связывать с политическим кризисом.

Он добавил, что такая профилактическая работа ведется «во всех регионах, где это необходимо». «Президент неоднократно, если вы вспомните его резонансные выступления, говорил, что это не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа», — объяснил Песков.

Через месяц, 2 марта, анонсируя продолжение антикоррупционных зачисток, Путин заявил, что они делаются в интересах народа Дагестана.