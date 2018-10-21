Погибший пожарный и угроза взрыва: во Владикавказе горит завод

Площадь пожара на одном из крупнейших производственных предприятий Северной Осетии — заводе «Электроцинк» во Владикавказе — увеличилась до 4,5 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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Пожар в цеху электролиза цинка начался в ночь на воскресенье 21 октября. При тушении огня погиб один сотрудник пожарной службы, еще двое пострадали. На месте чрезвычайного происшествия работает увеличенная группировка пожарных — свыше 100 человек и 30 единиц техники. Также сообщается об угрозе взрыва из-за того, что в цехе завода идет выделение водорода, передает ФАН.

При этом главный металлург предприятия Владимир Подунов опроверг эту информацию, передает портал «15-й регион».

«Угрозы взрыва при пожаре в электролитном цеху нет и не может быть. Нет взрывоопасных емкостей, работающих под давлением, взрывоопасных и пожароопасных смесей. Это нигде не используется при электролизе», — сообщил Подунов.

Фоторепортаж: Во Владикавказе горит завод __is_photorep_included12029071: 1

Владелец предприятия — Уральская горно-металлургическая компания – также дала свою справку по пожару.

«Около трех часов ночи в помещении цеха электролиза завода «Электроцинк» во Владикавказе произошло возгорание

по не установленной пока причине. Ввиду того, что производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было, что позволило избежать жертв среди персонала. Однако в процессе тушения пожара, при исполнении служебного долга, погиб сотрудник МЧС», — приводит URA.RU слова замначальника управления общественных связей УГМК Нины Пелевиной.

При пожаре погиб командир отделения Пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков 1980 года рождения. Еще двое пожарных — Роман Щепановский 1977 года рождения и Важа Чебакаури 1981 года рождения, получили различные травмы (у Чебакаури состояние средней тяжести, находится в РКБ, Щепановский отпущен из больницы).

По данным республиканского МЧС, во время пожара произошло обрушение кровли на площади более 600 кв. м. Из-за сохранявшейся угрозы взрыва от выделявшегося водорода пожарные были выведены за пределы цеха и продолжили тушение ванны с электролитом с улицы. На помощь североосетинским специалистам выехал пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

Дым от пожара уходит в сторону от Владикавказа, не накрывая основные жилые массивы — заявили специалисты управления Росприроднадзора по республике Северная Осетия. Сейчас они проводят мониторинг состояния воздуха в городской черте в зоне возгорания, сообщил руководитель управления Виталий Кокоев.

«Мы проводим проверку, ведем работу в санитарной зоне, отбираем пробы и мониторим.

Воздух нечистый, но угрозы населению нет,

потому что факел [дыма] уходит в сторону от города, на население не идет», — подчеркнул специалист.

В санитарно-защитной зоне «Электроцинка» работают сотрудники Росприроднадзора, которые берут пробы воздуха для дальнейшего исследования, приводятся слова дежурного Росприроднадзора на странице chp_vladikavkaz в инстаграме.

«Для того, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы, нужно взять пробы в эпицентре происходящего, но пока пожар не потушат полностью, специалистов не подпустят» — сказал он.

Между тем, МЧС сообщает, что на заводе работает автоматизированная система мониторинга атмосферы. Каждые 20 минут передаются данные в ряд природоохранных организаций. По имеющимся данным на данный момент ПДК опасных веществ не превышено.

«По имеющейся информации, ПДК вредных веществ в районе пожара не превышена, да и в воздухе не ощущается каких-то химических запахов», — добавила, в свою очередь, представитель пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко.

Иристонский межрайонный следственный отдел по Владикавказу следственного управления СКР по Республике Северная Осетия – Алания начал доследственную проверку по факту пожара. В настоящее время силовики проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ОАО «Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО «Электроцинк» работает около 1,8 тыс. человек, передает ТАСС.