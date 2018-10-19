Общее горе: в Керчи простились с жертвами бойни в колледже

В Керчи прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Проститься с жертвами массового убийства пришли более 20 тысяч человек — об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Керчи.

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Церемония прощания прошла на площади Ленина в Керчи. «Когда планировали церемонию, рассчитывали на 20 тысяч человек. Думаю, пришло гораздо больше», — сообщили в мэрии. Представитель Росгвардии отметил, что точной информации о количестве людей в ведомстве пока назвать не могут.

Жители города люди несли цветы к гробам жертв трагедии, священнослужители провели православную панихиду и мусульманское богослужение.

С 18 числа в Крыму объявлен трехдневный траур.

Тем временем в самом колледже сейчас проходят работы по ликвидации последствий трагедии. 22 октября учебное заведение продолжит свою работу, отметил глава республики Сергей Аксенов.

«Коллектив педагогов рассказал, что есть силы продолжить работу. Никто из них не запуган, но они скорбят по погибшим коллегам и студентам», — цитирует телеканал РЕН ТВ его слова.

Траур по жертвам трагедии в Керчи объявлен не только в Крыму. В Тернопольской области Украины 19 октября также стал траурным днем — здесь тоже скорбят по погибшим в Керченском политехническом колледже. Как сказано в сообщении на сайте областной государственной администрации, произошедшая трагедия не может оставлять равнодушными и «не может не вызывать реакции».

«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено днем траура», — заявила пресс-служба.

В области приспущен государственный флаг Украины с черной лентой и ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий.

В сообщении приводятся слова самого председателя администрации. «Это трагедия всего украинского народа, ведь несчастье произошло с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда гибнут украинские граждане, где бы это ни происходило — это беда», — заявил Барна.

Чиновник также призвал украинские спецслужбы работать на опережение, чтобы не допустить подобных инцидентов «на подконтрольных Украине территориях».

В результате атаки 18-летнего студента колледжа Владислава Рослякова 17 октября погибли 20 человек. 21-й жертвой стал сам нападавший, который покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

Около 12.00 часов Росляков зашел в учебное заведение с запасного входа, установил в здании самодельные взрывные устройства, одно из которых привел в действие. После этого он открыл огонь по студентам и преподавателям колледжа из охотничьего ружья 12-ого калибра.

Более 50 человек получили ранения и были госпитализированы. Некоторых из них были доставлены в больницы Москвы. 19 октября глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила журналистам, что состояние пострадавших, эвакуированных в Москву, начало улучшаться.

«Можно сказать, что состояние ни у кого не хуже, оно наоборот стабилизировалось и с некоторыми признаками улучшения у больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии», — пояснила министр.

Она также отметила, что с пострадавшими, которые находятся в сознании, с момента госпитализации работают психологи. В столицу приезжают и родственники эвакуированных, им также окажут психологическую помощь, добавила Скворцова.

В настоящий момент СКР проводит следствие в рамках уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

18 октября председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Крыму заслушал доклад о результатах расследования инцидента.

По его словам, необходимо изучить обстановку в семье подозреваемого Рослякова, в частности, выяснить, какие отношения были у него с близкими родственниками, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли студент агрессию ранее. Он также призвал точно установить, «были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения». Как отметил Бастрыкин, важно выяснить причину агрессии нападавшего.

Анна Радченко, которая жила по соседству с Росляковым, отмечает, что в детстве он часто проявлял агрессию. По ее словам, Владислав любил гулять с игрушечным ружьем во дворе, а в ответ на просьбу взрослых убрать его мальчик грубил.

«Мы, маленькие дети, сидели, он выходит на улицу с саблей в очках для сварки. Просто стоит и начинает говорить про горящие заводы, еще что-то. Дети стоят в шоке, соседи отбирают оружие. Никого не бил, но выходил, были такие странности. <...> Даже у меня был с ним инцидент, когда попадали «пульками» в ноги, то есть всякое было», — добавила Радченко.

При этом подруга Рослякова — 15-летняя школьница Злата рассказала журналистам, что с ней он никогда не вел себя агрессивно, хотя и был замкнутым человеком.