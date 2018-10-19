Взрыв в Гатчине: двое погибших, четверо под завалами

В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине Ленинградской области погибли два человека — об этом сообщил представитель экстренных служб региона РИА «Новости».

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«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — отметил он.

Под завалами могут оставаться люди, передает агентство со ссылкой на начальника МЧС по Ленинградской области Евгения Дайнеко. Он уточнил, что на месте работают кинологи, собаки проверяют наличие пострадавших под завалами.

«Мы предполагаем, что может находиться до четырех человек», — сказал он. Он также добавил, что одна из версий — нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Взрыв на территории завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области прогремел 19 октября 2018 года около 16:35 мск. Загорелся склад пиротехники.

Здание склада площадью 7,5 тыс. кв. м. обрушилось, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Гатчины. «Все здание 50 на 150 метров полностью обрушилось», — отметили там.

«Я работаю в здании сельхозтехники. У нас здесь состав стоит, и рабочие ругались, что сцепки порвало на нем. А мы поехали к заводу. Стена разрушена, <…> тут ужас», — рассказала телеканалу «360» местная жительница Инга.

Очевидец Андрей сказал, что в результате взрыва соседние постройки получили повреждения. «Мы уехали, там много скорой, полиции, людей. На дороге валяются кирпичи, земля. Соседние дома сильно так пострадали», — сообщил он.

Бывший сотрудник завода Алексей утверждает, что пиротехники на складе почти не было. «Когда я работал на этом заводе, на складе ничего не хранилось. Пиротехнический цех находится в центре завода», — объяснил он. Огород его бабушки, которая живет недалеко от «Авангарда», засыпало камнями.

Увидев снимок с места происшествия, Алексей решил, что последствия детонации в основном отразились на последнем этаже, где находится кабинет директора, и на втором, где оборудован медпункт.

«Раньше рабочий день на заводе заканчивался в 16:30. В 16:20 уже все расходились», — уточнил собеседник телеканала «360». Из этого он сделал вывод, что ЧП, вероятно, произошло, когда на заводе уже практически никого не осталось.

На место происшествия выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Завод металлоизделий в Гатчине начал свою работу в 1944 году. В 2002 году он получил свое нынешнее имя — ЗАО Гатчинский завод «Авангард». По информации, размещенной на сайте компании, рабочий коллектив завода составляет не менее 700 человек, а производственные площади занимают более 23 тыс. кв. м. В состав предприятия входят швейное, штамповочное, гальваническое производство, участок вакуумной металлизации, производство порошковых покрытий, сборочный цех, производство бенгальских свечей, цех по изготовлению хлопушек и полиграфическое производство.

Подобный инцидент произошел еще в начале июля в Мексике. В результате двух пиротехнических взрывов в городе Тультепек погибли 24 человека. Среди жертв происшествия были, в частности, сотрудники полиции и пожарные. Количество раненых, по различным данным, составило от 41 до 46 человек.

В Тультепеке произошло два взрыва, в результате чего было повреждено более 20 домов и примерно 12 автомобилей.

Впрочем, и в России такие происшествия не единичны. 8 августа 2016 года взрыв пиротехники на горящем складе прогремел в городе Березовский в Свердловской области.

«На складе начался взрыв пиротехники. Площадь возгорания возросла до 1,5–2 тыс. кв. м», — рассказал тогда руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По словам представителя полиции, силовики организовали вокруг склада зону безопасности, чтобы избежать пострадавших. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники и 60 пожарных.

Годом ранее, в апреле 2015-го, чрезвычайное происшествие произошло в Орле.

Там на складе пиротехники прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, пострадали 22.

По факту взрыва и пожара СК возбудил уголовное дело. Одним из поводов для разбирательства являлось то, что в Орле было допущено хранение пиротехники в густонаселенном частном секторе.

В результате взрыва многие местные жители потеряли дома. Власти Орловской выделили таким семьям по 147 тыс. руб., сообщала руководитель пресс-службы администрации города Екатерина Костомарова.

«Из областного бюджета… это выплаты пострадавшим по время чрезвычайных происшествий. Тем, кто потерял полностью жилье, — 23 семьи — по утере имущества по 146,7 тыс. руб.», — уточнила она. Тем, чьи дома были полностью разрушены, власти города поручились купить квартиры.