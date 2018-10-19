«Вели себя агрессивно»: кто захватил квартиру Максаковой

Группа неизвестных людей попыталась захватить киевскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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По данным ведомства, злоумышленники сломали двери и проникли в квартиру вдовы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова на бульваре Тараса Шевченко. «В это время в помещении находились сын Максаковой и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение», — отмечается в заявлении прокуратуры.

Накануне о захвате квартиры рассказала сама Максакова: «Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь.

Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию».

Правоохранители получили сообщение об инциденте вечером 18 октября — после этого они сразу выехали на место происшествия. Впоследствии девять злоумышленников были доставлены в Шевченковское районное управление полиции.

Согласно данным Единого реестра досудебных расследований, по факту случившегося внесены сведения по статье 356 УК Украины «Самоуправство». Досудебным расследованием займется Шевченковское управление полиции под контролем прокуратуры.

По словам оперной певицы, ответственность за взлом ее квартиры может лежать на бывшем сотруднике российского силового ведомства. Максакова отметила, что вместе с ним была заключена сделка по обмену квартиры Вороненкова в Москве на киевскую квартиру бывшего силовика. Тем не менее, он не выполнил часть сделки — в результате на него было заведено дело о мошенничестве. Украинские правоохранители арестовали его квартиру в Киеве.

Напомним, это не первое судебное разбирательство оперной певицы. 21 июля она вышла замуж за некоего Далхата Халаева. Через некоторое время 41-летняя Максакова подарила ему свои апартаменты, расположенные на Краснопресненской набережной в Москве.

Не поставив жену в известность, вскоре, как предполагается, Халаев продал недвижимость. Максакова узнала об этом и подала иск в Пресненский районный суд с просьбой признать сделку недействительной. По словам певицы, она не знала о намерениях Халаева и «не давала разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества». Апартаменты якобы приобрел уроженец Ингушетии Мурат Мержоев.

Мария Максакова была депутатом Госдумы с 2011 по 2016 год. Там она работала вместе со своим мужем — членом комитета по безопасности и противодействию коррупции Денисом Вороненковым. В апреле 2015 года Следственный комитет потребовал лишить его депутатской неприкосновенности. По данным СК, под руководством Вороненкова злоумышленники подделали документы и похитили здание стоимостью 127 млн руб, которое принадлежало ООО «Тома».

В конце 2016 года Вороненков вместе с Максаковой переехали на Украину. Спустя несколько месяцев, 23 марта 2017 года, Вороненков был убит на бульваре Шевченко в центре Киева. Его телохранитель успел смертельно ранить убийцу — впоследствии он скончался в больнице. Киллером оказался Павел Паршов, который служил в Национальной гвардии Украины с 2015 года и участвовал в военных действиях в Донбассе.

Заказчиком убийства, как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, является бывший гражданский муж Максаковой, «криминальный авторитет» Владимир Тюрин. В марте 2018 года Киев объявил его в розыск. Досудебное расследование убийства Вороненкова было завершено в мае 2018 года.

Известно, что после гибели супруга Максаковой в Киеве некий Игорь Громов, представляющий «патриотов Украины», попросил Максакову покинуть Украину в течение 72 часов. Иначе, писал он оперной певице в фейсбуке, «украинские патриоты будут действовать из убеждений собственной совести».

Сама Максакова проигнорировала угрозы и осталась на украинской территории. Она заявляла, что правоохранители уже начали расследование по факту этих угроз. Певица отметила, что не сомневается в своей охране. В октябре 2018 года у нее запланированы премьеры оперы «Тоска» в Харьковском театре и «Евгений Онегин» в Днепре. Также певица планирует дать концерт в Сумах.