Отопления не будет: в Киеве прорвало трубы

Отопительный сезон в Киеве начался с массового прорыва труб — после возобновления работы котельных и подачи горячей воды в городе зафиксировано более 300 инцидентов. О чрезвычайной ситуации сообщил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев в своем фейсбуке.

«После запуска горячей воды имеем более 300 повреждений. Работают 34 аварийно-восстановительные бригады — круглосуточно»,

— заявил Пантелеев. К своему посту чиновник прикрепил фотографии прорванных труб — на них видно, что коммуникации подверглись коррозии. Власти украинской столицы стараются «максимально оперативно» восстановить подачу горячей воды для киевлян.

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16 октября мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале отопительного сезона — поставки горячей воды были начаты в более чем 3 тыс. домов. Одновременно с этим он заявил о необходимости отказа от централизированного горячего водоснабжения — по мнению Кличко, городу приходится слишком много денег тратить на нагрев и транспортировку воды, а также на содержание теплосетей.

Горячей воды в Киеве не было почти все лето из-за того, что коммунальное предприятие «Киевтеплэнерго», отвечающее за теплосети, задолжало НАК «Нафтогаз Украина» большую сумму и не смогло ее вовремя вернуть. Объем долга достигал 5 млрд гривен, частично погасить долг помог кабмин, выделив 729,5 млн грн. «Нафтогаз» согласился списать штрафы и пеню — порядка 1,2 млрд грн.

По словам Виталия Кличко, тяжба между «Киевтеплэнерго» и «Нафтогазом» достойна «отдельного детективного рассказа, который, возможно, когда-то будет опубликован».

Замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев считает, что отсутствие горячей воды в украинской столице с начала мая помогло жителям города сэкономить. По словам Пантелеева, в среднем семья из трех человек, которая жила без горячей воды с мая, сохранила 3-3,6 тыс. гривен. Также, по его подсчетам, семьи Киева, которые остались без горячей воды в августе, смогли сэкономить около 1,5 тыс. гривен.

«Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество», — добавил Пантелеев.

Критическое положение Киева в начале отопительного сезона мэр столицы Кличко встретил с юмором. Он пошутил над киевлянами, оставшимися без горячего водоснабжения.

«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — заявил мэр.

Незадолго до этого член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что стране следует отказаться от централизованного горячего водоснабжения.

Чиновница подчеркнула, что данную реформу на Украине стоило провести еще двадцать лет назад. В пример она привела восточноевропейские города, где система централизованной подачи горячей воды отсутствует, а вместо нее существует так называемая «система зонирования».

«Все рассчитывается в зависимости от особенностей и факторов, присущих для отдельного района или города. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива», — пояснила Яковлева. Кроме того, она отметила, что реализации данной «гениальной» идеи может помешать лишь непрофессиональное «народное» их исполнение.

Ранее полностью от централизованной подачи горячей воды и отопления отказалось Закарпатье, по пути от теплоцентралей к бойлерам пошли также Одесса, Черновцы и ряд других украинских городов. Вместо того, чтобы решать проблему изношенных труб и устаревшего оборудования, местные власти предпочли отказаться от старой системы и перевести население на бойлеры.

Население Украины тем временем готовят к повышению цен на газ. Официально о росте цен в рамках исполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) должны были объявить 18 октября, однако правительство отложило принятие этого решения до 27 октября.