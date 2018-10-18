Секта и алкоголизм: от чего страдал керченский стрелок

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», высказался о трагедии, случившейся накануне в Керченском политехническом колледже. В среду 17 октября стрельба и взрыв самодельной бомбы в учебном заведении Керчи унесли жизни как минимум 21 человека. Еще более 50 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Виновником трагедии оказался учащийся 4-го курса по специальности монтажник Владислав Росляков — в среду, 17 октября, он пришел в школу с ружьем 12 калибра и самодельными взрывными устройствами. После стрельбы молодой человек покончил жизнь самоубийством.

Что побудило 18-летнего студента пойти на такое преступление, пока доподлинно неизвестно — ведется следствие. Однако по мнению российского лидера, всему виной — соцсети и интернет, в котором молодежи не хватает полезной информации.

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«Вчерашняя трагедия — это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов», — сказал Путин. «Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — добавил российский лидер.

«По 18 лет ходят, стреляют — это хобби»

Следственный комитет России уже заявил, что Владиславу Рослякову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Был допрошен директор колледжа, продолжаются допросы преподавателей, свидетелей, очевидцев и потерпевших, которые могут давать показания.

Психологическую экспертизу Росляков уже проходил: 8 сентября 18-летний студент получил разрешение на ношение оружия, для чего ему было необходимо пройти соответствующие тесты. За пять дней до трагедии в техникуме он приобрел ружье и 150 патронов к нему.

«Он купил всего 150 штук — это небольшое количество для стрелка, который может стрельбой заниматься. Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование, ношение и хранение оружия по закону, он ничего не нарушил.

Поток большой по магазину, разные люди приходят, спортсмены, охотники тоже молодые, по 18 лет ходят, стреляют, это хобби.

12-й калибр — стандартный, который используют в охоте», — заявил РЕН ТВ Андрей Лунев, директор магазина, в котором Росляков купил оружие.

Что касается взрывных устройств, то, по данным Национального антитеррористического комитета, студент лично занимался созданием самодельных бомб и делился успехами с друзьями. По словам представителя НАК Валерия Киселева, собрать такое устройство «достаточно легко» — это делается с помощью инструкции, которую можно найти в интернете.

Друзья стрелка: у него был любимый нож

Интерес к оружию у Владислава появился давно, рассказала его подруга. «В начале общения он был очень зажатый и недоверчивый. Но мы нашли общий язык, так как я хожу на стрельбу. Он тоже увлекался этим. Ему нравилось разное оружие. Он рассказывал, что его любимый нож был «бабочка», — поделилась она с RT.

Анна Радченко, которая жила по соседству с Росляковым, отмечает, что в детстве стрелок часто проявлял агрессию. По ее словам, он любил гулять с игрушечным ружьем во дворе, а в ответ на просьбу взрослых убрать его мальчик грубил.

«Мы, маленькие дети, сидели, он выходит на улицу с саблей в очках для сварки. Просто стоит и начинает говорить про горящие заводы, еще что-то. Дети стоят в шоке, соседи отбирают оружие. Никого не бил, но выходил, были такие странности. <...> Даже у меня был с ним инцидент, когда попадали «пульками» в ноги, то есть всякое было», — добавила Радченко.

Еще одна соседка заявила RT, что отец Владислава также хранил дома оружие. Кроме того, он самостоятельно собирал его, используя соответствующую литературу.

Домашнее насилие и походы в секты

В третьем классе Росляков переехал жить к маме — это произошло после того, как отец мальчика получил инвалидность из-за травмы головы. После этого, по словам соседей, мужчина стал выпивать и бить родственников — в том числе дедушку и бабушку Владислава.

Местные жители отмечают, что Росляковы жили бедно — денег им всегда не хватало. Мать керченского стрелка работала санитаркой в онкологическом диспансере, где имела скромный заработок.

Также она состояла в секте «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) — об этом писали СМИ со ссылкой на знакомых Росляковых. В 2017 году Верховный суд признал деятельность 395 отделений этой религиозной организации экстремистской и запретил их работу на территории России.

Женщина водила на собрания секты сына. Об этом RT заявила соседка молодого человека. По неподтвержденным данным, Росляковы пытались распространять различную религиозную литературу.

Отец четверокурсника в своих показаниях следователю заявил, что его сын был сложным подростком. «Подросток ничего не говорил об учебе. Друзей у Рослякова не было. У него был один приятель, с которым он общался в детстве, но связь с ним оборвалась», — цитируют отца Рослякова «Известия».

Между тем, по словам отца, юноша был воспитанным и не проявлял агрессию по отношению к людям, при этом увлекался компьютерными играми и оружием.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родственников организатора массового убийства оштрафуют на 500 рублей. Об этом писали «Известия», ссылаясь на неназванный источник. Собеседник издания отметил, что на родителей Рослякова оформлен протокол об административном правонарушении. Вручат его только после похорон стрелка.

«Потерял доверие к людям»

Собравшиеся в четверг у колледжа учащиеся заявляли, что Росляков три года обучения получал повышенную стипендию — она дается либо за отличную учебу, либо за научные, культурные и другие достижения.

«Парень со странностями, тихий, незаметный. Последний год сильно замкнулся, стал нелюдимым. Жил в своем мире», — сообщал один из учащихся политеха. По словам студентов, Владислав заранее планировал массовый расстрел — делился планами с близким другом, однако тот не придал его словам значения.

Между тем подруга керченского стрелка отмечает, что в колледже над ним издевались сверстники. «Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все», — призналась RT 15-летняя Злата.

По ее словам, Росляков говорил о планах отомстить за эти издевательства. Также он заявлял, что из-за психологического давления со стороны одногруппников он «не хочет жить».

«Когда мы с ним общались, все было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо. Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом», — добавила школьница.

Психику могла порушить игра

Знакомый Владислава Рослякова заявил, что его приятель увлекался интернет-игрой «Метро-2033». Об этом он заявил разговоре с телеканалом «360». «Мы с Владом с 2014 года знакомы. Он постоянно жаловался на игру «Метро-2033». Она очень сильно на него психически повлияла», — заявил молодой человек.

По его словам, в игре можно быстро добиться успеха за счет доната (то есть вкладывая деньги) — остальным же приходится не спать ночами. Стрелка раздражал тот факт, что многие игроки тратят на развитие своего профиля большие суммы, которых у Рослякова попросту не было.

Там были такие слова: «Эта игра из меня чуть психа не сделала. Там все несправедливо к людям». И мажоры, он сказал, ему не нравятся», — поделился Александр.

Чтобы развить свой профиль в игре, Росляков не спал ночами, что сказалось на его психике. Отметим, что сама игра появилась в 2012 году на базе соцсети «ВКонтакте». В ней пользователи создают кланы, развивают своих героев и боевых питомцев. По словам приятеля керченского стрелка, глава клана Рослякова вложил в игру более миллиона рублей. Между тем, в самом же приложении числится свыше 8,2 млн игроков.