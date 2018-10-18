Трагедия в Керчи: все тела опознаны

На сайте правительства Крыма появился список студентов и преподавателей, погибших в среду в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. В нем значатся 19 фамилий — имени предполагаемого нападавшего в нем нет.

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Среди погибших 14 студентов — из них семеро несовершеннолетних. Кроме того, жертвами стали пять взрослых сотрудников учреждения.

«Всего погибло 20 человек… Все жертвы стрельбы и взрыва в колледже в Керчи опознаны », — сказал РИА «Новости» заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Глава Минздрава Вероника Скворцова также сообщила, что всего в стационарах после трагедии в Керчи остаются 44 человека, из них 34 — в состоянии средней тяжести. В реанимационном отделении остаются 12 человек.

«На сегодняшний день десять человек находятся в реанимационном отделении. Из них пять человек крайне тяжелых, в коматозных состояниях. Они все перенесли операции. Пять пациентов тоже с тяжелым состоянием, но уже сейчас стабильно. И с признаками выхода из нарушения сознания», — сообщила Скворцова журналистам в четверг. Она также уточнила, что родители находятся рядом с детьми в реанимации — личность каждого пациента установлена.

Фоторепортаж: Нападение на колледж в Керчи. 20 погибших __is_photorep_included12024607: 1





Глава Минздрава ранее сообщила, что благодаря работе врачей по стабилизации состояния тяжело раненых в четверг из Керчи их можно будет перевезти в больницы Москвы, Краснодара и Симферополя.

«Начинается эвакуация тяжелых раненых из Керчи в ведущие центры РФ, готовится эвакуация больных средней тяжести», — заявила Скворцова.

При этом шесть человек, пострадавших нападении студента на колледж в Керчи, уже переведены в больницы Симферополя. По словам Скворцовой, «это больные в состоянии средней тяжести, с нетяжелыми травмами».

Ранее министр также сообщила подробности о ранениях пострадавших при инциденте в Керчи.

«То, что мы сейчас видим, — это минно-взрывное ранение, ранение устройством самодельным, которое нашпиговано было металлическими мелкими конструкциями, шайбами, различными элементами: круглые, квадратные. Ужас в том, что поскольку это разлеталось со страшной силой, мышцы ими нашпигованы, печень, кишечник. Разрывы внутренних органов, а внутри органов мы находим эти шайбы и металлические предметы», — заявила Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, все металлические предметы были инфицированы. «Поэтому там, где они были, тут же начинается острое воспаление», — пояснила министр. При этом она уточнила, что у пострадавших нет пулевых ранений.

В СМИ также появилась информация о том, что оперативно-следственную группу, которая будет разбираться в обстоятельствах трагедии в Керчи, а также выяснять мотивы поведения стрелка, возглавит Сергей Голкин. Генерал-майор ранее курировал дела «Зимней вишни», а также терактов в петербургском метро и в самолете над Синайским полуостровом. Дело о стрельбе в колледже также находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как сообщил на своем аккаунте в фейсбуке глава Крымской республики Сергей Аксенов, в связи с трагедией в Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Другие города также не остались в стороне. «В знак солидарности с крымчанами в Севастополе объявлен трехдневный траур», — приводит пресс-служба правительства Севастополя слова губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Ранее сообщалось, что учащийся керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении, а затем взорвал самодельную бомбу в среду 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков принес в колледж охотничье ружье. На одной из перемен он открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Затем молодой человек активировал взрывное устройство, заявили в Национальном антитеррористическом комитете России.

После происшествия в колледже были обнаружены еще два взрывных устройства, которые не были активированы стрелком.

В Следственном комитете России предполагают, что после стрельбы по учащимся и преподавателям Владислав Росляков покончил жизнь самоубийством. Изначально ведомство возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт», однако чуть позже оно было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

В обстоятельствах трагедии сейчас разбирается следствие, но уже известно, что в колледже была слабая система безопасности — в частности, об этом рассказал преподаватель Керченского политехнического колледжа Владислав Мирошников.

«У нас стоит металлоискатель, рамка эта дурацкая, турникет, но это все для галочки. У нас проходной двор, могут через забор перелезть спокойно», — сказал преподаватель.

По его словам, во время нападения некоторые пытались отвлечь стрелка, чтобы дать другим возможность убежать.

«Мои студенты мне рассказывали, что когда нападавший начал стрелять, некоторые начали жертвовать собой, отвлекать его, чтобы успели убежать и спастись другие. Они в панике уходили из колледжа. Никто не ожидал, что такое может случиться. Многие в панике побросали телефоны. Сотрудники прыгали со второго этажа с окна», — сказал Мирошников журналистам.

Как сообщила детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева, причину агрессии стрелявшего в Керчи в первую очередь будут искать в семье, а потом уже в школе.

Следователи уже провели обыски по ряду адресов, связанных с предполагаемым преступником, в том числе в домах родителей студента, которые живут раздельно. «С ними работают следователи, чтобы выяснить мотив совершенного преступления», — заявил представитель оперативного штаба по расследованию нападения.

Родители Владислава Рослякова давно в разводе — юношу воспитывала мать, которая работает в керченском онкологическом диспансере. Отец, имеющий инвалидность, рассказал следователям, что ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Мужчина отметил, что у Рослякова не было друзей — раньше был один приятель, но они перестали общаться. Отец также сообщил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому значения. Он подчеркнул, что его сын был воспитанным, агрессивного поведения за ним замечено не было.

Владиславу Рослякову было 18 лет. Перед поступлением в политехнический колледж он учился в городской школе №13. В 2015 году молодой человек поступил на бюджетной основе в техникум на специальность «монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Как сообщали в крымских экстренных службах ранее, в сентябре молодой человек легально получил разрешение на оружие. По данным телеграм-канала «112», Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а за несколько дней до трагедии в колледже приобрел к нему около 150 патронов. Однако позже детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева сказала, что информация о наличии разрешения на ружье не подтвердилась.