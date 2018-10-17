Благодарность закончилась: как в Польше сносят памятники

Польские власти собираются снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. Рабочие уже приступили к его демонтажу, но спустя несколько часов их работу приостановила полиция, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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«Документы, разрешающие демонтаж, есть, но пока мы не увидим их воочию, мы не позволим продолжать», — объяснил представитель правоохранительных органов.

Как сообщили РИА «Новости» в мэрии Варшавы,

памятник снесут уже в этом месяце. После демонтажа элементы памятника передадут музею «Проклятых солдат».

Сообщается, что во вторник, 16 октября, памятник обнесли забором. Как передает корреспондент агентства, гуляющие в парке люди отзываются о планах по сносу памятника в основном негативно. Многие даже принесли к забору цветы и зажженные лампады.

Мемориал был создан на месте братской могилы 26 советских солдат. Его открыли 15 сентября 1946 года. В 1968 году из-за реконструкции площади Вашингтона останки красноармейцев эксгумировали и перезахоронили на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сам памятник установили в глубине главной аллеи парка.

Прошлой осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Нововведения предполагают снос советских памятников. По данным Института национальной памяти Польши, демонтажу подлежат примерно 450 памятников по всей стране, и большая часть из них — мемориалы солдатам Красной армии. По закону эти памятники необходимо убрать из общественных мест в течение года.

После принятия закона 20 февраля депутаты горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство) приняли решение демонтировать другой памятник Благодарности Красной армии, который был установлен в 1949 году.

Случаи осквернения памятников погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны в Польше в последнее время участились. От рук вандалов также пострадали памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне, памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура, памятник советским воинам в Миколине.

В середине сентября злоумышленники даже пытались взорвать первый послевоенный монумент советским солдатам, установленный в 1945 году в память о воинах, погибших при форсировании Одера. При попытке подрыва вандалы использовали самодельную бомбу.

Как сообщил руководитель польской военно-патриотической организации «Курск» Ежи Тыц, вандалы собирались совершить взрыв в ночь на 13 сентября. Они заложили большую банку с газом весом примерно 12 кг и объемом около 20 л у подножия монумента. «Для меня это террористы или бандиты», — подчеркнул Тыц.

Кстати, законодательные нововведения, касающиеся сноса памятников, не распространяются на кладбища и места захоронения. Тем не менее, и они подвергаются вандализму. 9 октября Тыц сообщил РИА «Новости», что неизвестные осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши.

«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия», — заявил он.

Как сообщил в своем фейсбуке журналист из Еленей-Гуры Марек Маркевич, вандалы разрушили более 20 мемориалов. «Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» — написал журналист.

Польша на данный момент занимает лидирующие позиции по количеству актов вандализма в отношении советских памятников. Как уточнил заместитель министра обороны России Павел Попов, в республике было 33 подобных случая только с начала года.

«В 2018 году существенно возросло количество актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Восточной Европе, прежде всего в Польше», — заметил он.

Из этих 33 случаев вандализма 26 представляют собой демонтаж памятников, пояснил Попов.

«Представительства Министерства обороны по организации военно-мемориальной работы за рубежом совместно с сотрудниками российских консульских учреждений на регулярной основе осуществляют мониторинг состояния советского историко-мемориального наследия в странах пребывания. По всем фактам вандализма направляются официальные ноты в органы соответствующих стран», — сказал замминистра.

В Польше ведется война с памятниками, и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи», уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В МИДе считают лицемерной и кощунственной «борьбу с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления, и кто уже никогда не сможет постоять за себя». В ведомстве напомнили Варшаве о важности «неукоснительного соблюдения» договоров в военно-мемориальной сфере.