«Неприкасаемых нет»: в Крыму задержан вице-премьер

В Крыму задержали вице-премьера региона Виталия Нахлупина, курирующего дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

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«Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Как отметил зампред Совмина Крыма Игорь Михайличенко, Нахлупин задержан «по подозрению в совершении преступлений в соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса» (получение взятки).

«По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», — подчеркнул Михайличенко.

Следственные действия также ведутся «в отношении должностных лиц и ряда структур», уточнил Аксенов. «Это государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети», — перечислил он.

По словам главы республики, властные структуры оказывают правоохранителям необходимое содействие, предоставляют все нужные документы и информацию. «Мы заинтересованы в установлении истины», — подчеркнул Аксенов.

«Неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Официально комментировать сложившуюся ситуацию Аксенов пока отказывается, но он пообещал высказать свое мнение после того, как «будут обнародованы конкретные факты».

«Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины либо невиновность каждого должностного лица», — указал глава республики.

Аксенов напомнил, что в Крыму продолжается начатая по его инициативе «системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией».

52-летний Нахлупин является вице-премьером Крыма с января 2016 года. До этого с 2014 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Срок его полномочий на нынешнем посту истекает в 2019 году, тогда же, когда и полномочия Аксенова.

В правительстве Нахлупин был ответственным за реализацию федеральной целевой программы развития региона. Аксенов поручил ему контролировать транспорт и работу госстройнадзора после отставки в марте вице-премьера Владимира Серова.

Кстати, Нахипулин не первый вице-премьер республики, задержанный в регионе с момента воссоединения Крыма с Россией. В январе 2017 года в Симферополе арестовали зампреда правительства Олега Казурина. Его обвинили в получении взятки в размере 27 млн рублей. Как стало известно следствию, с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки за содействие в получении контракта на строительство жилья на полуострове.

Более того, фирма во время исполнения этого муниципального контракта находилась под протекцией самого Казурина.

«Инициатива (задержания), в принципе, была озвучена мной. Я находился в контакте с руководителями силовых структур», — сообщил Аксенов журналистам.

По его словам, признаки совершения преступления своим заместителем он обнаружил в ноябре 2016 года. Тогда и была назначена проверка его деятельности. Как уточнил Аксенов, большинство материалов в отношении Казурина поступили в Следственный комитет (СК), ФСБ и МВД в ноябре-декабре того же года.

Полномочия зампреда Аксенов досрочно прекратил в конце декабря 2016 года. Он объяснил это тем, что чиновник не выполнял поставленные перед ним задачи.

«У нас практически последнее место по освоению бюджетных средств занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин. Мною было принято решение о его увольнении, в том числе за систематическое невыполнение моих поручений, невыполнение государственных задач с точки зрения сроков качества и всего остального», — уточнил глава Республики Крым во время селекторного совещания в совете министров в конце декабря 2016 года.

Как впоследствии сообщали местные СМИ, накануне новогодних праздников в кабинете Казурина прошли обыски, после которых оба помещения опечатали сотрудники СК и ФСБ.

«Теперь Казурин больше не контролирует расходование более 657 млн рублей, полученных Крымом на развитие. Его сняли с должности за срыв сроков реализации федеральной целевой программы. В частности, срыв сроков переселения жителей Керчи, чьи дома оказались в охранной зоне Керченского моста», — подчеркивало местное издание «Примечания» со ссылкой на собственные источники.

В июне этого года Казурина приговорили к 11,5 годам колонии.