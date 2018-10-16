Новый грех: Москва открестилась от Афона

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) теперь не смогут молиться и участвовать в церковных обрядах на горе Афон в Греции. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Афон — каноническая территория Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями»,

— подчеркнул представитель Патриарха.

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Разрыв отношений между Московским и Константинопольским патриархатом означает, что верующие двух церквей не смогут принимать участие в таинствах другого патриархата. Такая ситуация продлится, по словам Волкова, «впредь до изменения позиции Константинополя и пересмотра своей позиции Русской Церковью», сообщает ТАСС.

Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук в разговоре с «Интерфаксом» сообщил, что за молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих ждут наказания: покаяние на исповеди для мирян и прещения — дисциплинарные взыскания — для священнослужителей.

Запреты касаются, кроме Афона, всех храмов в Стамбуле, храм в Анталии, а также на Крите и Додеканесских островах.

Тем не менее, называть произошедший разрыв «Великим расколом» не стоит, сказал Волков. Трагичность ситуации «очевидна для всех», убежден пресс-секретарь, и РПЦ «с глубочайшей болью» констатирует разрыв отношений, передает ФАН.

Волков также назвал решения Константинопольского патриархата «антиканоническими». Напомним, ранее Вселенский синод решил продолжить процедуры предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

При этом протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что на российской церкви разрыв отношений с Константинополем никак не отразится, передает НСН.

«У обычного человека в голове каша, и к этим простым людям относятся все: и наши ученые, и наши военные, и наши журналисты. Как будто эта тема церкви — что-то на Луне или на Марсе. Не могут в это дело вникнуть. Поэтому тут чего-то единого для православных людей, какой-то образ, который влечет изменения, конечно, никто не заметит.

Непосредственно на церкви в Российской Федерации это никак не отразится. Мы даже будем продолжать молиться за Украину», — заявил священнослужитель.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. По мнению Константинополя, киевская митрополия была передана Московскому патриархату еще в 1686 году — и теперь Вселенский патриархат желает «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя».

Сейчас на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В середине января 2015 года «Украинская социологическая служба» опубликовала результаты исследования: согласно им, в большей части украинских регионов к УПЦ МП относят себя более 20% украинцев, 44% объявили себя прихожанами УПЦ КП, и 11% — членами Украинской грекокатолической церкви.

Большинство православных УПЦ Московского патриархата проживают в Донецкой области — там к канонической церкви отнесли себя более 55% респондентов.

Ранее Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Автокефальная церковь в современном понимании есть поместная православная церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви. Автокефальная церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной церкви после избрания должен быть рукоположен в сан патриархом одной из автокефальных церквей.

Вселенский Константинопольский патриархат инициировал процесс подготовки к автокефализации УПЦ еще в апреле, когда Верховная рада Украины поддержала обращение президента Порошенко к патриарху Филарету. В поддержку автокефалии выступили 268 депутатов Рады, превысив кворум на почти 40 мандатов.

«Действия Константинопольской церкви — грубейшее попрание церковных канонов», — заявлял еще в сентябре патриарх Кирилл. Он добавил, что Московский патриархат предпримет ответные шаги на предоставление Киеву автокефалии в ближайшее время. Ранее Московский патриархат РПЦ пригрозил разорвать всякие сношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ.

Как отмечается, в Русской православной церкви считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия.

В настоящее время существует серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к кровопролитию и религиозной войне. Чтобы предотвратить такой исход, должны взаимодействовать обе стороны конфликта. Стоит отметить, что на Украине находится около трети от 36 тыс. приходов РПЦ, и их потеря «станет политическим ударом для патриарха Кирилла», сообщало ранее новостное агентство Bloomberg.