«Хрипела кровью»: как в ЛНР погибла 17-летняя девушка

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) прошла гражданская панихида по погибшим накануне мирным жительницам — матери и дочери. В церемонии прощания приняли участие глава администрации города Стаханова Сергей Жевлаков и заместитель главы Тамара Ковтун.

«Еще можно отнестись с пониманием, когда умирают взрослые люди. Понимаешь, что человек прожил жизнь, вырастил детей… А когда погибает девчонка, которая еще жизни не видела, это совсем другое.

Ты понимаешь, что есть подонки в этом мире, для которых кроме денег нет ничего святого. Руководители Украины устроили бойню на нашей территории, дав команду убивать всех, кто здесь проживает… Когда смотришь на ни в чем неповинных людей, которые жизни не видели, детей своих не увидят, невольно задаешься вопросом: «Ради чего и зачем они это творят?!» Такое невозможно забыть и простить», — приводятся слова Жевлакова на официальном сайте администрации Стаханова.

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Там также отметили, что на прощание с погибшей девушкой пришли руководитель стахановского отделения медицинского колледжа, где она обучалась, Александр Стефанов, однокурсники и друзья, а также родственники и близкие.

16 октября в ЛНР официально объявлен днем траура в связи со случившимся. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев.

«В связи с трагической гибелью наших сограждан — мирных жителей, проживавших в Золотом-5, чьи жизни унес преступный киевский режим, 16 октября 2018 года объявляется днем траура на территории Первомайска и административно подчиненных населенных пунктов», — отметил Афанасьев.

Он уточнил, что в этот день на административных зданиях приспустят государственные флаги Республики. «Также администрация рекомендует руководителям предприятий, организаций и учреждений 16 октября воздержаться от проведения каких-либо развлекательных и культурно-массовых мероприятий», — обратились в администрации Первомайска к согражданам.

Две мирные жительницы поселка Марьевка погибли в результате обстрела ЛНР, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«13 октября в 17:45 в результате обстрела из миномета калибра 120 мм (выпущено восемь мин) с направления Золотое по н.п. Марьевка погибли две гражданские женщины: 1971 г.р. и 2001 г.р. Это мать и ее дочь», — уточнил он.

По его словам, обе жительницы получили минно-взрывные травмы. У матери осколочное ранение грудной клетки с левой стороны с повреждением внутренних органов и рваное ранение левого бедра с повреждением кровеносных сосудов.

У девушки также осколочные рваные ранения, но обоих бедер с повреждением кровеносных сосудов. Кроме того, зафиксировано повреждение головного мозга в результате открытой черепно-мозговой травмы.

В момент обстрела с женщинами в доме был 18-летний друг дочери Егор, которому удалось уцелеть. «Обстрел продолжался весь день. Но разрывы были далеко. ВСУ (Вооруженные силы Украины) стоят в полях под городом Золотое — летело оттуда. Мы были у меня дома, а потом она решила пойти к маме. Как раз стрелять перестали. Я пошел с ней. Всю дорогу не было ни одного выстрела. Мы были во дворе. Я вышел за ворота покурить, был метрах в 15. И тут выстрел, дым. Меня бросило на землю», — приводит слова молодого человека kp.ru.

Он рассказал, что сразу же после этого поднялся и побежал во двор. Там он увидел девушку, лежавшую рядом с мамой. Женщина уже была мертва, а ее дочь еще дышала и, по словам ее друга, «хрипела кровью».

«Я пытался остановить кровь, — продолжает очевидец. — Звонили в скорую, но они не поехали в зону обстрела. Я взял ее за голову, а на затылке — рана. Но она еще 20 минут жила. Потом прибежал военный фельдшер. Я просил сделать укол, чтобы сердце завести. Но у него ничего не было: бинты и жгут. Скорая не ехала. И тогда военные сами отвезли их в морг».

«Кому она мешала и почему та мина прилетела во двор... А вдруг ее еще можно было спасти», — говорит друг погибшей.

Портал также приводит слова двоюродной сестры девушки, для которой гибель родственницы стала большим потрясением. «Она очень яркая, жизнерадостная девочка. С ранних детских лет мечтала о счастливой семье. Вечером 12 октября мы вместе вспоминали о нашем детстве. Но в один миг ее не стало. Я шла по дороге и прозвучал громкий взрыв, я никогда бы и не подумала, что этот взрыв убил мою сестру. Через некоторое время мне пришло смс от знакомой, где я и узнала о гибели. Я не могла в это поверить и пыталась всячески узнать, что с ней. В этот момент я встретила ее молодого человека, которого чудом спасло. Он все и подтвердил. Вот так я потеряла свою сестру, а ведь ей только 17 лет», — сказала сестра погибшей.

В оборонном ведомстве республики уверены, что приказ об обстреле поселка Марьевка отдал командир 14-й отдельной механизированной бригады Войченко.

Марочко подчеркнул, что обстрел произошел в канун большого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Огонь, по его словам, целенаправленно производился по жилому району вечером выходного дня, когда люди находились в своих домах и занимались домашним хозяйством.

В течение всего дня после случившегося земляки погибших несли цветы к памятному стенду, установленному на центральной площади Первомайска.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших мирных жительниц.

«Это — очередное подлое нарушение объявленного «школьного перемирия». Убийство на глазах мировой общественности при полном бездействии с их стороны. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Гибель двух женщин, убитых по приказу киевских властей, — это трагедия. Как и убийство каждого жителя Донбасса, совершенное по приказу Киева», — отметил он.

«Школьное перемирие», о котором упомянул Пасечник, начало действовать между сторонами конфликта в Донбассе с 29 августа, заявила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — «Газета.Ru») подтверждает свою полную преданность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа… Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня», — написала она на своей странице в фейсбуке.

С начала военного конфликта в Донбассе число детей, погибших в ЛНР, увеличилось до 34, сообщила журналистам на брифинге заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Гибель 17-летней девушки и ее мамы Генпрокуратура ЛНР включила в уголовное дело против ВСУ, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

«Данный факт — это еще один эпизод уголовного дела, находящегося в производстве следственного отдела Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР, возбужденного в отношении неустановленных лиц ВСУ, добровольческих батальонов и наемных вооруженных лиц, выступающих на стороне Украины, применяющих запрещенные средства и методы ведения войны, направленные на уничтожение жителей Донбасса», — подчеркнули в Генпрокуратуре.