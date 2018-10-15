«От меня зависели жизни других, и я сделала, что смогла»

15-летняя жительница Петропавловска-Камчатского спасла своих младших братьев и трех соседских детей от пожара. Утром ее отец повез маму на работу, девушка оставалась дома из-за отмененного первого урока. Как сообщает kp.ru, старший брат девушки был в школе, самый младший в детском саду. В квартире с ней оставались братья шести и девяти лет, они спали.

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Сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже десятиэтажного жилого дома поступил на пульт диспетчера в 8:35 утра. Трехкомнатная квартира находилась напротив той, где живет школьница. «Когда я делала уроки, услышала стук в дверь. Это была моя девятилетняя соседка. Она попросила помочь, так как у них в одной из комнат начался пожар», — рассказала ИА «Кам 24» 15-летняя девушка.

«В том, что она прибежала именно ко мне, нет ничего странного. Наши родители дружат, мы часто ходим друг к другу в гости, — рассказала школьница «МК», —

Когда я открыла дверь, соседка прям с порога начала кричать: «Помоги, у нас пожар!» Я быстро надела халат и побежала к ним в квартиру. Все уже было в дыму. Видимо, загорелся телевизор — когда я прибежала, уже закоптился даже потолок».

В квартире соседей, помимо девятилетней девочки, находились двое ее младших братьев — двух и пяти лет. Родителей дома не было, как и большинство взрослых соседей — все ушли на работу.

«Один мальчик стоял в зале, другой — на кухне. Я схватила их, всех троих, в охапку и утащила в свою квартиру. Понимала, что действовать нужно быстро, что пожар может разойтись, так что на соседку я надела свою теплую кофту, малышей укутала в одеяло. Разбудила своих, тоже укутала и решила, что надо выбираться», — вспоминает девушка.

Эвакуацию при пожаре школьница провела по всем правилам: «Каждому из детей я дала влажные тряпочки, чтоб они приложили их ко рту и к носу — только про себя забыла — кому-то из своих дала в руки двух кошек, сгребла, кого могла, в охапку, остальных сцепила за руки, цепочкой, и мы побежали из дома. Еще в квартире я позвонила маме, чтоб она вызвала пожарных. Она, конечно, страшно перепугалась. Зато сразу приехал папа, который отвозил ее на работу — мы вышли из дома и сразу юркнули к нему в машину. И тогда же приехали пожарные».

В подъезде было много дыма, но большого ущерба пожар не нанес: пострадала только комната, где возник огонь. «Страшно не было. За себя — точно. Волновалась только за детей, чтоб никто не отстал, не надышался дыма, не потерялся, — рассказала школьница «МК», — Когда мы спускались по лестнице, дышать из-за дыма было уже очень тяжело. Тогда я пожалела, что не додумалась взять мокрую тряпочку для себя, но порадовалась, что не забыла снабдить ими малышей. После случившегося тоже никакого страха не было — только облегчение. И еще голова немного болела и кружилась, но это уже от дыма. Это скоро пройдет».

По словам 15-летней героини, она знала, как действовать в экстренной ситуации, благодаря урокам ОБЖ и инструкциям, полученным ранее от родителей. «Нам это очень много раз объясняли родители. Учили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

В школе на уроках ОБЖ тоже об этом много говорили, так что эта информация буквально вбита в голову. Хотя обычно постоянные поучения и от родителей, и от учителей только раздражают. Кажется ведь, что со мной такого не произойдет никогда.

Но теперь я очень рада, что этому уделялось такое внимание», — говорит девушка.

Когда пожарные разрешили обеим семьям вернуться домой, девушке пришлось привыкать к едкому запаху дыма в комнатах. «Сделала уборку, но запах до сих пор остался, — цитирует школьницу RT. — Но это еще ничего: у соседей в комнате потолок закоптило так, что он почернел. Главное, что все закончилось хорошо».

Свой поступок школьница героическим не считает: «Мама ужасно испугалась. Она ведь так далеко была, на работе. Ничего не могла сделать, никак не могла помочь, не представляла, что с нами сейчас происходит, — продолжает школьница, — Папа, когда узнал, тоже очень испугался и сразу поехал домой — мы вышли из дома ровно в ту секунду, когда он подъехал на машине. Одноклассники, учителя уже тоже об этом знают. Все мне пишут ВКонтакте, говорят, что я молодец, что я героиня. Это очень приятно, но я себя героиней не считаю. Думаю, что на моем месте так поступил бы каждый человек. От меня зависели жизни других, и я сделала, что смогла».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в 8:57 пожар в квартире на Савченко был локализован, в 9:07 – полностью ликвидирован. К тушению привлекались 28 человек личного состава и девять единиц техники. В результате пожара повреждены бытовые вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Саму школьницу спасатели планируют представить к ведомственной награде. «Дело, конечно, не быстрое, но документы для поощрения Карины уже готовятся, — подтвердили RT в пресс-службе ведомства. — Сначала бумаги отправим в главное управление, в Москву, и как только придет ответ, мы торжественно вручим награду».