Президент попросил: Кокорина приговорили к двум годам колонии

Суд в Нижнем Тагиле приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего главу и совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина. В 2017 году во время «прямой линии» работники завода рассказали президенту России Владимиру Путину, что Кокорин не выплачивает им зарплату.

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Как сообщает региональная прокуратура, 34-летнего мужчину признали виновным по трем уголовным статьям: невыплата зарплаты рабочим из корыстной заинтересованности (145 УК РФ) , мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и сокрытие денежных средств организации (ст. 199 УК РФ).

«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Денису Кокорину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Ранее государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд приговорить обвиняемого к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб.

Как выяснило следствие, с апреля 2013 по июль 2015 года Кокорин являлся директором ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», а также был собственником 50% акций этого завода.

Осужденный, злоупотребляя доверием другого собственника — владельца других 50% акций — разработал план вывода денежных средств предприятия в подконтрольную фирму. По этой схеме он вывел более 22,9 млн рублей в счет оплаты непоставленных товаров.

Кроме того, с декабря 2015 года по январь 2017 года Кокорин не платил заработную плату работникам предприятия, несмотря на то, что не был банкротом и имел реальную возможность для погашения задолженности. Следователи также установили, что с октября 2016 года Кокорин скрыл около 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Общий долг перед 195 работниками в итоге превысил 13 млн рублей.

В СУ СК по Свердловской области также сообщали, что впоследствии обвиняемый погасил задолженность по заработной плате перед рабочими завода. Так, Кокорин перевел около 6 млн рублей, а его партнер — 6,5 млн рублей.

Председатель Тагильской гордумы Александр Маслов рассказал журналистам, что «за многие годы своей работы не получал обращений или жалоб от сотрудников завода».

«НТЗТИ — малоизвестное предприятие, и уж точно не крупное. В начале 2000-х там сменились собственники, и менеджмент, видимо, стал не столь эффективен.

Никакого переоборудования, вложений в модернизацию не было, и еще лет десять назад стала появляться информация о проблемах с заказами.

Но за девять лет моей работы в думе ни о каких обращениях от сотрудников предприятия я не слышал», — сказал он.

Отец Дениса Кокорина — Вячеслав, от которого обвиняемый и получил долю акций завода, объяснил, что руководство не смогло выплачивать работникам зарплаты из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране.

«То, что произошло на предприятии, не является виной самого предприятия и его руководства. Все мы знаем, какая сейчас в стране экономическая ситуация. Предприятие остановилось, и уже порядка года оно толком не работает. За это время и накопилась определенная задолженность по заработной плате. В общей сложности там работало 340 сотрудников, количество их сокращалось, и в конце осталось 160 где-то человек», — цитирует Кокорина тагильское информагентство «Между строк».

В прошлом году во время «прямой линии» работники предприятия обратились к главе государства и сообщили, что почти полгода не получают зарплату. На их претензии владелец отвечал, что не будет ничего платить, пока его лично не попросит об этом президент.

Путин такое отношение к людям назвал «борзотой» и «хамством». Позднее он передал сообщение сотрудников предприятия врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву и призвал его разобраться в ситуации.

«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не взывать удивление», — сказал президент.

Кроме того, Путин предположил, что этих мер может быть недостаточно: «Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю».