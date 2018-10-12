Вечеринка с проститутками: как гуляют в Азии агенты ФБР

Сотрудники ФБР, которые работали в городах Юго-Восточной Азии, отозваны в США в рамках расследования министерства юстиции США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Агентов Федерального бюро расследований подозревают в участии в вечеринках с проститутками, отмечают собеседники WSJ. В ФБР изданию сообщили, что после выдвижения обвинения со стороны минюста, ведомство отозвало своих сотрудников в Вашингтон. На их место будут направлены новые.

«Все сотрудники ФБР придерживаются самых высоких стандартов поведения, и обвинения в отношении любого воспринимаются нами очень серьезно», — заявили в ФБР. Министерство юстиции от комментариев отказалось.

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Сотрудники ФБР, находящиеся за рубежом, работают в юридических службах при посольствах США. Они взаимодействуют с местными властями в рамках борьбы с терроризмом. Они остаются за пределами США по несколько лет. В их задачи, в том числе, входит поддержание отношений с местными чиновниками. Как отмечают источники WSJ, часто для установления контакта им приходится распивать вместе с представителями местных властей спиртные напитки.

Перед поездкой за границу агенты проходят инструктаж, во время которого им рассказывают о том, как местные власти могут скомпрометировать их для шантажа или перевербовки. Источники WSJ добавили, что работа силовиков в странах, где легализована проституция, вызывает «особую озабоченность у должностных лиц ФБР».

В последнее время общество не раз обсуждало действия сотрудников ФБР. Так, в декабре 2017 года стало известно, что агенты спецслужбы Питер Стржок и Лиза Пейдж, которые, в частности, проверяли информацию о связях Дональда Трампа с Россией, в личной переписке называли президента «идиотом» — еще до выборов. Их письма попали в руки издания Politico.

Портал отметил, что в июле того же года директор ФБР Роберт Мюллер, узнав об оскорблениях в адрес Трампа, отстранил от работы Стржока. Лиза Пейдж к тому времени уже не работала в команде спецпрокурора. Агенты высмеивали президента еще в середине 2015 года.

«Я только что увидела первый бампер с наклейкой в поддержку Берни Сандерса. Захотелось поцарапать эту машину», — цитирует Politico сообщение Пейдж. «Он такой же идиот, как и Трамп. Думаю, они друг друга нейтрализуют», — ответил ей Стржок. В марте 2016 года Пейдж написала коллеге следующее сообщение: «Боже, Трамп — омерзительный человек... Боже мой, он — идиот». «Он ужасен», — согласился с ней Стржок.

Издание отмечало, что параллельно в своей переписке агенты ФБР выражали откровенную симпатию кандидату от демократов Хиллари Клинтон. «Боже, Клинтон должна выиграть со счетом сто миллионов к нулю», — писал Питер.

Еще один скандал с американскими силовиками произошел в апреле 2012 года. Тогда сотрудники охраны президента Барака Обамы привели в отель «Кариба» проституток и не расплатились с ними. Инцидент случился в Колумбии во время подготовки к Всеамериканскому саммиту 14-15 апреля.

21 апреля 2012 года стало известно об увольнении шести сотрудников Секретной службы. Позже представители Республиканской партии призвали избавиться от всех агентов, замешанных в секс-скандале. «Я думаю, что большая часть из замешанных в скандале либо уйдет в отставку, либо выйдет на пенсию», — заявил председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США, республиканец Питер Кинг.

Сексуальные скандалы в последние годы коснулись не только силовиков, но и политиков и знаменитостей. 5 октября в газете The New York Times появилась статья о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. После нее в СМИ одно за другим стали публиковаться о других случаях харассмента. Среди американок стало популярным движение против сексуального насилия #MeToo.

27 января 2018 года пост финансового руководителя нацкомитета Республиканской партии покинул миллиардер Стивен Уинн. Это случилось после того, как в прессе появилась информация о его причастности к домогательствам. Сам бизнесмен выдвинутые против него обвинения опроверг.

Кульминацией движения против харассмента стало дело кандидата в верховный суд США Бретта Кавано. Летом 2018 года сенатор Дайан Файнстан получила письмо от профессора клинической психологии Кристин Блези Форд — в нем она рассказала о том, как Кавано изнасиловал ее более 30 лет на домашней вечеринке. Позже история Форд была опубликована газетой Washington Post. Статья породила скандал перед выборами судьи верховного суда. Кандидатуру Кавано лично предложил Трамп.

Позже в СМИ появилась история Деборы Рамирез — женщина рассказала, как Кавано, будучи студентом Йельского университета в 1983-1984 учебном году, в нетрезвом состоянии приставал к ней и заставлял прикасаться к себе. Сам кандидат в верховные судья опроверг обвинения, заявив, что в студенческие годы у него не было никаких сексуальных контактов.

Еще одна женщина — Джули Светник — рассказала, что в студенческие годы пережила групповое изнасилование на вечеринке, на которой был Кавано.

Кристин Форд стала национальной героиней. 24 сентября к зданию сената в Вашингтоне тысячи людей вышли на митинг #BelieveSurvivors — его участники призывали верить жертвам насилия. На акции было задержано более 128 человек. Участие в шествии приняли около 20 правозащитных организаций — в том числе Human Rights Campaign, Planned Parenthood, NARAL и National Center for Transgender Equality.

Тем не менее, 6 октября американский сенат утвердил кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи верховного суда США. Он дал присягу в здании Капитолия. За пару часов до его прибытия полицейские задержали около 150 демонстрантов, которые пришли выразить свое недовольство решением сената.