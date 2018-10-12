«Легализация раскола»: как Порошенко изгоняет демонов

Вмешательство Константинопольского патриархата в дела украинской церкви является наглым и безапелляционным и не имеет прецедентов в мировой истории. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

«Мы наблюдаем за прецедентом», — подчеркнул священник.

Он добавил, что решение синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии церкви на Украине есть ни что иное, как легализация раскола. По словам Волкова, Константинопольский патриархат отказался услышать многочисленные голоса мирового православия, возражавшие против автокефализации украинской церкви.

Реклама

Ранее представитель Константинополя сообщил о решении синода снять анафему с двух глав неканонических церквей на Украине. В лоно церкви возвращены Филарет из самопровозглашенного Киевского патриархата и Макарий из Украинской автокефальной церкви. Кроме того,

Константинопольский патриархат выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию вселенского патриархата и предоставить ей автокефалию.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что все желающие прихожане смогут остаться в лоне Русской православной церкви (РПЦ) после того, как Украинская православная церковь получит автокефалию. Он добавил, что «Украина будет уважать выбор каждого верующего», а права тех православных, кто решит перейти «из-под Москвы» в УПЦ будут защищены.

Украинский президент также заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы страны.

«Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой»,

— заявил Порошенко.

Религиозный конфликт на Украине вызвал пристальное внимание у западных СМИ: новостное агентство Bloomberg пишет, что раскол может понизить главенствующую роль Москвы в православии.

В настоящее время, отмечается в статье, существует серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к кровопролитию и религиозной войне. Чтобы предотвратить такой исход, должны взаимодействовать обе стороны конфликта. Стоит отметить, что на Украине находится около трети от 36 тыс. приходов РПЦ, и их потеря «станет политическим ударом для патриарха Кирилла», добавляет издание.

В начале сентября Московский патриархат РПЦ пригрозил разорвать всякие сношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ. В Русской православной церкви считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия.

Напомним, Константинополь направил в Киев экзархов, невзирая на состоявшуюся 31 августа встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея. Встреча состоялась в присутствии всех членов синода Вселенского патриархата, который 29-31 августа провел свою очередную сессию. Переговоры в формате тет-а-тет начались после завершения общей встречи и закончились без успеха для Москвы.

Вселенский Константинопольский патриархат запустил процедуры, которые нужны, чтобы предоставить Украинской православной церкви автокефалию, еще в апреле. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского главы, единая поместная церковь не станет государственной и «обязательной».

Кроме того, Верховная рада Украины поддержала обращение украинского лидера к Константинопольскому патриархату с просьбой разрешить создание в стране единой независимой православной церкви. Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом необходимый для принятия инициативы кворум составлял 226 голосов.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова 13 сентября заявила, что президент Украины Петр Порошенко, активно выступающий в поддержку раскола, «сталкивает лбами» верующих.

«Заниматься перекройкой религиозных взглядов, убеждений на государственном уровне главы государства, просто проводить такую лобовую политику по сталкиванию лбами верующих, использовать это не просто в политических целях — это уже другой уровень», — заявила Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что идея создания украинской автокефальной поместной церкви не найдет поддержки в Москве, так как вызовет раскол в церкви и обществе.

На начало 2015 года к Украинской православной церкви так называемого «Киевского патриархата» относили себя 44% украинцев, 21% населения назвали себя верующими Украинской православной церкви Московского патриархата, 11% опрошенных граждан Украины относили себя к Украинской грекокатолической церкви.