«Наказание обязательно будет»: что дадут Кокорину и Мамаеву

— Может ли статус потерпевшего — Кокорин и Мамаев избили Дениса Пака, который является главой департамента Минпромторга — усилить обвинительную составляющую дела?

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Адвокат Алексей Гавришев: Принадлежность потерпевшего к госслужащим говорит лишь о том, что дело будет рассмотрено максимально тщательно. Развалиться ему никто не даст. На обвинительную составляющую тот факт, что Денис Пак является чиновником, влиять не будет. Юридически такой возможности нет. В суде он будет представлен как физическое лицо.

Эксперт по судебной защите Тарас Котосин: В данном случае формально статус потерпевшего не имеет юридического значения для назначения наказания, но широкая огласка и дерзость действий футболистов могут сказаться для них негативно. Однако отмечу, что, исходя из видео, определить роль каждого виновного сходу сложно. Нужно устанавливать, кто конкретно был в этой компании.

Неправильно думать, что виноваты только Мамаев и Кокорин.

— По данным СМИ, друзья футболистов предлагали 5 млн рублей руководству кафе за изъятие видео с избиением Пака. Если этот факт подтвердится, усугубит ли он положение спортсменов и соучастников?

Гавришев: Безусловно, такой поступок может быть квалифицирован как действие, направленное на попытку избежать ответственности. Он будет свидетельствовать о том, что Кокорин и Мамаев чувствуют за собой потенциальную вину. Может быть, они решили сделать это в силу растерянности, но тем не менее.

Если данная информация будет доказана, она станет отягчающим фактором для футболистов. У нас все статьи УК РФ разделены на пункты по степени тяжести — в каждом указан размер ответственности. Однако суд применяет максимальное, среднее или минимальное наказание в зависимости от других статей — в том числе ст. 63 УК РФ, в которой перечислены отягчающие обстоятельства.

Котосин: Не думаю, что данные действия получат какую-либо правовую квалификацию. Тем не менее, если информация подтвердится, она может негативно характеризовать подсудимых.

— Защитник Дениса Пака заявил, что спортсмены издевались над его клиентом по национальному признаку, оскорбили его честь и достоинство. По данным СМИ, футболисты назвали Пака «каким-то китайцем» и попросили его «вернуться на родину». Могут ли эти оскорбления стать поводом для возбуждения нового уголовного дела?

Гавришев: Думаю, что все это будет в рамках статьи «Хулиганство». Никакого повода для расширения состава я не вижу. Если человек называет китайцем не китайца, а человека, на него похожего, это не может говорит о разжигании национальной розни.

Насколько мне известно, публично спортсмены не призывали других людей к подобным оскорблениям. Сомневаюсь, что следствие сочтет отнесение к другой национальности человека нарушением закона.

Котосин: Статья 213 УК РФ «Хулиганство» уже содержит в качестве признака совершение действий по мотивам национальной ненависти или вражды, поэтому дополнительной квалификации действия не требуют.

— До избиения Пака футболисты напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева, водителя ведущей «Первого канала». У него сотрясение мозга, молодой человек находится в реанимации. Будет ли это нападение выделено в отдельное производство?

Гавришев: В первую очередь все будет зависеть от того, подаст ли Соловьев заявление в полицию. Второй момент — состояние его здоровья. Если все закончится на уровне сотрясения — один разговор. Если какой-то тяжелый исход, то будет переквалификация. Если же он выздоровеет, то дело будет рассмотрено в рамках 213 статьи УК РФ «Хулиганство».

Котосин: Данный инцидент также должен получить уголовно-правовую оценку — в зависимости от тяжести полученных повреждений. Так как Соловьев находится в реанимации, речь может идти о причинении среднего или тяжкого вреда здоровью. За средний можно получить до трех лет лишения свободы, а в группе лиц — до пяти лет, а за причинение тяжкого вреда здоровью максимальное наказание составляет 12 лет тюрьмы.

— В каком случае преследование футболистов может быть прекращено? Могут ли потерпевшие отозвать свои заявления?

Гавришев: В случае с Кокориным и Мамаевым речь идет о действиях, направленных против общества.

Даже если Пак отзовет свое заявление, дело продолжат рассматривать. Все произошло в людном месте, в ресторане, расположенном в центре Москвы. Даже если все фигуранты этого события пойдут на обоюдное примирение, это ни на что не повлияет.

Правоохранительные органы могут «замять» дело, лишь оставив его до истечения срока давности. Но, учитывая резонанс, это маловероятно.

Котосин: Если говорить о ситуации с Паком, то по статье 116 УК РФ стороны могут договориться о примирении, и в этом случае футболисты могут быть освобождены от уголовного наказания. Это при условии, что дело по статье «Хулиганство» будет закрыто. Что касается ситуации с водителем, то здесь все будет зависеть от итоговой квалификации деяния.

— Как вы думаете, учитывая обстоятельства правонарушения, какую меру пресечения могут получить спортсмены? Повлияет ли на решение СК резонанс этой истории?

Гавришев: Домашний арест или содержание в СИЗО — все зависит от того, кто является подозреваемым. Кокорин и Мамаев — футболисты. Суд учитывает степень необходимости в изоляции — вероятность того, что обвиняемый снова повторит преступление, будет пытаться скрыть доказательства.

Я думаю, что изначальный психологический портрет спортсменов в обществе не предполагает считать их преступниками. Учитывая, что они изначально не относятся к преступному сообществу, а, наоборот, считаются интеллигентными людьми, которые просто не имеют право нарушать закон, думаю, что суд встанет на их сторону.

Маловероятно, что их отправят в изолятор — скорее всего, они получат домашний арест или подписку о невыезде. Более того, нахождение в СИЗО приравнивается к строгому режиму. Если их поместят туда, то это минимум на два месяца. Следователи поступают так только в случаях серьезных нарушений. Однако если СК докажет, что спортсмены пытались скрыть доказательства, купив запись с камер видеонаблюдения, тогда суд может принять решение об изоляции спортсменов.

Котосин: Вполне вероятно назначение заключения под стражу — скорее всего, следствие будет ходатайствовать об этой мере пресечения. Конечно, нельзя исключать и назначение домашнего ареста.

— Получается, преференции по вопросу о мере пресечения у Кокорина и Мамаева могут быть. А что с наказанием: может ли их статус повлиять на него?

Гавришев: Футболисты сейчас на хорошем счету у населения — тем более в год чемпионата мира. Если их закроют в СИЗО, это повлечет за собой общественное негодование. Подумают, что это несоразмерно. Однако из-за предыдущих историй — вспомним шампанское и другие их гуляния. Из-за резонанса истории наказание в этот раз все-таки будет. Думаю, их сейчас демонстративно помучают и дадут условку. Грубые наказания — до семи лет лишения свободы, как пишут в СМИ — маловероятны.

Котосин: Статус Кокорина и Мамаева не должен повлиять на итоговое наказание, так как история получила слишком широкий резонанс, чтобы они могли уйти от ответственности.